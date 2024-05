Rubialesu bodo v Španiji sodili zaradi spolnega napada

Sporni poljub se je zgodil na prizorišču na stadionu Australia v Sydneyju po koncu finala lanskega svetovnega prvenstva, ko so Španke 20. avgusta z 1:0 ugnale Anglijo.

Poljub je izzval globalno ogorčenje, afera, ki je pretresla španski nogomet in bila deležna velikanskega medijskega zanimanja, pa je dobila konkretne posledice, ko je Hermosova dejanje takratnega predsednika zveze označila za nezaželeno.

Rubiales je bil prisiljen odstopiti, vendar je zanikal kakršnokoli napačno ravnanje. S španskega višjega sodišča so v sredo sporočili, da se Rubiales sooča tudi z obtožbo prisile, češ da je pritiskal nanjo, da bi poljub označila za soglasnega.

Škandal je zasenčil zgodovinski trenutek za špansko žensko reprezentanco, ki je takrat slavila svoj prvi naslov svetovnih prvakinj.

Med slovesnostjo ob podelitvi pokala je Rubiales z rokama prijel glavo Hermoso in jo poljubil na ustnice.

Njegovo dejanje so lahko v neposrednem prenosu spremljali gledalci na stadionu in po vsem svetu, kar je povzročilo silovit odziv in nacionalno razpravo o seksizmu v Španiji.

Med slovesnostjo ob podelitvi pokala je Rubiales z rokama prijel glavo Hermoso in jo poljubil na ustnice. Foto: Guliverimage

Šestinštiridesetletni Rubiales je odločno zanikal krivdo in dejal, da je bil poljub prostovoljen in da je bil žrtev medijskega linča.

Vendar pa Hermosova in njene soigralke niso delila mnenja s tedanjim predsednikom zveze, saj so izsiljeni poljub označile kot nezaželeno in ponižujoče dejanje.

Rubiales se sooča z obtožbo spolnega napada

Rubiales se sooča z obtožbo spolnega napada, za kar je zagrožena zaporna kazen enega leta. Poleg nekdanjega selektorja ženske reprezentance Jorgeja Vilde, sedanjega športnega direktorja moštva Alberta Luqueja in šefa marketinga zveze Rubena Rivero mu bodo sodili tudi zaradi prisile.

Vsi štirje predstavniki zveze, ki so krivdo zanikali, so obtoženi poskusa pritiska na Hermosovo, da bi od nje izsilili javno opravičilo, da je soglašala s poljubom.

Vsakemu od njih grozi do 18 mesecev zapora, če bodo obsojeni.

Sojenje bo v dvorani Audiencia Nacional v Madridu. Začetek prve obravnave še ni določen.

Rubiales se sooča z obtožbo spolnega napada, za kar je zagrožena zaporna kazen enega leta. Foto: Reuters

Določena varščina

Sodišče je določilo 65 tisoč evrov varščine za Rubialesa, ki jo je treba plačati v 24 urah, za kritje "vseh civilnih obveznosti, ki mu jih bodo naložili", poroča AFP.

Nadaljnjo varščino v višini 65 tisoč evrov bodo skupaj položili Rubiales, Vilda, Luque in Rivera zaradi obtožb prisile.

Španska vlada je ta teden nekdanjega španskega selektorja Vicenteja del Bosqueja imenovala za vodjo nacionalne državne nadzorne komisije, ki bo nadzirala špansko nogometno zvezo (RFEF), ki se sooča z obtožbami o korupciji.

Triinsedemdesetletni strokovnjak, ki je s Španijo leta 2010 postal svetovni prvak in leta 2012 osvojil evropsko prvenstvo, bo vodil komisijo za nadzor, normalizacijo in zastopanje je sporočila ministrica za šport Pilar Alegria.

Komisija naj bi v prihodnjih mesecih povrnila ugled in izboljšala javno podobo španskega nogometa.

Del Bosque pooseblja "najboljše od nogometa v naši državi", uživa veliko spoštovanje in je "dobra oseba velikih človeških kvalitet in primer poštenosti", je poudaril ministrica. Španija bo leta 2030 sogostiteljica svetovnega prvenstva v nogometu za moške.

Preberite še: