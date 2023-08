Afera ''poljub'': pojavil se je nov video z Jenni Hermoso, ki je šokiral javnost

Seksistična afera ''poljub'' še vedno polni naslovnice športnih medijev, potem ko je prišel v javnost nov video, pa bi lahko sledil nov zasuk. Video namreč prikazuje dogajanje v avtobusu, na katerem španske nogometašice proslavljajo naslov svetovnih prvakinj.

Jenni Hermoso's reaction with her teammates on the national team bus. pic.twitter.com/5f6ubOegDw — Bleed Barcelona (@bleed_barcelona) August 30, 2023

Jenni Hermoso je vesela in nasmejana, soigralkam pa z navdušenjem razkazuje posnetek poljuba. Ravno tistega poljuba, ki naj bi se zgodil proti njeni volji in je poskrbel za medijski linč na Rubialesa. "Bila sem ranjena. Počutila sem se kot žrtev impulzivnega, seksističnega in neprimernega dejanja, v katerega nisem privolila. Po domače povedano, brez spoštovanja," je 33-letnica zapisala na družbenih omrežjih. Na videu, ki danes v Španiji še kako odmeva, s svojim vedenjem ne daje takšnega vtisa.

Rubiales se namerava boriti do konca

Foto: Reuters Podobno kot Hermosova na posnetku ne obsojajo poljuba niti njene soigralke. Še več, bile so navdušene in Jenni skandirale ''Poljub, poljub'' ter ''Presi, presi'', besedo, ki se v španskem jeziku uporablja za predsednika. Na avtobusu je vladalo prešerno vzdušje, poljub Hermosove in Rubialesa pa so nekatere svetovne prvakinje v avtobusu primerjale kar z znamenitim poljubom nekdanjega kapetana španske reprezentance Ikerja Casillasa in njegovega takratnega dekleta, novinarke Sare Carbonero, ki sta se poljubila v živo po zmagi Špancev v finalu SP 2010 v Južni Afriki.

Dogajanje, predstavljeno v videu, postavlja na glavo obtožbe Hermosove. Rubiales, čigar mati Angeles Bejar se je zaradi domnevnih krivic, ki se dogajajo njenemu sinu, odločila za gladovno stavko, napoveduje, da se bo boril do konca. Sporoča, da je žrtev zarote, in želi oprati svoje ime, hkrati pa zadržati status prvega moža španskega nogometa. Po novem zapletu v aferi ''poljub'' je mogoče tako v prihodnjih dneh pričakovati še pestro nadaljevanje.