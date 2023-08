Čarobna sedmica Atletica, Oblak pomagal do klubskega rekorda

Nogometaši Atletica so se v ponedeljek zvečer v zadnji tekmi 3. kroga znesli nad Rayo Vallecanom. V gosteh so ga premagali kar s 7:0 in proslavljali rekordno visoko gostujučo zmago v la ligi. Jan Oblak je branil vso tekmo, Simeonejeva četa pa na lestvici zaostaja le za Realom, ki ima edini devet točk. Sedem točk ima tako kot Atletico tudi branilec naslova Barcelona. Katalonci so na strelski poslastici s 4:3 ugnali Villarreal.

Nogometaši Atletica so v ponedeljek zvečer prerešetali mrežo mestnega tekmeca Rayo Vallecano. V gosteh so zmagali kar s 7:0, s tem pa poskrbeli za najvišjo zmago na gostovanju, odkar jih vodi Diego Simeone. Argentinec je trener Atletica že 12 let, tako razigrane in učinkovite predstave varovancev na tekmi v gosteh pa v svoji karieri še ni spremljal.

Antoine Griezmann, Memphis Depay (na dvoboju je staknil poškodbo in zapustil igro že po 35 minutah) in Nahuel Molina so zadeli v polno v uvodnih 36 minutah, nato je ostalo pri rezultatu 0:3 vse do 73. minute, ko je začel stroj madridskega velikana znova mleti. V pičlih 13 minutah so zatresli mrežo nemočnih gostiteljev še štirikrat, dvakrat je bil uspešen Alvaro Morata, po enkrat pa Angel Correia in Marcos Llorente, ki je v 86. minuti postavil končni rezultat 0:7.

Končni rezultat je dosegel Marcos Llorente. Tako je proslavljal zadetek skupaj s Samuelom Linom. Foto: Reuters

Tako je Atletico zadel čarobno sedmico, kapetan slovenske reprezentance Jan Oblak pa je zadržal mrežo nedotaknjeno. Zbral je tri obrambe in pomagal soigralcem do enega najbolj veličastnih dosežkov v la ligi. Atletico po treh krogih na lestvici gleda v hrbet le vodilnemu Realu, edinemu klubu, ki je zbral stoodstotno število točk.

Barceloni poslastica v Villarrealu

Villarreal in Barcelona sta na prvi nedeljski tekmi poskrbela za pravo strelsko poslastico in obračun poln preobratov. Za vodstvo Barcelone je že v 12. minuti zadel Gavi, tri minute kasneje pa je za 2:0 zadel še Frenkie de Jong. A sledil je odličen odgovor domačih, najprej je v 26. minuti na 1:2 znižal Juan Foyth, tik pred koncem prvega polčasa pa je izid na 2:2 poravnal Alexander Sørloth. Za veliki preobrat je nato v 50. minuti zadel še Alex Baena. Barcelona si je po šoku nato dokaj hitro opomogla, v 68. minuti je na 3:3 izenčil Ferran Torres, za zmago Barcelone pa je tri minute kasneje poskrbel Robert Lewandowski.

Robert Lewandowski je zadel za zmago Barcelone. Foto: Reuters

Real še naprej brez praske

Jude Bellingham Foto: Guliverimage Edini gol Reala na tekmi je v 81. minuti dosegel Jude Bellingham. Zmaga Reala bi bila lahko izdatnejša. V 68. minuti je imel Real namreč enajstmetrovko, ki naj bi jo sicer izvedel hrvaški as Luka Modrić, soigralci pa so se odločili za mladega 22-letnega Brazilca Rodriga Goesa, ki pa žoge ni spravil v mrežo.

V uvodni tekmi kroga sta Las Palmas in Real Sociedad v petek zvečer igrala 0:0. To je še tretji remi ekipe iz San Sebastiana.

