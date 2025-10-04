Zlatan Ibrahimović si je za rojstni dan kupil štiri milijone vrednega lepotca!

Nekdanji švedski nogometni as Zlatan Ibrahimović zna uživati v življenju. V karieri je zaslužil ogromno denarja, ko pa napoči čas za rojstnodnevno slavje, se pogosto razvaja z nakupi pregrešno dragih avtomobilov. Letos je poskrbel za odmeven nakup, s katerim se je že tradicionalno pohvalil na socialnih omrežjih. Za nov rojstni dan si je čestital z nakupom luksuznega ferrarija F80, za katerega je odštel kar štiri milijone evrov. F80 je prava "zverina", saj je najzmogljivejši serijski ferrari vseh časov.

Eden najbolj atraktivnih in karizmatičnih napadalcev tega stoletja Zlatan Ibrahimović opozarja nase tudi po koncu bogate kariere. Včeraj je na rojstnodnevni torti upihnil 44 svečk, osebni praznik pa v skladu s tradicijo proslavil z nakupom dragega jeklenega konjička. Podobno kot že nekajkrat je izbral ferrarija. Vozni park je olepšal ferrari F80, ki izstopa v svetu avtomobilizma, Ibrakadabra pa je vse skupaj začinil z objavo, v kateri si je čestital za rojstni dan.

V Maranellu so izdelali le 799 primerkov hiperavta F80, ki se je vpisal v zgodovino kot najzmogljivejši serijski ferrari. Naslednik la ferrarija se lahko pohvali s skupno močjo pogona 1.200 "konjev". Z njim je moč drveti osupljivo hitro, kar 350 kilometrov na uro, do meje 100 km/h pa potrebuje le dobri dve sekundi. Eden izmed 799 lastnikov je postal tudi Skandinavec hrvaških in bosanskih korenin, ki ima zdaj v lasti že deset ferrarijev.

Ibrahimović, ki je letos prejel iz rok Aleksandra Čeferina predsedniško nagrado Evropske nogometne zveze (Uefa), bo tako užival v vožnjah z lepotcem, o katerem lahko navadni smrtniki zgolj sanjajo.