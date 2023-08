Nogometašica po spornem poljubu: Bila sem ranjena

Španske nogometašice so se v zvezi z afero "poljub" odločile za stavko. Nogometna zveza Španije na čelu z glavnim akterjem zgodbe predsednikom Luisom Rubialesom grozi s tožbami. Incident s finala ženskega nogometnega SP je razvnel debato o seksizmu in izkoriščanju položaja moči.

Javnost je v petek pričakovala odstop predsednika Rubialesa, ki pa je to zavrnil. S tem je izzval neposreden komentar nogometašice Jennifer Hermoso. "Bila sem ranjena. Počutila sem se kot žrtev impulzivnega, seksističnega in neprimernega dejanja, v katerega nisem privolila. Po domače povedano, brez spoštovanja," je 33-letnica zapisala na socialnih omrežjih.

Predsednik zveze je v nedeljo po zmagi Španije v finalu svetovnega prvenstva v Sydneyju nad Anglijo z 1:0 zagrabil Hermoso z obema rokama za glavo in jo poljubil na usta. Foto: Guliverimage

Kaplja čez rob

Hermoso je dodala, da je sporno dejanje po finalu SP le eden od dogodkov na dolgem spisku neprimernega obnašanja predsednika, ki so jih nogometašice v preteklih letih obsodile. "Dogodek, v katerega sem vpletena sama, je bil le kapljica čez rob. Kar je vsak lahko videl po tekmi ob našem slavju, je že dolga leta del vsakdana naše ekipe."

Tik pred tem so španske nogometašice, po novem tudi svetovne prvakinje, napovedale, da ne bodo več igrale za izbrano vrsto, dokler se bo Rubiales oklepal predsedniške funkcije. "Žalostne smo, da je takšno nesprejemljivo dejanje zasenčilo največji uspeh španskega ženskega nogometa," so nogometašice, podpisalo se jih je kar 81, na socialnih omrežjih zapisale javnosti. "Po vsem, kar se je zgodilo na svetovnem prvenstvu, vse podpisane za reprezentanco ne bomo igrale več, dokler bo Rubiales imel svojo funkcijo."

Predsednik zveze je v nedeljo po zmagi Španije v finalu svetovnega prvenstva v Sydneyju nad Anglijo z 1:0 zagrabil Hermoso z obema rokama za glavo in jo poljubil na usta. Le malo za tem je sam priznal, da nogometašici to ni bilo všeč in vsul se je val obtožb na njegov račun, vrstile so se zahteve po njegovem odstopu.

Ameriška nogometašica Alex Morgan je dejanje ocenila kot odvratno. Solidarnost so potrdile tudi poražene Angležinje. "Zloraba je zloraba in vsi smo videli resnico. Obnašanja tistih, ki se sami sebi zdijo nepremagljivi, ne smemo sprejeti. Ljudi naj ne bi bilo treba prepričevati, da se uprejo vsakršni obliki nadlegovanja."

"Kar se tiče nas, so to njegove zadnje ure na zvezi"

Obnašanje 46-letnega Rubialesa je nesprejemljivo tudi za špansko vlado, od koder so sporočili, da bodo storili vse, da predsedniško funkcijo izgubi. "Kar se tiče nas, so to njegove zadnje ure na zvezi," je za časnik El Pais dejal minister za šport Manuel Iceta. Tudi najvišji španski uradni športni organ CSD je od španskega razsodišča za šport zahteval njegovo razrešitev ter obsodil Rubialesovo vnovično potvarjanje dejstev na skupščini, saj so od njega pričakovali le odstop in opravičilo.

Predsedniku so zvesti le še na zvezi, kjer so zvečer objavili odziv na dogodke in stopili v bran predsedniku ter Hermoso in sindikatu igralk zagrozili s tožbo. Osnova za grožnje s tožbo so izjave Hermoso, da ni privolila v poljub, saj predsednik trdi, da je šlo za vzajemno dejanje.

Foto: Guliverimage

Rubiales se je označil za žrtev zarote

Na zvezi so objavili štiri fotografije, s katerimi naj bi potrdili izjave predsednika, njegove trditve pa naj bi bile jasno razvidne tudi iz govorice telesa obeh akterjev. Fotografije naj bi bile dokaz, da Rubiales ne laže. Na zvezi trdijo, da se vidi, kako nogometašica v trenutku slavja drži predsednika, na dveh slikah ima ta noge celo v zraku. Ali ga je nogometašica dvignila ali je v zrak skočil sam, se s slik seveda ne da razbrati.

Prav te trditve so bile v petek tudi osnovna razlaga, zakaj Rubiales na izredni skupščini zveze ni odstopil z mesta predsednika. Še več, označil se je za žrtev zarote. A dejstvo je, da mu javnost ni naklonjena. Slednja je pričakovala slavje ob naslovu prvakinj namesto nastale seksistične afere.

