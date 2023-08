Kdo bi lahko preprečil novo zmagoslavje Manchester Cityja?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nova sezona elitne angleške nogometne lige se bo začela v petek ob 21. uri. Takrat bo pri novincu v ligi Burnleyju gostoval Manchester City. Branilec naslova in zmagovalec lige prvakov je po mnogih kriterijih in napovedih tudi glavni favorit za novo zvezdico.

Če bi slepo verjeli superračunalniku statističnega podjetja Opta, potem bi bila sezona precej predvidljiva, kar zadeva prvaka. Cityju namreč ta model daje kar 90-odstotne možnosti za naslov, medtem ko ima Arsenal štiri odstotke, Liverpool 3,5, Manchester United pa 1,7 odstotka možnosti.

Tudi po vrednosti ekip po Transfermarktu prednjačita City in Arsenal z 1,25 oziroma 1,20 milijarde evrov, pri čemer sledijo Chelsea (940,5 milijona), Manchester United (892,1), Liverpool (794,8) in Tottenham (775,3). Ti sestavljajo precej običajen "zborček" kandidatov za najvišja mesta tudi po napovedih poznavalcev.

V skladu s tem so se na 32. izvedbo tekmovanja z imenom Premier League oziroma 125. sezono najvišje ravni angleškega nogometa omenjeni klubi pripravljali tudi kadrovsko.

Manchester City je velik favorit za novo krono. Foto: Reuters

City lovi rekord

City, ki lovi četrti zaporedni naslov prvaka, kar bi bil rekord v Angliji, in ki ima v svojih vrstah prvega kandidata za najboljšega strelca sezone v Erlingu Haalandu (v prejšnji sezoni rekordnih 36 golov), je krpal redke šibke točke, za 90 milijonov evrov je pripeljal srednjega branilca Joška Gvardiola, za 29 pa njegovega hrvaškega rojaka Matea Kovačića, ki bo pomagal zvezni vrsti.

Arsenal je poleti zapravljal. Foto: Reuters

Arsenal zapravljal

Arsenal, v prejšnji sezoni podprvak, je veliko vložil v prihod Declana Ricea (116,6 milijona evrov), Kaia Havertza (75) in Jurriena Timberja (40). Posebej Havertz na prvi uradni tekmi, superpokalu, še ni pokazal posebej blesteče forme, vendarle pa so topničarji osvojili prvo lovoriko sezone, ko so City ugnali po enajstmetrovkah.

Chelsea z novim trenerjem Pochettinom. Foto: Reuters

Popraviti sramoten vtis

Chelsea, ki bo skušal popraviti sramoten vtis iz prejšnje sezone pod vodstvom novega stratega Mauricia Pochettina, je prav tako pridno zapravljal. Skupaj za zdaj 207 milijonov, največ, 60, jih je plačal za Christopha Nkunkuja, ki pa bo dlje časa odsoten zaradi poškodbe kolena.

Manchester United upa na napredek. Foto: Reuters

United upa na napredek

Manchester United, ki upa na nov korak naprej pod vodstvom Erica ten Haga, pa je vložil predvsem v tri igralce. Ima novega vratarja Andreja Onanaja (52,5 milijona evrov), novega vezista Masona Mounta (64,2) in novega napadalca Rasmusa Hoejlunda (75 milijonov in dodatki).

Pa Liverpool? Foto: Reuters

Za zdaj še neznana usoda Harryja Kana

Liverpool, ki se mu lanska sezona tudi ni izšla povsem po željah s petim mestom, je največ zapravil za vezista Dominika Szoboszlaija (70) in Alexisa MacAllisterja (42 milijonov evrov), Tottenham, ki bo kaotično prejšnjo sezono poskušal pozabiti z novim trenerjem Angeom Postecogloujem, pa je največ pozornosti požel z nakupom Jamesa Maddisona (46,3). Za zdaj je še neznana usoda Harryja Kana, ki si ga močno želi Bayern, Londončani pa njegove (tudi stomilijonske) ponudbe vztrajno zavračajo.

Bo presenetil Newcastle? Foto: Reuters

Pa preostali?

Med tistimi, ki se jih spet omenja med kandidati za visoka mesta, je tudi v prejšnji sezoni četrti Newcastle, ki je za zdaj 60 milijonov zapravil za Sandra Tonalija, 44 za Harveyja Barnesa in 37 za Tina Livramenta, svoje načrte ima tudi Astona Villa (55 milijonov za Mousso Diabyja in 33 za Paua Torresa), prav tako pa bosta nase želela opozoriti lanski presenečenji Brighton in Brentford, ki sta za okrepitve tudi zapravila po več kot 60 milijonov evrov.

Kdo so kandidati za izpad?

Če je Optin model z veliko razliko napovedal prvaka, pa je bil malce manj "odločen" pri glavnih kandidatih za izpad. Na koncu so se med tremi najresnejšimi kandidati za selitev v drugo ligo znašli Luton Town, Sheffield United (oba novinca) in Bournemouth, kar v veliki meri napovedujejo tudi poznavalci lige.

V 1. krogu se bodo sicer merili še Arsenal - Nottingham, Bournemouth - West Ham, Brighton - Luton, Everton - Fulham, Sheffield United - Crystal Palace, Newcastle - Aston Villa (vsi sobota), Brentford - Tottenham, Chelsea - Liverpool (nedelja) in Manchester United - Wolverhampton (ponedeljek).

Klubi bodo tretjič imeli tudi zimski premor, in sicer med 14. in 30. januarjem.

