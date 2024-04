Nekdanjega predsednika španske nogometne zveze Luisa Rubialesa, ki ga je pravosodje obtožilo korupcije in spolnega nasilja, so aretirali ob vrnitvi v domovino, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Rubialesa so danes na letališču Adolfo Suarez prijeli policisti enote civilne garde, poročajo državna TV postaja RTVE in drugi španski mediji.

Uradnega obvestila o aretaciji ni bilo, na vprašanje nemške tiskovna agencije dpa pa je tiskovni predstavnik civilne garde dejal, da je poročilo RTVE pravilno.

Po bivanju v Dominikanski republiki je Rubiales menda v sredo pristal v Madridu z rednim letom. Na letališču so ga pričakali uradniki in ga obvestili o njegovih pravicah, poroča RTVE. Športna časopisa Marca in AS sta zapisala, da so Rubialesa nato v policijskem avtomobilu odpeljali na sodišče v Majadahondi blizu Madrida. Tam bi ga morala zaslišati sodnica o domnevno nepravilnih pogodbah. V skladu s špansko zakonodajo je lahko osumljenec pridržan največ 72 ur, razen če je pripor pred sojenjem odrejen zaradi begosumnosti ali drugih razlogov.

Rubialesa preiskujejo zaradi domnevnih nepravilnih pogodb, sklenjenih med njegovim petletnim predsedovanjem Nogometni zvezi Španije (RFEF). Foto: Guliverimage

Preiskujejo ga zaradi domnevnih nepravilnih pogodb

Rubialesa preiskujejo zaradi domnevnih nepravilnih pogodb, sklenjenih med njegovim petletnim predsedovanjem Nogometni zvezi Španije (RFEF). Domnevna kazniva dejanja v tem primeru vključujejo gospodarsko korupcijo, nepošteno upravljanje in pranje denarja. V Španiji potekajo tudi kazenske preiskave proti 46-letniku zaradi škandala s poljubljanjem na svetovnem prvenstvu leta 2023 v Avstraliji, ki je razburil ves svet. Rubiales je igralko Jennifer Hermoso poljubil na usta na podelitvi po osvojitvi naslova svetovnega prvaka.

Ima že triletno prepoved delovanja v nogometu

Rubiales je lani septembra po škandalu s poljubljanjem po dolgem obotavljanju odstopil s predsedniškega mesta RFEF. Zaradi afere mu je Mednarodna nogometna zveza med drugim izrekla triletno prepoved delovanja v nogometu. Španec je zanikal vse obtožbe, tudi tiste v povezavi o korupciji. V obeh primerih nekdanjemu funkcionarju grozi več let zapora. V Španiji so zaporne kazni do dveh let običajno pogojne.

