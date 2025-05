Anita Horvat zmagala z osebnim rekordom

"Vesela sem, da sem tekla osebni rekord, sploh glede na to, da sem prejšnji najboljši čas dosegla, ko sem bila v najboljši formi tedaj za tek na 400 m. Tekma je potekala super, na notranji progi sem imela domačinko Veroniko Drljačić, ki me je dokaj hitro dohitela. Svojo hitrost sem pozneje držala do konca, v zadnji ravnini pa sem pospešila in zmagala," je povedala Anita Horvat.

Slovenska rekorderka na 400 metrov je največje uspehe dosegla na še enkrat daljši razdalji in na 800 m na dvoranskih evropskih prvenstvih leta 2023 v Istanbulu osvojila srebro, bron pa marca letos v nizozemskem Apeldoornu.

V metu kladiva je bil v hrvaški prestolnici tretji Jan Emberšič (70,58 m), četrti pa Jakob Urbanč (68,96 m). Na 300 metrov je bila tretja Maja Pogorevc (38,31), četrta pa Ajda Kaučič (38,92). Na isti razdalji je bil tretji Jurij Beber (33,55).

Na 100 metrov je bila tretja Sara Mia Belič (12,45), to mesto je Amelie Šilc Njoki dosegla na 800 m (2:08,16), četrtega pa Lea Haler na 1500 m (4:39,90). Četrta sta bila še Nino Celec v skoku v daljino (7,12 m) in Hanna Paulina Navodnik v troskoku (12,55 m).