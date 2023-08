Jan Oblak prejel gol, Atletico pa vseeno do zanesljive zmage

Tudi jan Oblak in Atleti so prvenstvo odprli zmagovito.

Začela se je nova sezona španskega prvenstva, v katerem naslov brani Barcelona, največja tekmeca pa bosta znova madridska Real in Atletico. Jan Oblak je tudi v tej sezoni edini Slovenec v la ligi, z Atleticom je zanesljivo dobil prvo tekmo proti Granadi (3:1). Njegov kolega med vratnicama Reala Thibaut Courtois se je v četrtek poškodoval. Trener Carlos Ancelotti zdaj stavi na Ukrajinca Andrija Lunina. Athletic Bilbao so premagali z 2:0. V nedeljo je Barcelona gostovala pri Getafeju, na tekmi so namesto golov padali kartoni.

Prvi krog se je v ponedeljek končal s tekmo med Atleticom in Granado. Alvaro Morata je v četrti minuti sodnikovega podaljška v prvem polčasu poskrbel za navdušenje na tribunah stadiona Wanda Metropolitano, v 62. minuti tekme pa je klonila tudi obramba Atletov in Jana Oblaka je po izvrstni ekipni akciji premagal 19.letni španski napadalec Samu. Odgovor domačih je bil silovit in že pet minut kasneje so po zadetku Memphisa Depayja Madridčani spet vodili. Do konca tekme, v kateri je kapetan slovenske reprezentance ob pregovorno čvrsti obrambi Atletica zbral samo tri obrambe, so domači zmago potrdili še z zadetkom Marcosa Llorenteja v osmi minuti sodnikovega podaljška.

Real tudi brez Courtoisa zanesljiv

Andrij Lunin na zadnjem treningu Reala Madrida pred prvim krogom la lige Foto: Guliverimage Pred prvimi tekmami je bilo največ negotovosti med navijači Reala Madrida, potem ko si je v četrtek koleno poškodoval vratar Thibaut Courtois in bo najbrž izpustil vso sezono. Trener Carlo Ancelotti je na petkovi novinarski konferenci poudaril, da povsem zaupa njegovi menjavi. To je 24-letni Ukrajinec Andrij Lunin, ki je v Real prišel že poleti 2018, a se je kot posojeni nogometaš selil iz kluba v klub, zadnje tri sezone pa je sedel na Realovi klopi. Nekaj tekem sicer je branil za Real, v prejšnji sezoni sedem v la ligi in dve v ligi prvakov (skupaj je na njih dobil devet golov).

"To se v nogometu pač dogaja. Courtoisu želimo čim hitrejše okrevanje. Zdaj pa povsem zaupamo Luninu. Je izvrsten vratar in to je že pokazal. Tudi na pripravljalnih tekmah je dobro branil. Povsem mu zaupamo. Je nadarjen in talent potrebuješ, ko začenjaš novo vlogo. Potrebuje pa še izkušnje, a jih bo dobival iz tekme v tekmo."

Jude Bellingham Foto: Reuters Vseeno so že na tržnici za novim vratarjem. Kot poroča Fabrizio Romano, že tečejo pogovori s Chelseajem za prestop Kepe Arrizabalage. A Lunin je ohranil svojo mrežo nedotaknjeno. Real je v Bilbau ugnal Athletic z 2:0. Za kraljevi klub sta v prvem polčasu zadela Brazilec Rodrygo in Anglež Jude Bellingham.

Prvi zmagi sezone sta v petek zvečer dosegla Rayo Vallecano, ki je v gosteh premagal Almerio z 2:0, ter Valencia, ki je bila prav tako na tujem boljša od Seville z 2:1. Sevilli tako ni uspela generalka pred evropskim superpokalom proti Manchester Cityju naslednji teden v Atenah. Za Valencio je zmagoviti zadetek dosegel Javi Guerra v 89. minuti.

Barcelona le do remija proti Getafeju

Robert Lewandowski Foto: Reuters Barcelona je prvenstvo odprla v nedeljo na gostovanju pri Getafeju. Že ob koncu prvega polčasa je ostala z igralcem manj, ko je v 42. minuti neposredni rdeč karton zaradi udarca s komolcem prejel Rafinha. V 57. minuti so bile moči na igrišču izenačene, v slačilnico je moral predčasno še domači napadalec Jaime Mata, ki mu je sodnik pokazal drugi rumeni karton. V 70. minuti pa je kri zavrela še trenerju Kataloncev Xaviju, ki si je rdeč karton prislužil zaradi nešportnega vedenja. Glavni sodnik Grado je pokazal še osem rumenih kartonov. Golov pa na tekmi ni bilo.

