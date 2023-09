Nove razsežnosti afere s poljubom

Zdaj mora tožilstvo odločiti, ali bo sprožilo preiskavo. V primeru sojenja in obsodbe pa 46-letnemu Rubialesu grozi kazen do petih let zapora.

Hermoso Rubiales je po zmagi Španije nad Anglijo (1:0) v finalu svetovnega prvenstva v Sydneyju Jennifer Hermoso zagrabil z obema rokama za glavo in jo poljubil na usta. Le malo za tem je sam priznal, da nogometašici to ni bilo všeč in vsul se je val obtožb na njegov račun, vrstile so se zahteve po njegovem odstopu.

V primeru sojenja in obsodbe pa 46-letnemu Rubialesu grozi kazen do petih let zapora. Foto: Guliverimage Dejanje je obsodila tako politična kot tudi mednarodna športna javnost. Španec pa je kasneje obrnil zgodbo in trdi, da je šlo za vzajemno dejanje, kar je razvidno iz posnetkov in slik. Mednarodna nogometna zveza ga je začasno že suspendirala za 90 dni, kolikor bo trajala interna preiskava.

Nato je nogometašico k prijavi pozvalo tožilstvo samo, saj brez prijave po španski zakonodaji ne more ukrepati.

Se bodo vrnile za ligo narodov?

Ni še jasno, ali bodo dozdajšnje spremembe – suspenz Rubialesa in odpustitev selektorja reprezentance Jorgeja Vildo – prepričale igralke, da se vrnejo v reprezentanco, ki jo 22. septembra čaka tekma Lige narodov proti Švedski.

Se bodo odzvale vabilu za septembrsko ligo narodov? Foto: Reuters

Nekdanja kapetanka Španije Verónica Boquete je za radio Cadena COPE dejala, da zamenjava Vilde na mestu glavnega trenerja ekipe ne bo dovolj. "Pri spremembi, o kateri govorimo, ne gre za menjavo enega predsednika z drugim, ne za menjavo enega trenerja z drugim, nujne so precej bolj korenite spremembe," meni Boquetejeva.