Na afero s poljubom se je odzval tudi predsednik Fife Infantino

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predsednik Mednarodne nogometne zveze (Fifa) Gianni Infantino se je v četrtek z zapisom na Instagramu odzval na afero, ki pretresa španski in svetovni nogomet. Prvi mož Fife je prepričan, da se poljub Luisa Rubialesa na usta španske ženske nogometne zvezdnice Jenni Hermoso "ne bi smel zgoditi".

Gianni Infantino je v svojem prvem javnem odzivu na incident, ki se je zgodil na slovesnosti ob podelitvi kolajn po zmagi Španije nad Anglijo na finalu svetovnega prvenstva v nogometu za ženske, dejal, da je vedenje predsednika španske nogometne zveze Rubialesa "pokvarilo dogodek."

"Zasluženo slavje teh veličastnih prvakinj je pokvarilo dogajanje po zadnjem žvižgu," je Infantino zapisal na Instagramu.

"In kaj se je dogajalo v naslednjih dneh. To se ne bi smelo nikoli zgoditi," je še dodal.

Mednarodna nogometna zveza Fifa je 24. avgusta, štiri dni po finalu v Sydneyju, začasno za 90 dni suspendirala Rubialesa, dokler ne bo končan disciplinski postopek.

"Disciplinski organi Fife so takoj prevzeli svojo odgovornost in sprejeli potrebne ukrepe. Disciplinski postopek bo nadaljeval svojo zakonito pot," je dodal Infantino, ki je bil na podelitvi pokala po finalu.

"Na naši strani bi se morali še naprej osredotočati na to, kako podpirati ženske in ženski nogomet v prihodnosti, tako na igrišču kot izven njega. Tudi na spoštovanje resničnih vrednot in spoštovanje igralk kot oseb ter njihovih fantastičnih predstav," je zapisal Infantino.

Preberite še: