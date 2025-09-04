Slovenci se ne bojijo švedskih zvezdnikov in multimilijonarjev

Alexander Isak, Viktor Gyökeres, Anthony Elanga … Švedski ''atomski'' trojček v napadu sestavljajo zvezdniki Liverpoola, Arsenala in Newcastla, ki so na nogometni tržnici vredni skoraj četrt milijarde evrov! Kako se bo z njim v petek na uvodni kvalifikacijski tekmi za SP 2026 kosala slovenska obramba? Selektor Matjaž Kek in dirigent obrambe Jaka Bijol sta pred velikim izzivom optimista. Izpostavila sta visoko stopnjo samozavesti, Slovenija pa je pred kratkim že dokazala, da se zmore kakovostno spoprijeti z zvezdniškimi napadalci. Na štirih tekmah na Euru 2024 je nenazadnje v 390 minutah proti Harryju Kanu, Rasmusu Hojlundu, Aleksandru Mitroviću in Cristianu Ronaldo prejela le dva zadetka!

Na sončni strani Alp narašča nogometna vročica. V petek v Stožicah ne bo manjkalo zvezdniških imen, nekateri izmed njih, zlasti tisti, ki si služijo nogometni kruh v Angliji, pa spadajo med najbolj oblegane napadalce na svetu.

Obeta se spektakel, ki bo odmeval tudi na Otoku. O tem priča tudi zanimanje britanskih novinarjev, ki so napovedovali svoj prihod v Stožice. Še kako jih bo zanimal novopečeni rekorder premier league Alexander Isak, ki v tej sezoni sploh še ni odigral dvoboja, zanimal jih bo tudi topničar Viktor Gyökeres, prav gotovo pa tudi Benjamin Šeško. Poleti je poskrbel za peti najvišji prestop na svetu in se pridružil Manchester Unitedu, s katerim se bo v Angliji potegoval za točke proti številnim Švedom.

Bijol pohvalil švedske napadalce, a ...

Jan Oblak in Jaka Bijol tesno sodelujeta v slovenski obrambi. Foto: www.alesfevzer.com Podobno velja tudi za Jako Bijola, ki pri Leeds Unitedu še čaka na krstni nastop v premier league, lahko pa na stalno minutažo računa v reprezentanci, kjer je že nekaj časa nenadomestljiv člen obrambe.

V preteklosti je imel kot dirigent slovenske reprezentance opravka s številnimi zvezdniki. Z njimi se je odlično kosal lani na Euru, kjer se je mreža Jana Oblaka na tekmah proti Danski, Srbiji, Angliji in Portugalski zatresla le dvakrat, tokrat pa se bo Korošec spoprijel s švedskim trojcem Isak – Gyökeres – Elanga. "Zelo dobri so," je 26-letni Bijol odvrnil na novinarski konferenci na Brdu pri Kranju in najbolj izpostavljenim imenom petkovih tekmecev čestital za tako drage in odmevne poletne prestope.

Alexander Isak je vreden 120 milijonov evrov. Skupna vrednost slovenskih reprezentantov je višja le za dobrih 40 milijonov evrov. Foto: Reuters

Ker pa je Slovenija že večkrat dokazala, da se lahko enakovredno kosa tudi z veliko bogatejšimi in dražjimi tekmeci, je tudi tokrat med izbranci Matjaža Keka zaslediti optimizem. Skupna tržna vrednost slovenskih reprezentantov po oceni Transfermarkta znaša 161 milijonov evrov, od tega je skoraj polovico vreden Benjamin Šeško (70), švedski pa so vredni skoraj trikrat več (453).

Izstopata zlasti Isak (120) in Gyökeres (75), kar devet švedskih reprezentantov pa se lahko pohvali z dvomestno vrednostjo v milijonih. Za primerjavo, pri Sloveniji so takšni le trije – rekorder Šeško, kapetan Oblak in pa obrambni steber Bijol.

Kek: Fantje se zavedajo, koliko milijonov ...

Viktor Gyökeres (levo) je za razliko od Alexandra Isaka že zaigral v tej sezoni in za Arsenal dosegel dva zadetka. Foto: Guliverimage V slovenskem taboru si tako ne belijo las z visoko tržno vrednostjo švedskih igralcev, ampak se želijo osredotočiti predvsem na lastno igro. "Vsi fantje smo polni samozavesti. Vemo, da lahko igramo proti komurkoli. Pripravljeni smo na težkega tekmeca, a hkrati prepričani, da ga lahko zaustavimo," izžareva samozavest Bijol. Letos je s slovensko reprezentanco že uresničil prvi cilj. Spomladi je Kekova četa prek Slovaške (1:0 in 0:0) obstala v drugi najmočnejši druščini lige narodov, zdaj pa je napočil čas še za največji, primarni cilj te generacije.

Nastop na Euru 2024 želijo začiniti še s tistim, ki bi najbolj odmeval po svetu, predstave Slovenije pa bi spremljale milijarde nogometnih navdušencev. Slovenija se želi uvrstiti še na SP 2026, za kaj takšnega pa se bo morala izkazati v kvalifikacijski skupini s Švedsko, Švico in Kosovom.

Cristiano Ronaldo se je lani dvakrat pomeril proti Sloveniji, a Portugalska ni dosegla niti enega zadetka. Foto: Guliverimage

Da je Slovenija zmožna prehiteti tudi bistveno dražje reprezentance, je prepričan tudi selektor Kek. "Fantje se dobro zavedajo, koliko milijonov bo stalo na nasprotni strani. Že velikokrat so pokazali, da jim je pravzaprav vseeno, kdo stoji na nasprotni strani," je spomnil na številne tekme, na katerih so se proti favoriziranim tekmecem na papirju hrabro upirali in jim povzročali težave. Pa čeprav so igrali tekmo proti zvezdnikom Anglije, Portugalske, Danske, Avstrije …

Da pa se lahko tudi zalomi, je dokazal lanskoletni dvakratni poraz proti Norveški (1:4 in 0:3), ki je Kekovi četi dal misliti, tako da bo naredila vse, kar je v njeni moči, da v petek ne ponovi napak proti še enemu zvezdniškemu skandinavskemu tekmecu.

Slovenija stavi na samozavest

Benjamin Šeško je največje orožje Slovenije v napadu. Foto: Aleš Fevžer Kaj pa je glavna prednost Slovenije? To je ekipni duh, o katerem je že v sredo govoril Benjamin Šeško. Tu je tudi samozavest.

''To je ena od vrlin te izbrane vrste,'' je zaupal Kek na Brdu pri Kranju in dodal, da lahko ogromne številke o vrednostih švedskih zvezdnikov Sloveniji, ki bo v petek računala na pomoč polnih Stožic, predstavljajo le še dodaten motiv.

Uvodni spopad v kvalifikacijah za SP 2026 med Slovenijo in Švedsko se bo začel v petek ob 20.45. Tri dni pozneje čaka Kekovo četo zahtevno gostovanje na švicarskih tleh v Baslu.