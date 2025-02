Rubiales prepričan, da je privolila v poljub na ustnice

Afera poljub je leta 2023 sprožila ogorčenje v športni in splošni javnosti, Hermoso pa se je v javnosti prelevila v "ikono boja proti mačistični kulturi in seksizmu v športu". Luis Rubiales je bil prisiljen odstopiti s položaja predsednika RFEF, potem ko je poljubil rojakinjo na podelitvi po osvojenem naslovu svetovnih prvakinj v Avstraliji. Že prej je bil v preiskavi zaradi domnevne korupcije v vlogi prvega moža zveze, ki jo je vodil od leta 2018.

Sedeminštiridesetletnik je španskemu državnemu sodišču v San Fernandu de Henaresu blizu Madrida v pričanju dejal, da je "popolnoma prepričan" v privolitev poljuba. "Zelo močno me je stisnila pod pazduho, dvignila me je in ko sem prišel na tla, sem jo vprašal, ali jo lahko poljubim. Odvrnila je z 'ok'. Tako se je zgodilo," je povedal Rubiales. "Kar se je zgodilo, ni imelo pomena ne zame ne zanjo," je še dodal in poljub opisal kot "dejanje naklonjenosti".

Jenni Hermoso Foto: Reuters Strokovnjak za branje z ustnic je danes na sodišču na podlagi posnetkov povedal, da je Rubiales vprašal Jenni Hermoso, "te lahko poljubim?", a obraza španske zvezdnice in odziva ni bilo moč videti. Rubiales je nadalje priznal, da je storil napako na podelitvi in da njegovo vedenje "ni bilo primerno", saj bi se moral po svojih besedah obnašati bolj "institucionalni vlogi primerno". Zanikal pa je, da je storil kakršenkoli prekršek, še piše francoska tiskovna agencija.

Tožilci za Rubialesa zahtevajo dve leti in pol zapora, eno leto za spolni napad ter 18 mesecev, ker je pozneje Hermoso dejal, naj ne prijavi incidenta. Jenni Hermoso je prvi dan sojenja pred osmimi dnevi povedala, da se leta 2023 vsiljeni poljub "ne bi smel zgoditi v nobenem družbenem ali delovnem okolju". "Kot ženska sem se počutila nespoštovano. To je bil trenutek, ki je zaznamoval enega najsrečnejših dni v mojem življenju."