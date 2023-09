Športno razsodišče odprlo postopek proti Rubialesu

Špansko športno razsodišče TAD je tako preprečilo suspenz predsednika nogometne zveze RFEF Luisa Rubialesa. Državna televizija RTVE in drugi španski mediji so poročali, da so se sodniki odločili, da začnejo postopek proti športnemu funkcionarju le zaradi "resne" kršitve. Neposredni suspenz CSD pa bi bil mogoč le, če bi sodišče odprlo postopek zaradi "zelo hude" kršitve.

Športni minister Miquel Iceta je obžaloval, da CSD ne more več neposredno suspendirati Rubialesa. Vendar je napovedal, da bo španska vlada zaprosila, da sodišče suspendira Rubialesa vsaj za čas postopka, je dejal Iceta v prvem odzivu na odločitev sodnikov na novinarski konferenci zvečer v Barceloni. To možnost predvideva zakon. "Ne bomo tolerirali pomanjkanja spoštovanja pravic žensk," je poudaril Iceta.

Rubiales sprva tako ali tako ne bo mogel opravljati svoje funkcije, saj je Mednarodna nogometna zveza Fifa minulo soboto proti njemu odprla disciplinski postopek in 46-letnika suspendirala za prvo obdobje 90 dni. RFEF trenutno vodi začasni predsednik Pedro Rocha. Tudi zveza zahteva Rubialesov odstop.

Jenni Hermoso Foto: Reuters Rubiales je igralko Jenni Hermoso poljubil na usta ob proslavljanju naslova svetovnih prvakinj. Sprva se je na kritike javnosti odzval arogantno, pozneje pa se je ob vse večjem pritisku javnosti za svoje ravnanje opravičil. Mnogi v Španiji in po svetu pozivajo k njegovemu odstopu.

Na odločitev sodnikov se je odzval tudi Rubiales. Kot je dejal za El Mundo, se bo še naprej branil, "da bi dokazal resnico". "Želim poslati sporočilo vsem dobrim ljudem v naši državi in zunaj naših meja, vključno z ženskami, ki so bile res napadene in imajo mojo polno podporo in razumevanje: ne gre za spol, gre za resnico," je Rubiales je dejal v izjavi, ki jo je objavil časnik El Mundo.