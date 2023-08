Čeferin bo v Stožice pripeljal Buffona, Ševčenka, Maldinija ....

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Evropska nogometna zveza in njen predsednik Aleksander Čeferin sta se hitro odzvala na poplave in že osmega avgusta je Uefa odobrila 300.000 evrov pomoči. V okviru svojih možnosti je z 20.000 evri na pomoč priskočila tudi Nogometna zveza Slovenije. A Uefa oziroma njen predsednik se nista ustavila. Čeferin se je odločil za prireditev dobrodelne tekme, katere izkupiček bo šel dobrodelni fundaciji Preprosto blizu, ki je bila ustanovljena in jo upravlja Radio 1.

Kot je zapisal Čeferin, so prihod v Ljubljano že potrdili številni nekdanji nogometni zvezdniki - Gianluigi Buffon, Andrej Ševčenko, Paolo Maldini, Luis Figo, Zvonimir Boban, Javier Zanetti, Eric Abidal, Predrag Mijatović, Vladimir Šmicer, Nemanja Vidić, David James, Giorgos Karagounis, Mario Mandžukić, Mikael Silvestre, Fabio Capello in drugi.

"Vsako dejanje in vsaka donacija šteje. Rad bi vas povabil na ta dogodek, da se mi pridružite v prizadevanjih za zbiranje potrebnih sredstev za obnovo. Upam, da se vidimo 15. septembra v Ljubljani," je v vabilu prijateljem zapisal Čeferin.