Kristjan Čeh tretji, s stopničkami presenetil Matic Ian Guček

Evropski prvak in svetovni podprvak v metu diska Kristjan Čeh je na tretjem mitingu atletske diamantne ligi, ki ta petek poteka v Dohi, zasedel tretje mesto s 66,9 metra iz prve serije. Tretji je bil tudi nekdanji mladinski svetovni prvak Matic Ian Guček v teku na 400 m ovire z 49,49 sekunde. Neja Filipič je bila peta v troskoku s 14,12 metra, Tina Šutej pa je bila s 4,48 metra šesta v skoku s palico.

Matic Ian Guček Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com Nepričakovano visoko je bil najmlajši slovenski udeleženec Matic Ian Guček. Pogumno je tekel in šele v zaključku izgubil drugo mesto. Zmagal je Italijan Alesandro Sibilo (49,32), pred atletom celjskega Kladivarja je bil le še Ismail Nazir iz Turčije (49,40).

Kristjanu Čehu po letih 2024 in 2025 ni uspelo še tretji v nizu dobiti tekme v katarski prestolnici. Z 68,97 m je v metu diska zmagal Avstralec Matt Denny, bronast na lanskih olimpijskih igrah v Parizu je v prejšnjih dveh sezonah slavil v končni razvrstitvi lige. Drugi je bil s 67,06 m Šved Daniel Stahl. Nekdanji olimpijski, svetovni in evropski prvak ima skupaj s Čehom s 71,86 m šesti izid vseh časov na svetu.

Jamajčanka Shaneika Ricketts s 14,72 m je slavila v troskoku. Lani je bila srebrna na olimpijskih igrah, je pa tudi nekdanja dvakratna svetovna podprvakinja. Neja Filipič je skočila 13,72, 13,95 m 14,0, in 14,02 m, končala pa s 13,83 m in ni imela več priložnosti za zadnji, šesti poskus.

Tina Šutej je v prvih poskusih zmogla 4,33 in 4,48 m, na 4,63 m pa je letvico trikrat podrla. Najboljša je bila Britanka Molly Caudery. Svetovna dvoranska prvakinja leta 2024 in lanska zmagovalka diamantnega mitinga v Dohi je edina preskočila 4,75 m.

Dvajsetletna Jamajčanka Tia Clayton je zmagala v teku na 100 m s časom 10,92 sekunde in se je edina spustila pod mejo 12 sekund. Njena sestra dvojčica Tina Clayton je bila druga z 11,02, šele četrta pa dvakratna olimpijska zmagovalka Shelly-Ann Fraser-Pryce z 11,05. Svetovna atletska ikona je zdaj stara 38 let in je osvojila rekordnih pet svetovnih naslovov v teku na 100 m.

Tretja najhitrejša vseh časov na 100 m (10,60 iz Lozane leta 2021) je nazadnje tekmovala na mitingu diamantne lige v Dohi leta 2021, kjer je zmagala z 10,84, tekla pa je prvič po treh letih na diamantni seriji.