Jenni Hermoso: Tak poljub se ne bi smel zgoditi v nobenem delovnem okolju

Luis Rubiales je izzval ogorčenje, ko je prijel Jenni Hermoso za glavo in jo poljubil na ustnice. Zgodilo se je med razglasitvijo zmagovalk nogometnega turnirja, potem ko je odlična napadalka pomagala Španiji premagati Anglijo v finalu svetovnega prvenstva za ženske leta 2023 v Avstraliji. Tožilci za Rubialesa zahtevajo dve leti in pol zapora, eno leto za spolni napad zaradi prisilnega poljuba in 18 mesecev za domnevno prisiljevanje 34-letne Hermoso, da ne bi prijavila incidenta.

"To se ne bi smelo zgoditi v nobenem družbenem ali delovnem okolju. Poljub na ustnice se da le, če se tako sama odločim," je dejala Hermoso uvodni dan sojenja na državnem sodišču. "Kot ženska sem se počutila nespoštovano. To je bil trenutek, ki je zaznamoval enega najsrečnejših dni v mojem življenju," je dodala Hermoso, najboljša strelka španske nacionalne ženske reprezentance vseh časov. "Tega dejanja v nobenem trenutku nisem iskala, kaj šele pričakovala."

Luis Rubiales Foto: Reuters Med obtoženimi so poleg Rubialesa tudi nekdanji selektor ženske reprezentance Jorge Vilda ter dva nekdanja uradnika zveze, Ruben Rivera in Albert Luque. Obtoženi so tudi, da so poskušali prisiliti Hermoso, da ne bi prijavila takratnega predsednika zveze oziroma celo povsem zamolčala dogajanje, pri čemer tožilci proti njim zahtevajo 18 mesecev zapora.

Hermoso je povedala, da jo je Luque prosil, naj pomaga rešiti "največjo zmešnjavo" v Rubialesovem življenju in da so uradniki zveze želeli, da objavi videoposnetek ali izjavo, v kateri bi zamolčala incident. Hermoso, ki zdaj igra v Mehiki, je še povedala, da se je po vrnitvi v Španijo soočila s smrtnimi grožnjami in neznosnim medijskim pritiskom ter zaradi strahu, ki ga je čutila, z družino zapustila Madrid. "Do danes se mi je zdelo, kot da je bilo moje življenje zaradi primera v mirovanju."

Rubiales, ki je bil že v preiskavi zaradi domnevne korupcije v vlogi vodje zveze, je odstopil septembra 2023, dva dni po začetku preiskave o poljubu. Od leta 2018 je bil predsednik zveze. V ponedeljek je na sodišču povedala, da jo po incidentu "nihče ni prišel vprašat, kako sem" in se je počutila "popolnoma zapuščeno s strani zveze". Vodja moške reprezentance Luis de la Fuente je med pričami, ki bodo spregovorile v torek. Rubiales bo predvidoma nastopil 12. februarja.