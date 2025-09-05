Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. P.

Petek,
5. 9. 2025,
14.30

Osveženo pred

1 ura, 1 minuta

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Aleksander Čeferin Zlatan Ibrahimović slovenska nogometna reprezentanca kvalifikacije za SP 2026

Petek, 5. 9. 2025, 14.30

1 ura, 1 minuta

Predsednik Uefe in legendarni nogometaš

Čeferin in Ibrahimović le danes na nasprotnih bregovih

Avtor:
R. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Zlatan Ibrahimović Aleksander Čeferin | Aleksander Čeferin in Zlatan Ibrahimović sta si tako segla v roke konec avgusta v Monte Carlu. | Foto Reuters

Aleksander Čeferin in Zlatan Ibrahimović sta si tako segla v roke konec avgusta v Monte Carlu.

Foto: Reuters

Najboljši nogometaši, kar jih po mnenju selektorjev Matjaža Keka in Jon-Dahla Tomassona premoreta Slovenija in Švedska, se bodo zvečer v Stožicah pomerili za kvalifikacijske točke. V Ljubljani ne bo manjkalo zvezdnikov, obeta se spektakel, na katerem bosta nastopiti državi, še kako ponosni na Aleksandra Čeferina in Zlatana Ibrahimovića. V zadnjem obdobju sta veliko sodelovala, danes pa bosta navijala vsak za svoje.

Jan Oblak
Sportal Slovenija po zgodovinsko zmago, velik dan za Gennara Gattusa

Slovenija in Švedska se bosta danes spopadli v kvalifikacijah za SP 2026 v nogometu. V športu sta državi večkrat potegnili skupaj, ljubitelji alpskega smučanja se še danes radi spominjajo pravljičnih časov prevlade in sodelovanja Ingemarja Stenmarka ter Bojana Križaja, v zadnjem obdobju pa je večkrat združil moči dvojec, ki ga pozna ves nogometni svet.

Ingemar Stenmark in Bojan Križaj sta nekoč zbližala švedska in slovenska srca. | Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko Ingemar Stenmark in Bojan Križaj sta nekoč zbližala švedska in slovenska srca. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Čeferin in Ibrahimović že sodelovala v Stožicah

Prvi je predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferin, ki si je s pokončno držo in hitrim odzivom na poizkus ustanovitve elitistične superlige pridobil še dodatno spoštovanje in simpatije, drugi pa je Ibra. Oziroma Ibrakadabra. Ali pa Zlatan. To je le nekaj vzdevkov Zlatana Ibrahimovića, enega najbolj prepoznavnih in samosvojih napadalcev v zgodovini nogometa, katerega vrhunska kariera se je zavlekla kar v peto desetletje, za popolno zadovoljstvo pa mu je zmanjkala le še osvojitev lige prvakov ali pa večji dosežki s švedsko reprezentanco.

Nepozaben evrogol Zlatana Ibrahimovića proti Angliji:

V rumenem dresu je nastopil na 122 tekmah in dosegel 62 zadetkov, med njimi bo po atraktivnosti za vse večne čase ostal tisti, ki ga je zadel z neverjetnimi škarjicami z ogromne razdalje na domači tekmi z Anglijo.

Zlatan Ibrahimović je na spektaklu s človekoljubno noto v Stožicah leta 2023 nastopil kot posebno presenečenje Aleksandra Čeferina, brez katerega omenjenega dogodka ne bi bilo. | Foto: Aleš Fevžer Zlatan Ibrahimović je na spektaklu s človekoljubno noto v Stožicah leta 2023 nastopil kot posebno presenečenje Aleksandra Čeferina, brez katerega omenjenega dogodka ne bi bilo. Foto: Aleš Fevžer

Čeferin in Ibrahimović sta v Stožicah že navduševala občinstvo. Zgodilo se je pred dvema letoma, ko sta na pomoč priskočila prizadetim v poplavam, Šved se je pridružil humanitarnemu spektaklu kot presenečenje in prejel glasne ovacije, nato pa sta se pred filmskimi kamerami priložnostno prelevila še v igralske vode, kjer skrbita za domiselno promocijo prenovljene lige prvakov.

Nastopala pred kamerami, Ibrahimoviću posebno priznanje

Lani, ko je luč sveta ugledal nov tekmovalni ustroj lige prvakov, ki nima več skupinskega dela, ampak le še ligaški del s 36 udeleženci, sta navdušila v posebnem krajšem filmu. V njem ni manjkalo znanih nogometnih imen, v glavnih vlogah pa sta bila Ibrahimović, ki si je šaljivo pripisoval največje zasluge za prenovo tekmovanja, ter Čeferin, ki je hotel dokazati nasprotno.

Letos je sledil še en vrhunski videoposnetek, v katerem sta znova izstopala Slovenec in Šved, ki je posredno napovedal še en vrhunec. Piko na i zanj posrečenemu sodelovanju je predstavljala nedavna nagrada, ki jo je Čeferin pred žrebom lige prvakov izročil karizmatičnemu Švedu v Monte Carlu!

Na odru po podelitvi predsedniške nagrade ni manjkalo dobre volje. | Foto: Guliverimage Na odru po podelitvi predsedniške nagrade ni manjkalo dobre volje. Foto: Guliverimage

Ibrahimović, ki bo prihodnji mesec dopolnil 44 let, je prejel posebno predsedniško nagrado Uefe za zasluge in prispevek nogometu. Tako na kot zunaj igrišč. "Počaščen sem, da sem prejel to nagrado. Veliko mi pomeni, zelo sem srečen. Igranje z velikimi imeni v velikih klubih me je popeljalo do tega, kar sem," je Šved prejšnji teden v Monte Carlu, ko je iz rok predsednika Uefe prejel priznanje, sijal od sreče. V karieri je odigral 988 tekem, na katerih je dosegel 573 zadetkov, osvojil pa kar 34 lovorik.

Še pred kratkim sta se skupaj nasmihala na odru v Monte Carlu, danes zvečer pa ju čaka prav poseben večer, saj se bosta kot navijača znašla na nasprotnih bregovih. Čeferin bo navijal za slovensko, Ibrahimović, Šved bosanskih in hrvaških korenin, pa za švedsko reprezentanco. Pa naj zmaga boljši!

Benjamin Šeško
Sportal Benjamin Šeško udaril kot še nikoli in obnorel svet #video
Aleksander Čeferin
Sportal "Se je vojna ustavila? Ni se."
Benjamin Šeško
Sportal Benjaminu Šešku v domovini zaigralo srce. Spregovoril je o marsičem.
Tamar Svetlin
Sportal Komaj čakal, da se vrne v Slovenijo ter zagleda hribe in gore
Benjamin Šeško
Sportal V Stožicah se bo trlo zvezdnikov, pridejo celo novinarji iz Anglije
Švedska Tomasson Hien
Sportal Selektor Švedske polaskal Sloveniji in odgovoril na vroče vprašanje
Matjaž Kek
Sportal Švedski selektor jo je že zagodel Matjažu Keku
Aleksander Čeferin Zlatan Ibrahimović slovenska nogometna reprezentanca kvalifikacije za SP 2026
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.