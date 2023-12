Poljub, ki je pretresel svet in razdelil javnost

Ni leta, ko sveta športa ne pretresajo škandali in afere. Taki povezani z dopingom in stavami se dogajajo vsako leto, a leto 2023 je zaznamoval poljub, ki je v svetu sprožil val zgražanja, a obenem tudi nekaj drugačnih mnenj. Zgodilo se je po finalu ženskega svetovnega prvenstva v nogometu. Afera je letos izbruhnila tudi v slovenskem ženskem reprezentančnem nogometu.

Slovenske reprezentantke zahtevale zamenjavo Jarca

Borut Jarc Foto: Vid Ponikvar Poleti so slovenske nogometne reprezentantke od NZS zahtevale zamenjavo selektorja Boruta Jarca. Ker jim zveza ni prisluhnila, so pismo o dogajanju v reprezentanci posredovale novinarjem. Zapisale so, da med trenerskim štabom in dekleti ni kemije, da so treningi slabi, da ni komunikacije med klubi ter reprezentanco. Še več: "Selektor nam namenja neprimerne komentarje, kot so 'Igrate kot divje svinje', 'Pi*** vam materna', 'Mamo ti vidim'," so med drugim zapisale nogometašice. "Selektorjev pristop je po našem mnenju staromoden in avtokratski. Prihaja do pogovorov, kjer nas psihično nadleguje in maltretira." Jarc je obtožbe najprej zavračal in sporočil, da ne bo odstopil.

Po nekaj dneh pritiskov se je vendarle poslovil: "S težkim srcem, a glede na nastale razmere, ki niso dobre za nikogar (zame osebno, NZS in žensko reprezentanco A), vas prosim za sporazumno prekinitev sodelovanja za vodenje ženske nogometne reprezentance Slovenije. Ta odločitev prihaja v času, ko je slovenska ženska nogometna reprezentanca dosegla najvišjo uvrstitev na Fifini lestvici v svoji zgodovini. To je rezultat trdega dela in predanosti ekipe, sodelavcev ter vseh vpletenih." Novi selektor slovenske ženske reprezentance je postal Saša Kolman.

Predsednik zveze poljubil nogometašico Jenni Hermoso

Foto: Reuters Ne le nekaj dni, več tednov je Španijo, pravzaprav večji del zahodnega sveta pretresal škandal zaključka ženskega svetovnega prvenstva v nogometu. Predsednik španske nogometne zveze Luis Rubiales je po finalni zmagi Španije nad Anglijo sredi vsesplošnega navdušenja in proslavljanja nogometašico Jennifer Hermoso z obema rokama zagrabil za glavo in jo poljubil na usta. Dan pozneje je Hermosova sporočila: "Počutila sem se ranljivo, bila sem žrtev napada, impulzivnega, mačističnega, neumestnega dejanja, v katerega nisem privolila." Nogometašice so zahtevale odstop Rubialesa, sicer za reprezentanco ne bodo več igrale. Hermosova je proti Rubialesu vložila tudi tožbo.

Dejanje je obsodila tako politična kot mednarodna športna javnost, tudi predsednik Uefe Aleksander Čeferin. Fifa ga je suspendirala za 90 dni. A Rubiales ni želel odstopiti, češ da je on žrtev. Deležen je bil pravega medijskega pogroma v Španiji, Veliki Britaniji in ZDA. Njegova mama se je tako celo odločila za gladovno stavko. Nato je v javnost prišel video, ki je besede španske nogometašice nekoliko postavil na glavo. Ko so nogometašice še isti večer na avtobusu na telefonu gledale posnetek spornega poljuba, so se pri tem zelo zabavale, tudi Jenni Hermoso. Po treh tednih pritiskov je Rubiales nato vendarle odstopil, a še naprej vztrajal, da je šlo za sporazumno in vzajemno dejanje med prijateljema.

Španke so na svetovnem prvenstvu osvojile zlato, a je slavje nato zaznamovala afera s poljubom. Foto: Reuters

Spletni šaljivec s pornografskimi zvoki sabotiral žreb

Foto: Reuters Nedavno so se sredi prenosa žreba skupin za Euro 2024 iz Hamburga, ki ga je v živo spremljalo na milijone ljubiteljev nogometa, zaslišali skrivnostni zvoki vzdihovanja ženske med seksom, kakršnih ne manjka v filmih s pornografsko vsebino. Nadomestni generalni sekretar Evropske nogometne zveze (Uefa) Giorgio Marchetti, najbolj prepoznaven obraz evropskega nogometa, ko je govora o vodenju žrebov za velika tekmovanja, ni skrival začudenja. "Sliši se hrup, ki ... Je zdaj utihnil. Ni več hrupa," je v mikrofon povedal Italijan, a so se vroči ženski glasovi v nadaljevanju prireditve zaslišali še nekajkrat. Številni mediji po Evropi so pisali o škandalu, sabotaži, a se je izkazalo, da je šlo za potegavščino ustvarjalca videovsebin na portalu YouTube Daniela Jarvisa. "Pa smo jih potegnili za nos," je objavil Jarvis in priznal, da so s kolegi v dvorano Elbphilharmonie dan prej podtaknili telefon, s katerega so nato predvajali zvoke.

Đoković zapisal, da je Kosovo srce Srbije

Novak Đoković Foto: Reuters Maja se je med odprtim teniškim prvenstvom Francije v vročo politično temo vpletel srbski teniški as Novak Đoković. Na Kosovu je bilo namreč znova napeto med albanskim in srbskim prebivalstvom, prišlo je tudi do spopadov. Kosovska policija je poskušala s solzivcem razgnati Srbe, ki so protestirali, da bi novim albanskim županom preprečili, da bi prevzeli položaj v večinsko srbskih mestih na severu Kosova. Po zmagi v prvem krogu Rolanda Garrosa je tako Đoković na kamero zapisal "Kosovo je srce Srbije! Stop nasilju". Njegov oče Srđan je bil rojen v kraju Zvečan na Kosovu. Lahko bi ga tudi izključili s turnirja, a se to ni zgodilo in afera je hitro potihnila. "To bi spet naredil. Sem proti vojni ali kakršnimkoli sporom. To sem vedno govoril v javnosti. Žal mi je, da smo v položaju, v katerem smo. Kosovo je naše ognjišče, naša trdnjava, tam se je odvijala največja bitka, tam so najpomembnejši samostani ..."

Predsednik kluba s pestjo udaril sodnika

Turška nogometna zveza je na začetku decembra začasno prekinila tekmovanje v prvi ligi. Na tekmi med Ankaragücüjem in Rizesporjem se je zgodil nasilen napad na sodnika Halila Umuta Melera. Obkrožilo ga je več ljudi, vključno s predsednikom Ankaragücüjem Farukom Koco. Na posnetkih je bilo videti, kako Koca s pestjo udari sodnika v obraz. Meler se je zgrudil na tla, medtem ko so ga drugi brcali. Policisti so aretirali Koco, ki je dan pozneje odstopil, in še dva osumljenca. Po škandalu se je oglasil tudi turški predsednik Recep Tayyip Erdogan. "Šport pomeni mir in bratstvo. Šport je nezdružljiv z nasiljem. Nikoli ne bomo dovolili nasilja v turškem športu." Na turški zvezi so zapisali, da so nenehne kritike sodnikov pripeljale do tega izbruha nasilja.

V aferi Negreira osumljena tudi Barcelona

Joan Laporta Foto: Reuters V Španiji je v sodniško afero vpletena tudi velika Barcelona. Preiskave sodišča so se dogajale skozi vse leto. "Preiskovalno sodišče številka ena v Barceloni je odredilo preiskavo sedeža tehničnega odbora sodnikov (CTA) v okviru preiskave sumljivih izplačil denarja katalonskega kluba Joseju Marii Enriquezu Negreiri, nekdanjemu visokemu uradniku španskih sodnikov," je v sporočilu za javnost jeseni navedlo višje katalonsko pravosodno sodišče. Katalonski klub že od aprila preiskujejo, ker naj bi Negreiri med letoma 1994 in 2018 plačali približno 7,3 milijona evrov. Predsednik Barcelone Joan Laporta je že spomladi vse zanikal, če da klub ni nikoli delal česa, da bi na nedovoljen način prišel do prednosti na tekmovanjih.

Italijanski biser suspendiran zaradi športnih stav

Nicolo Fagioli Foto: Guliverimage V Italiji se je več nogometašev znašlo v preiskavah suma sodelovanja v športnih stavah. Italijanska nogometna zveza je zaradi morebitne vpletenosti v stave pred oktobrskima kvalifikacijskima tekmama za nastop na evropskem prvenstvu domov poslala Sandra Tonalija (Newcastle) in Nicola Zaniola (Aston Villa). Pred tem je v javnost prišla novica, da že od avgusta preiskujejo tudi Juventusovega vezista Nicola Fagiolija, ki naj bi z različnimi identitetami vplačeval stave na nezakonitih spletnih mestih. Fagiolija je medtem zveza že kaznovala s sedmimi meseci prepovedi nastopanja. Kot poklicni nogometaš bi se stavam moral odpovedati, so zapisali na FIGC. Lani so Fagiolija izbrali za najboljšega igralca do 23 let v italijanski serie A. Prvotna kazen zanj je bila sicer 12 mesecev prepovedi igranja, a so pet mesecev spremenili v pogojno, ker je priznal početje in se strinjal z vključitvijo v program zdravljenja odvisnosti od iger na srečo. Nedavno je Fagioli podaljšal pogodbo z Juventusom do leta 2028.