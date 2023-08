Selektor Matjaž Kek se je odločil za nekaj sprememb

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Seznam kandidatov za tekmi s Severno Irsko in San Marinom

Selektor slovenske nogometne reprezentance Matjaž Kek je predstavil seznam vpoklicanih igralcev za septembrski kvalifikacijski tekmi za Euro 2024 proti Severni Irski in San Marinu. Na seznamu pričakovano ni večjih presenečenj, za razliko od junijske akcije ni Domna Črnigoja, Tomija Horvata in Aljaža Ivačiča, se pa vrača Jan Oblak, ki je ogromna pridobitev. Veliko reprezentantov je v poletnem prestopnem roku zamenjalo delodajalca, prednjačijo napadalci.

Seznam kandidatov za junijski kvalifikacijski tekmi:

Znano je, da Matjaž Kek nerad eksperimentira. Vztraja pri zasedbi, ki jo že dalj časa uigrava, in poskuša z njo doseči nekaj, o čemer slovenski ljubitelji nogometa sanjajo že več kot desetletje. Slovenija je zadnjič na velikem tekmovanju nastopila pred 13 leti. Na SP 2010 na jugu Afrike jo je vodil prav Mariborčan, nato pa je v kvalifikacijah za naslednjih šest velikih tekmovanj vedno potegnila kratko. Letos se ji ponuja priložnost, da prekine niz in se uvrstil na Euro, ki ga bo prihodnje leto gostila Nemčija.

Slovenska reprezentanca je na zadnjem nastopu v Stožicah remizirala s prvim favoritom skupine H Dansko. Foto: Grega Valančič/Sportida

Če bo v skupini z Dansko, Finsko, Severno Irsko, Kazahstanom in San Marinom osvojila prvo oziroma drugo mesto, ji bo to tudi uspelo. Prihodnji mesec, ko jo čakata izpita v Stožicah, 7. septembra bo v Ljubljani gostovala Severna Irska, in San Marinu, kjer bo tri dni pozneje gostovala pri evropskem nogometnem palčku, si zato obeta šest novih točk, ki bi slovenske nogometaše ohranile v še kako resnem boju za nastop na Euru.

Aktualni Kekov seznam: Vratarji: Vid Belec (Apoel Nikozija, Cip), Jan Oblak (Atletico Madrid, Špa), Matevž Vidovšek (Olimpija), Branilci: Petar Stojanović (Sampdoria, Ita), Jaka Bijol (Udinese, Ita), Jure Balkovec (Alanyaspor, Ita), Miha Blažič (Lech Poznan, Pol), Žan Karničnik (Celje), David Brekalo (Viking Stavanger, Nor), Vanja Drkušić (Soči, Rus), Erik Janža (Gornik Zabrze, Pol) Zvezni igralci: Jasmin Kurtić (Universitatea Craiova, Rom), Jon Gorenc Stanković (Sturm Gradec, Avt), Miha Zajc (Fenerbahče, Tur), Sandi Lovrić (Udinese, Ita), Adam Gnezda Čerin (Panathinaikos, Grč), Timi Max Elšnik (Olimpija), Benjamin Verbič (Panathinaikos, Grč) Napadalci: Andraž Šporar (Panathinaikos, Grč), Luka Zahović (Pogon Szczecin, Pol), Benjamin Šeško (RB Leipzig, Nem), Žan Celar (Lugano, Švi), Jan Mlakar (Pisa, Ita), Žan Vipotnik (Bordeaux, Fra)

Pot do njih ne bo preprosta. Severna Irska je ena najbolj neugodnih reprezentanc, ki že tradicionalno povzroča velike težave Sloveniji. Kek ima z njo negativno razmerje. Po drugi strani naj bi gostovanje v žepni državici na Apeninskem polotoku povzročilo manj težav, saj se bodo najboljši slovenski nogometaši pomerili z eno najslabših izbranih vrst na svetu, ki pa je spomladi v Stožicah presenetljivo prejela zgolj dva zadetka, pa še to oba v drugem delu.

Ko ni bilo Oblaka, sta branila Belec in Vidovšek

Selektor Matjaž Kek je junija med vratnici postavil tako Vida Belca kot Matevža Vidovška. Foto: Vid Ponikvar V nasprotju z junijsko akcijo, v kateri je Slovenija najprej izgubila na Finskem, nato pa v Ljubljani remizirala s prvim favoritom skupine Dansko, lahko selektor Kek računa na veliko pridobitev. Na seznam se je namreč vrnil Jan Oblak. Eden najboljših vratarjev na svetu, ki je v ponedeljek zvečer Atleticu pomagal do rekordno visoke zmage nad Rayo Vallecanom (7:0) na gostovanju v la ligi, je odpravil zdravstvene težave. Bolečine v vratu so preteklost, izkušeni Škofjeločan, ki je tudi kapetan reprezentance, je odločen, da si skupaj s soigralci zagotovi prvo vozovnico za veliko tekmovanje.

Junija, ko Oblak ni mogel pomagati soigralcem, sta priložnost za nastop med vratnicama dočakala tako Vid Belec (poraz na Finskem) kot tudi debitant Matevž Vidovšek (remi v Ljubljani z Dansko).

Na zadnjem Kekovem seznamu (junija) so bili: Vratarji: Vid Belec (Apoel Nikozija, Cip), Matevž Vidovšek (Olimpija), Aljaž Ivačič (Portland Timbers, ZDA) Branilci: Petar Stojanović (Empoli, Ita),* Jaka Bijol (Udinese, Ita), Jure Balkovec (Alanyaspor, Ita), Miha Blažič (Angers, Fra),* Žan Karničnik (Celje), David Brekalo (Viking Stavanger, Nor), Vanja Drkušić (Soči, Rus), Erik Janža (Gornik Zabrze, Pol) Zvezni igralci: Jasmin Kurtić (PAOK Solun, Grč),* Jon Gorenc Stanković (Sturm Gradec, Avt), Miha Zajc (Fenerbahče, Tur), Domen Črnigoj (Salernitana, Ita),* Sandi Lovrić (Udinese, Ita), Adam Gnezda Čerin (Panathinaikos, Grč), Timi Max Elšnik (Olimpija), Tomi Horvat (Sturm Gradec, Avt), Benjamin Verbič (Panathinaikos, Grč) Napadalci: Andraž Šporar (Panathinaikos, Grč), Luka Zahović (Pogon Szczecin, Pol), Benjamin Šeško (Salzburg, Avt),* Žan Celar (Lugano, Švi), Jan Mlakar (Hajduk Split, Hrv),* Žan Vipotnik (Maribor)* *V poletnem prestopnem roku so zamenjali klub.

Ni malo tistih, ki so poleti zamenjali klub

Na prijateljskih tekmah je navduševal z zadetki, v nemškem prvenstvu pa še čaka na strelski prvenec. Foto: Guliverimage Selektorju Keku bi lahko največ težav povzročalo spoznanje, da so številni igralci med poletnim prestopnim rokom zamenjali klubskega delodajalca in se še navajajo na novo okolje, posledično pa še niso v takšni formi, s kakršno so v preteklosti že razvajali slovenske ljubitelje nogometa. Kdo vse je zamenjal klub?

Najpogostejše so bile menjave pri napadalcih. Benjamin Šeško, od katerega slovenski navijači največ pričakujejo, se je hitro vključil v razkošni svet bundeslige. Z Leipzigom je že osvojil lovoriko, nemški superpokal, tudi zaradi manjših zdravstvenih težav pa še ni dočakal toliko priložnosti, kot bi si želel. Mladi Radečan vzbuja pozornost s pozitivno energijo in neizmerno lakoto po zadetkih, ki jo izkazuje na vsakem koraku. Jeseni bo glavno orožje slovenskega napada. Bi lahko znova združil moči z Žanom Vipotnikom, ki se je iz Maribora preselil v Bordeaux, pred nekaj dnevi pa po večtedenskih "porodnih krčih" v drugi francoski ligi le pozdravil tako želen strelski prvenec, s katerim si je zagotovo okrepil samozavest?

Žan Vipotnik, v prejšnji sezoni najboljši strelec in nogometaš 1. SNL, je strelski prvenec v drugi francoski ligi dočakal konec prejšnjega tedna proti Amiensu. Foto: Guliverimage

V drugo ligo, le da italijansko, se je odpravil tudi Jan Mlakar, donedavni napadalec splitskega Hajduka. Kupila ga je Pisa, ki je na zadnji tekmi v serie B z 2:0 premagala Sampdorio, novega delodajalca Petra Stojanovića. Ljubljančan se pri Empoliju v zadnjem obdobju ni naigral, pri nekdanjem klubu Srečka Katanca, pri katerem se je hitro zasidral v začetni enajsterici, pa želi narediti korak naprej v karieri. Andres Vombergar, ki ga podobno kot junija ni na reprezentančnem seznamu tudi zdaj, se dokazuje v ZAE.

Jasmin Kurtić nastopa za Universitateo iz Craiove, poškodba kolena pa je na srečo že preteklost. Foto: Guliverimage Poleti sta klubsko okolje zamenjala tudi Jasmin Kurtić in Miha Blažič. Kurtić, najbolj izkušeni reprezentant, ki izžareva ogromno ljubezen do državnega dresa in ga že dalj časa spremlja vloga dobrega duha slačilnice, je v Romuniji našel tekmovalno formo.

Blažič se je iz Francije preselil na Poljsko k tamkajšnjemu velikanu Lechu iz Poznanja. Do konca prestopnega roka bi lahko klub zamenjal tudi Vanja Drkušić, za katerega se zanima srbski prvak Crvena zvezda, ki ima zagotovljen nastop v ligi prvakov.