Barcelona ali Real? Kdo se bo še priključil boju za naslov?

V zadnjih 20 letih sta Barcelona in Real Madrid skupaj osvojila 17 lovorik prvaka Španije. Vmes je dvakrat uspelo Atleticu Madridu in prav pred 20 leti Valencii. Nova sezona se začenja ta petek. Branilec naslova Barcelona bo prvo tekmo igrala v nedeljo, ko bo gostovala v Getafeju, Real dan prej v Bilbau.

Tako kot v Angliji ter Franciji bodo ta konec tedna oživele nogometne zelenice tudi na Iberskem polotoku. Glavno vprašanje pred začetkom La Lige je podobno kot že vrsto let, katere ekipe bodo lahko držale korak z Barcelono in Real Madridom, ki sta vedno prva favorita za naslov prvaka. Zasedba Xavija Hernandeza iz katalonske prestolnice želi postati prva ekipa, ki bi v zadnjih petih sezonah ubranila naslov. Nazadnje je to uspelo prav Barceloni 2017/18 in 2018/19. Po tem je bil prvak Real Madrid, nato Atletico Madrid in spet Real Madrid.

Ilkay Gundogan je Manchester City zamenjal za Barcelono. Foto: Guliverimage Barcelona, ki je lani slavila z desetimi točkami naskoka pred Realom Madridom, je zadržala dobitnika nagrade Zamora za najboljšega vratarja Marc-Andreja ter Stegna in takoimenovanega Pichichija - najboljšega strelca prvenstva - Roberta Lewandowskega, izgubila pa je napadalca Ousmana Dembeleja, ki je odšel v Pariz, veterana Sergia Busquetsa in Jordija Albo, ki sta šla za Lionelom Messijem v Miami, ter Francka Kessieja (Savdska Arabija).

V Barcelono so zaenkrat prišli Ilkay Gündogan, ki je po zgodovinski sezoni zapustil Manchester City, ter izkušena Inigo Martinez (32 let, prej Atletico Bilbao) in Oriol Romeu (31, Girona). Xavi do konca prestopnega roka prvega septembra pričakuje še kakšno okrepitev. Njegova zasedba bo nekaj naslednjih sezon igrala na olimpijskem stadionu Lluis Companys na Montjuicu, saj bo največji evropski stadion Camp Nou deležen temeljite obnove, ki naj bi bila zaključena v sezoni 2025/26.

Jude Bellingham Foto: Reuters Največji tekmec Barcelone, 14-kratni evropski prvak Real Madrid, ki je v prejšnji sezoni osvojil zgolj pokalno lovoriko, kar je veliko premalo za apetite njihovih navijačev, je bil aktivnejši na poletni tržnici. Prestolnico je zapustil prvi zvezdnik Karim Benzema, ki je šel v Savdsko Arabijo, prišli pa so nadarjeni Jude Bellingham, ki je bil v prejšnji sezoni izbran za najboljšega igralca nemške lige, mladi turški reprezentant Arda Güler ter domači okrepitvi Fran Garcia, ki bo ojačal levo stran obrambe, in Joselu, ki je bil v dresu Espanyola prvi domači strelec prvenstva (16 zadetkov).

Boleč udarec so galaktiki doživeli dan pred začetkom prvenstva, saj se je na treningu huje poškodoval vratar Thibaut Courtois, ki bo zaradi strgane križne vezi levega kolena izpustil večji del sezone.

Jan Oblak Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko Atletico Madrid Diega Simeoneja in Jana Oblaka je odlično končal minulo sezono - v drugem delu prvenstva je osvojil največ točk med vsemi klubi v ligi, samozavestno in z visokimi ambicijami pa se podaja tudi v 2023/24. Rojiblancos so okrepili obrambo s Javijem Galanom, Caglarjem Söyüncüjem, Santiagom Mourinom in Cesarjem Azpilicueto, po poškodbi pa se bo v ekipo vrnil Reinildo.

Za četrto mesto, ki še vodi v ligo prvakov, naj bi se podobno kot v zadnjih sezonah borila Real Sociedad in Sevilla, ki bo po sedmem naslovu v evropski ligi nastopala v elitni ligi prvakov, visoke načrte pa imajo znova pri Betisu, Villarrealu in Osasuni.

Za dva kluba bo nova sezona La Lige, ki se bo po izteku pogodbe z banko Santander naslednjih pet let uradno imenovala La Liga EA Sports (vrednost pogodbe okoli 40 milijonov evrov na sezono), še posebej svečana. Celta in Rayo Vallecano bosta praznovala 100. obletnico obstoja. Novi prvoligaši so Granada, Las Palmas in Alaves, ki so hkrati na stavnicah tudi glavni kandidati za vrnitev v drugo ligo.

Uvodna tekma nove sezone bo v petek med Almerio in Rayo Vallecanom. Real Madrid bo v soboto ob 21.30 gostoval pri Athletic Bilbau, Barcelono v nedeljo zvečer čaka Getafe v gosteh, prvi krog pa bosta v ponedeljek zaključila Atletico Madrid in Granada.