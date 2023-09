Španske nogometašice grozijo s stavko

Španske nogometašice so svetovne prvakinje, a lovorika je ostala v senci afere poljub. Nova klubska sezona v Španiji pa se bo očitno začela z zamikom, saj napovedujejo stavko. Gre za plače in ne za nov pritisk na predsednika španske zveze.

Sindikat igralk v španskem poklicnem nogometnem prvenstvu za ženske je napovedal stavko za prva dva kroga domačega prvenstva, ker se z ligo ni dogovoril o določenih pogojih, zlasti o plačah. "Po več kot letu dni pogajanj in brez dogovora smo bili prisiljeni napovedati stavko," je v sporočilu za javnost zapisal sindikat igralk AFE. Če v prihodnjih dneh ne bo prišlo do dogovora med igralkami in la ligo F, bo treba prva dva kroga, predvidena za 8. in 10. september ter od 15. do 17. september, prestaviti.

Novica o stavki odmeva komaj dva tedna po zmagi Španije na svetovnem prvenstvu, ki jo je zasenčil škandal o poljubu španskega nogometnega šefa Luisa Rubialesa z igralko Jenni Hermoso med podelitvijo kolajn.

V minuli sezoni so morali prvi krog prestaviti zaradi stavke sodnikov, ki so končno dosegli povišanje prejemkov in ustanovitev sklada za financiranje pokojnin.