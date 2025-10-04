Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. Sp.

Sobota,
4. 10. 2025,
13.52

ferrari F80 Ferrari Zlatan Ibrahimović

Nadaljevanje rojstnodnevne tradicije Zlatana Ibrahimovića

Zlatan Ibrahimović si je za rojstni dan kupil štiri milijone vrednega lepotca!

Zlatan Ibrahimović | Zlatan Ibrahimović je že tako prestižen vozni park začinil z novim lepotcem. | Foto Reuters

Zlatan Ibrahimović je že tako prestižen vozni park začinil z novim lepotcem.

Foto: Reuters

Nekdanji švedski nogometni as Zlatan Ibrahimović zna uživati v življenju. V karieri je zaslužil ogromno denarja, ko pa napoči čas za rojstnodnevno slavje, se pogosto razvaja z nakupi pregrešno dragih avtomobilov. Letos je poskrbel za odmeven nakup, s katerim se je že tradicionalno pohvalil na socialnih omrežjih. Za nov rojstni dan si je čestital z nakupom luksuznega ferrarija F80, za katerega je odštel kar štiri milijone evrov. F80 je prava "zverina", saj je najzmogljivejši serijski ferrari vseh časov.

Avtomoto Ferrari F80 – nekoč enzo, nato la ferrari, to je zdaj novi elitni superšportnik #video

Eden najbolj atraktivnih in karizmatičnih napadalcev tega stoletja Zlatan Ibrahimović opozarja nase tudi po koncu bogate kariere. Včeraj je na rojstnodnevni torti upihnil 44 svečk, osebni praznik pa v skladu s tradicijo proslavil z nakupom dragega jeklenega konjička. Podobno kot že nekajkrat je izbral ferrarija. Vozni park je olepšal ferrari F80, ki izstopa v svetu avtomobilizma, Ibrakadabra pa je vse skupaj začinil z objavo, v kateri si je čestital za rojstni dan.

V Maranellu so izdelali le 799 primerkov hiperavta F80, ki se je vpisal v zgodovino kot najzmogljivejši serijski ferrari. Naslednik la ferrarija se lahko pohvali s skupno močjo pogona 1.200 "konjev". Z njim je moč drveti osupljivo hitro, kar 350 kilometrov na uro, do meje 100 km/h pa potrebuje le dobri dve sekundi. Eden izmed 799 lastnikov je postal tudi Skandinavec hrvaških in bosanskih korenin, ki ima zdaj v lasti že deset ferrarijev.

Ibrahimović, ki je letos prejel iz rok Aleksandra Čeferina predsedniško nagrado Evropske nogometne zveze (Uefa), bo tako užival v vožnjah z lepotcem, o katerem lahko navadni smrtniki zgolj sanjajo.

