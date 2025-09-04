Selektor Švedske polaskal Sloveniji in odgovoril na vroče vprašanje

Švedska nogometna reprezentanca je po zaslugi Alexandra Isaka in Viktorja Gyökeresa postala zelo prepoznavna in cenjena po svetu. Skandinavci verjamejo, da lahko Švedi z njuno pomočjo prekinejo boleč niz nenastopanj na velikih tekmovanjih. Ni jih bilo na SP 2022, prav tako na Euru 2024. Tudi zaradi tega njihov selektor Jon-Dahl Tomasson, čeprav ima na voljo ogromno zvezdnikov, vlogo favorita na petkovi tekmi v Ljubljani namenja Sloveniji. Danec, ki vodi Švedsko, je tudi odgovoril na najbolj vroče vprašanje.

Švedska veliko pričakuje od kvalifikacijskega ciklusa za SP 2026. Noče še tretjič zapored izpustiti nastopa na velikem tekmovanju, kar bi s takšno generacijo, v kateri prednjačita napadalca, kot sta Alexander Isak (Liverpool), novopečeni rekorder premier league, in Viktor Gyökeres (Arsenal), donedavni strelski stroj Sportinga, mejilo na katastrofo.

Jon-Dahl Tomasson želi prekiniti niz nenastopanj Švedske na velikih tekmovanjih. Foto: Guliverimage

Tomasson: Slovenija je favorit

Viktor Gyökeres (levo) je pri Arsenalu že ujel tekmovalno formo. Foto: Guliverimage Vseeno pa, čeprav imajo na papirju tako močno zasedbo, v tekmo v Ljubljani ne nameravajo vstopiti s statusom favorita. To je dal jasno vedeti njihov selektor Jon-Dahl Tomasson.

"Slovenija je verjetno favorit. Lani so igrali na Euru, mi pa ne. Smo vse boljši, v tej skupini (v njej sta poleg Slovenije in Švedske še Švica ter Kosovo, op. p.) pa lahko vsak premaga vsakogar. Lahko pa so se še izboljšali. V mnogočem. Imamo visoke cilje. Moramo dati več zadetkov, hkrati pa se tudi bolje braniti. Naš visoki pressing, ki ga izvajamo na tekmeca, je verjetno med najboljšimi v Evropi," se je selektor Švedske na novinarski konferenci v Stožicah razgovoril o tem, zakaj se Skandinavci, čeprav so na lestvici Fife krepko pred Slovenci (29. proti 50. mestu), pred petkovo tekmo ne počutijo kot favoriti.

Nepozaben zadetek, ko je Benjamin Šeško premagal nemočnega Robina Olsna:

O tem, kdo bo v Stožicah začel dvoboj od prve minute, Tomasson pričakovano ni hitel z odločnimi odgovori. Pojasnil je, da bo med vratnicama stal izkušeni Robin Olsen. Petintridesetletni švedski čuvaj mreže brani za domači Malmö, leta 2022, ko je bil nemočen ob čudežnem evrogolu takratnega najstnika Benjamina Šeška v Solni, pa je branil še barve Aston Ville. Čeprav je za mesto prvega vratarja resno kandidiral tudi 26-letni Viktor Johansson (Stoke City), se je Tomasson odločil za izkušenejšega vratarja.

Isak je igralec, ki lahko spremeni potek dvoboja

Alexander Isak je nastopil v Ljubljani že leta 2022, ko je Švedska zmagala z 2:0. Foto: Grega Valančič/Sportida Švedski selektor pa je pričakovano prejel tudi najbolj vroče vprašanje. Povezano je z Alexandrom Isakom, rekorderjem premier league in novopečenim zvezdnikom Liverpoola, ki se bo prvič, odkar se je iz Newcastla preselil na Anfield, predstavil nogometnemu svetu prav v Stožicah.

Do takrat na njegovo željo ne bo imel stikov z mediji, poraja pa se vprašanje, v kako dobri pripravljenosti je, saj je na začetku sezone bojkotiral treninge in tekme srak, po podpisu pogodbe z Liverpoolom pa z reprezentanco pred tekmo v Ljubljani treniral le trikrat. Bo to dovolj, da bi ga lahko Tomasson postavil v začetno enajsterico, ali bo vendarle čakal na priložnost s klopi?

Na novinarski konferenci v četrtek v Stožicah ni manjkalo dobre volje. Bo podobno tudi v petek zvečer? Foto: Guliverimage

"Ne bom rekel, ali bo začel dvoboj ali ne. Je igralec, ki lahko spremeni potek dvoboja. Na to, ali bo začel ali ne, pa počakajmo do jutri in bomo videli," je bil skrivnosten Tomasson o tem, ali bo igralec, za katerega so rdeči plačali črno-belim na Otoku rekordnih 144 milijonov evrov, zaigral proti Sloveniji že od prve minute.

Kapetan Švedske v Ljubljani: V skupini bo še tesno

Kapetanski trak bo pri Švedih nosil branilec Isak Hien, ki od lani nastopa za Atalanto. Pojasnil je, kako je v taboru Švedske sproščeno vzdušje in da kot dežela s podobo velike nogometne države želijo nastopiti na največjih tekmovanjih.

Selektor Jon-Dahl Tomasson in kapetan Švedske Isak Hien Foto: Guliverimage

"Skupina je majhna, tako da bo še tesno," je dodal 26-letni branilec, ki mu bo ob odsotnosti Victorja Lindelöfa in poškodovanega Dejana Kuluševskega pripadla čast, da Švedsko v kvalifikacije za SP 2026 popelje kot kapetan. Imel bo ogromno odgovornost, saj je v Ljubljano prišlo tudi okrog 1.500 švedskih navijačev, nogometna javnost pa bo od reprezentance s tako dragimi napadalci pričakovala vrhunske rezultate. Srečanje se bo začelo v petek ob 20.45.