Ferrari je danes razkril svoj novi superšportnik, v katerem združuje svoje tehnično znanje iz sveta dirkalnih avtomobilov. Tehnologija F1 in vztrajnostnih dirk se tako seli tudi v serijske avtomobile z vrhunskimi zmogljivostmi in izkoristkom aerodinamike. Ferrari bo izdelal 799 primerkov avtomobila F80.

Foto: Ferrari

Srce avtomobila je šestvaljnik z 900 "konji"

Novi F80 pričakovano prihaja s hibridnim pogonom, ki je v skladu s trenutnimi normativi v svetu F1. V Maranellu so razvili trilitrski bencinski motor V6 z močjo 900 "konjev" in tako je to najzmogljivejši Ferrarijev motor z vidika razmerja med litri prostornine in močjo.

Na sprednji osi sta dva 120-kilovatna, na zadnji pa še 70-kilovatni elektromotor. Tudi elektromotorje so pri Ferrariju izdelali sami. Kapaciteta baterije je 2,2 kilovatne ure.

Predhodnika la ferrarija je poganjal hibridni pogon na osnovi 6,3-litrskega motorja V12. Sistemska moč pogona je bila 950 “konjev”.

Do dvestotice v manj kot šestih sekundah

Ferrari 80 je dolg 4,84 metra, širok je 2,06 metra in visok 1,13 metra. Masa praznega avtomobila je 1.525 kilogramov. Notranjost je namenjena dvema potnikoma, a več prostora so namenili vozniku in s tem ustvarili vtis enosedežnega superšportnika. Za vsak primer je na voljo tudi 35 litrov "prtljažnika".

Spredaj ima avtomobil nameščena 20-, zadaj pa 21-palčna kolesa. Do sto kilometrov na uro bo ferrari F80 pospešil v 2,15 sekunde, do 200 kilometrov na uro pa že v 5,7 sekunde. Najvišja hitrost je 350 kilometrov na uro.

Ferrari bo izdelal 799 primerkov avtomobila F80.