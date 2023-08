Čeferin o Rubialesovemu poljubu: To je bilo neprimerno

"Sem odvetnik in eden od podpredsednikov Mednarodne nogometne zveze Fife. Njegov primer je v rokah disciplinske komisije Fife. Vsak moj komentar bi se lahko slišal kot pritisk," je uvodoma dejal Čeferin.

"Moram reči le to, da me žalosti, da je to zasenčilo zmago španske reprezentance. Morali bomo spremeniti stvari. Danes sem imel sestanek s podpredsednico Uefe Lauro McAllister, da bi našli poti do sprememb našega obnašanja. Več moramo narediti," je poudaril Čeferin.

Dodal je, da je bilo Rubialesovo obnašanje neprimerno. "To vsi vemo. Upam, da on ve, da je bilo to neprimerno. Za zdaj pa je to dovolj, ker bodo o vsem odločili neodvisni disciplinski organi," je zaključil Čeferin in potrdil, da je Rubiales suspendiran z vseh svojih nogometnih funkcij. Že pred dnevi ga je suspendirala Fifa.

Zavrnil odstop

Rubiales je pred dobrim tednom po zmagi Španije v finalu svetovnega prvenstva v Sydneyju nad Anglijo z 1:0 zagrabil Hermoso z obema rokama za glavo in jo poljubil na usta. Le malo za tem je sam priznal, da nogometašici to ni bilo všeč in vsul se je val obtožb na njegov račun, vrstile so se zahteve po njegovem odstopu.

Luis Rubiales je pred dnevi zavrnil odstop. Foto: Guliverimage

Javnost je že v petek pričakovala njegov odstop, a je to zavrnil. S tem je izzval neposreden komentar Hermoso. "Bila sem ranjena. Počutila sem se kot žrtev impulzivnega, seksističnega in neprimernega dejanja, v katerega nisem privolila. Po domače povedano, brez spoštovanja," je 33-letnica zapisala na socialnih omrežjih.

Ta je dodala, da je sporno dejanje po finalu SP le eden od dogodkov na dolgem spisku neprimernega obnašanja predsednika, ki so jih nogometašice v preteklih letih obsodile. Tik pred tem so španske nogometašice, po novem svetovne prvakinje, napovedale, da ne bodo več igrale za izbrano vrsto, dokler se bo Rubiales oklepal predsedniške funkcije.