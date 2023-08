"Ni mogoče, da ponovimo, kar smo dosegli lani" #video

"Ni mogoče, da ponovimo, kar smo dosegli v zadnji sezoni. To se zgodi enkrat v življenju," dan pred prvo tekmo nove sezone angleške premier lige pravi trener Manchestra Cityja Pep Guardiola. V pretekli so osvojili trojček najpomembnejših lovorik. Že prvi nasprotnik bo zahteven, pa čeprav prihaja iz druge lige.

V pretekli sezoni sta se za angleški naslov borila Manchester City in Arsenal. Foto: Reuters V Sloveniji se ta konec tedna igra četrti krog nogometnega prvenstva, s prvim pa novo sezono začenjajo v treh od petih največjih evropskih državnih prvenstev: angleškem, španskem in francoskem. V preostalih dveh (nemškem in italijanskem) se bo liga začela teden dni pozneje. Se pa ta konec tedna začenja tudi novo savdsko prvenstvo, kjer bo ob Cristianu Ronaldu igralo še lepo število dosedanjih zvezdnikov evropskih klubov. Savdski klubi so to poletje za odškodnine zapravili 450 milijonov evrov, več kot katerakoli evropska liga.

Angleška premier liga je tista, ki ima veliko privržencev tudi v Sloveniji. Zaradi Liverpoola, pa Manchestra Uniteda, tudi Arsenala in Chelseaja. Nima pa pri nas toliko navijačev angleški klub, ki je bil v pretekli sezoni najuspešnejši v Evropi. To je Manchester City. Kot drugi angleški klub v zgodovini je osvojil trojček lovorik: angleško prvenstvo, angleški pokal in evropsko ligo prvakov. Evropski naslov je bil za City sploh prvi, premier ligo pa so osvojili še petič v zadnjih šestih letih.

"To se zgodi enkrat v življenju"

Osvojili so tri lovorike. Foto: Reuters Ekipa trenerja Pepa Guardiole tudi novo sezono začenja kot favorit na vseh treh frontah, pa čeprav ga je preteklo nedeljo v angleškem superpokalu z 1:0 premagal Arsenal. Prav topničarji so bili v prejšnji sezoni glavni izzivalec sinjemodrih, večji del sezone so celo vodili, na koncu pa premier ligo sklenili na drugem mestu s petimi točkami zaostanka.

Dan pred uvodno tekmo sezone je španski trener Cityja stopil pred novinarje in poudaril, da je sezono s tremi najpomembnejšimi lovorikami nemogoče ponoviti. "Ni mogoče, da ponovimo, kar smo dosegli v zadnji sezoni. To se zgodi enkrat v življenju. Splezali smo na najvišjo goro, a v zadnjih dveh smo se spustili z nje. In zdaj začenjajo znova." Čeprav je v zadnjih letih City v premier ligi gospodar, pa ta vseeno ostaja najbolj nepredvidljiva in konkurenčna v Evropi, saj nima le dveh ali treh ekip, ki imajo realne možnosti za naslov prvaka kot v večini drugih lig. "Vsi imajo enak načrt. Veliko izzivov nas čaka, da spet zlezemo čim višje na to goro. Naš nogomet, naša raven igre in naš pristop bodo pokazali, kakšna bo nova sezona:"

Prva tekma proti legendi kluba

Mladi trener Vincent Kompany je Brunley popeljal nazaj v premier ligo. Foto: Reuters Že prvi nasprotnik bo izziv za Manchester City. Drugoligaški prvak Burnley ima glavnega trenerja, ki ga City in Guardiola še kako dobro poznata. To je Vincent Kompany, dolgoletni član Cityja, ki je tri leta igral tudi pod vodstvom Guardiole. "Novinci v ligi imajo energijo in sanje o dobri sezoni. Vinny nas zelo dobro pozna. V zadnji sezoni je opravil odlično delo. Povsem je spremenil način igre, ki ga je prej v Burnleyju gojil Sean Dyche in je povsem razbil championship. Opravil je izjemno delo in čaka nas težka, težka tekma. Prva tekma je za prvake tako ali tako težka." Je pa res, da je Manchester City marca na tekmi četrtfinala pokala FA Burnley premagal s kar 6:0.

Zadnja okrepitev Manchestra hrvaški branilec Joško Gvardiol, ki je iz Leipziga prestopil šele pred dnevi, je že pripravljen za debi.