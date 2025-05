Duplantis je bil neprepričljiv pred tednom dni v vetrovnem vremenu, a kljub temu zmagal v Xiamenu. Tudi tokrat, v toplem in vetrovnem vremenu, ni bil posebej zadovoljen. "Skok ni bil pravi, prav tako niti zalet. Če pri vsem tem vseeno poskušaš popraviti rekord, je to kar dobro. Moram pa delati na hitrosti," je francoska tiskovna agencija AFP navedla Duplantisa.

Petindvajsetletnik se pripravlja predvsem na svetovno prvenstvo v Tokiu, kjer meri na tretji zaporedni naslov. "En mesec ne bom tekmoval, bom pa trdo treniral, da postavim temelje za res dobro, zdravo in močno sezono, ki bo imela vrhunec septembra v Tokiu," je dodal.

Simbine ob zmagi nezadovoljen s startom

Na mitingu je bil sicer razburljiv moški tek na 100 metrov, kjer je Južnoafričan Akani Simbine po fotofinišu slavil z 9,98 sekunde pred jamajškim olimpijskim podprvakom Kishanom Thompsonom (9,99).

Simbine, ki je prejšnji mesec v Gaboroneju v Bocvani tekel 9,90, v Xiamenu pa ob zmagi v diamantni ligi pa 9,99, je dejal, da ni zadovoljen s startom.

"Prav frustrirajoče je, da nisem dobro opravil starta. No, na koncu mi je vendarle uspelo izničiti to napako in zmagati," je dejal 31-letnik.

Olimpijska in svetovna prvakinja Jaroslava Mahučih iz Ukrajine je slavila v skoku v višino, kot edina je preskočila 2,00 m. Zmagala je tudi v Xiamenu. "Zadovoljna sem s svojo predstavo. Ves čas napredujem, zdaj mi je že v prvem poskusu uspelo preskočiti dva metra," je povedala.

Karsten Warholm je slavil na 400 m z ovirami. Foto: Reuters

Norvežan Karsten Warholm je dokazal premoč na 400 m z ovirami, a se ni približal svojemu svetovnemu rekordu 45,94 z olimpijskih iger v Tokiu 2021. Devetindvajsetletni atlet je tokrat tekel 47,28 sekunde, kar je najhitrejši čas sezone. A Warholm vseeno nad nastopom ni bil navdušen. "Nisem na vse ovire prišel pravočasno. Ampak vseeno je čas soliden," je dejal lanski olimpijski podprvak.

V moškem teku na 400 m je olimpijski prvak Američan Quincy Hall, pokazal, da po poškodbi še ni v pravi formi in je s časom 45,99 pristal na osmem mestu. Zmagal je njegov rojak Christopher Bailey s 44,17.

Američani so zmago slavili tudi v teku na 110 m z ovirami. S četrtim najboljšim časom v zgodovini, 12,87, je zmagal Cordell Tinch.