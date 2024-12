Leto dni po škandalu španska zveza dobila novega predsednika

Po več kot letu dni, odkar je špansko nogometno zvezo zamajal škandal prvega moža te organizacije Luisa Rubialesa, ki je proti njeni volji poljubil reprezentantko Jenni Hermoso, so Španci spet dobili novega predsednika RFEF. To je postal Rafael Louzan.

Sedeminpetdesetletni Rafael Louzan, ki je vodil galicijsko nogometno zvezo od leta 2014, je v glasovanju premagal Salvadorja Gomarja z 90:43 in bo RFEF vodil do leta 2028. Njegov mandat pa bi lahko doživel predčasen konec, saj mu grozi prepoved opravljanja javne službe kazen zaradi obsodbe o zlorabi v njegovi prejšnji vlogi.

Jennifer Hermoso in Luis Rubiales Foto: Guliverimage Špansko vrhovno sodišče še preučuje Louzanovo pritožbo na obsodbo, tako da bi kaj lahko tudi Louzan predčasno moral s predsedniškega mesta zveze. Pred njim so v zadnjih manj kot osmih letih morali oditi Angel Maria Villar, Luis Rubiales in Pedro Rocha.

Vrsta škandalov se je začela avgusta 2023 z že omenjenim Rubialesovim poljubom, slednji sicer zanika obtožbe in ga čaka sojenje februarja 2025, njegovega naslednika Rocho pa je vrhovno športno sodišče suspendiralo julija, potem ko je kot začasni predsednik presegel svoja pooblastila. Tako Rocha kot Rubiales pa sta bila aprila še del ločenih preiskav o korupciji.

Na tekmovalnem področju ti škandali niso vplivali na uspehe, moška reprezentanca je letos postala evropski prvak in osvojila olimpijsko zlato. Obenem je Španija dobila tudi organizacijo svetovnega prvenstva 2030, ki ga bo izvedla skupaj s Portugalsko in Marokom.