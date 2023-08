Inter našel novega vratarja, Iniesta odhaja k Arabcem

Nogometni vratar Yann Sommer po približno sedmih mesecih zapušča nemški Bayern in se seli k italijanskemu prvoligašu Interju iz Milana. Po poročanju medijev bo ekipa iz Münchna za 34-letnika prejela okoli šest milijonov evrov. Italijanski finalist lige prvakov je iskal novo številko 1 v vratih vse od odhoda Samirja Handanovića in Andreja Onane. Španec Andres Iniesta bo kariero nadaljeval v ZAE.

Švicar Yann Sommer se je med zimskim premorom bavarskemu klubu pridružil iz Borussie Mönchengladbach za okoli devet milijonov evrov namesto poškodovanega Manuela Neuerja in dobil pogodbo do sredine leta 2025.

Vendar pa si je Švicar prizadeval za slovo, saj njegove osebne ambicije niso bile združljive z Neuerjevo skorajšnjo vrnitvijo. Evropsko prvenstvo 2024 v Nemčiji je Sommerjev veliki cilj, ki pa ga ne želi ogroziti z rezervno vlogo in pomanjkanjem tekem.

"Razumemo in spoštujemo željo Yanna Sommerja, da poišče nov izziv pri milanskem Interju, ker želi biti dolgoročno vratar številka 1," je dejal šef Bayerna Jan-Christian Dreesen.

Kamerunec Andre Onana je pretekli mesec zapustil Inter in se za 57 milijonov evrov preselil k Manchester Unitedu, že prej pa je klub zapustil tudi dolgoletni kapetan, Slovenec Samir Handanović.

Španska nogometna legenda Andres Iniesta bo pri 39 letih še nadaljeval kariero profesionalca. Svetovni prvak iz leta 2010 se je pridružil klubu Emirates iz Ras al Hajmaha v Združenih arabskih emiratih, je klub danes potrdil na družbenih omrežjih in objavil fotografije in posnetke s sprejema Inieste.

Za zdaj drugih uradnih podatkov o dolžini pogodbe ni bilo, španski mediji, med njimi tudi As, pa poročajo, da je podpisal pogodbo do leta 2025 z možnostjo podaljšanja še za leto dni.

Iniesto, ki je nazadnje igral za japonski klub Vissel Kobe, so med drugim povezovali tudi z Interjem iz Miamija. Tam zadnje čase igrajo njegovi nekdanji kolegi iz Barcelone, 36-letni Argentinec Lionel Messi ter Španca Sergio Busquets (35 let) in Jordi Alba (34).

Iniesta je bil do zdaj v karieri najuspešnejši na klubski ravni prav pri Barceloni. S Katalonci je štirikrat osvojil ligo prvakov, devetkrat špansko prvenstvo in šestkrat državni pokal. S špansko reprezentanco, za katero je odigral 131 tekem, je bil Iniesta evropski prvak v letih 2008 in 2012. Leta 2010 je domačo državo z zmagovitim golom v finalu proti Nizozemski (1:0) popeljal tudi do svetovnega naslova. Poleti 2018 je prestopil v Vissel Kobe. Nedavno je napovedal, da bi se nekoč rad vrnil v Barco.

Mladi Anglež okrepil Newcastle

Angleški nogometni prvoligaš Newcastle United, ki si je s četrtim mestom domače lige v prejšnji sezoni zagotovil igranje v ligi prvakov v 2023/24, je igralski kader okrepil z bočnim branilcem Tinom Livramentom.

Črno-beli niso razkrili višine prestopa, toda Transfermarkt in drugi mediji poročajo, da so za mladega angleškega reprezentanta novemu drugoligašu Southamptonu odšteli 37,2 milijona evrov.

Dvajsetletnik, ki je mladinski staž opravil pri Chelseaju, je podpisal pogodbo do poletja 2028. "Bil sem na stadionu konec tedna. Čeprav je šlo za prijateljske tekme, je bilo veliko navijačev in ti so bili zelo glasni. Zato komaj čakam, da vidim, kakšen bo občutek igrati pred takšnimi navijači v angleški ligi ali ligi prvakov," je za spletno stran kluba dejal Livramento in dodal, da ga veseli, da se bo lahko učil od izkušenejšega bočnega branilca Kierana Trippierja.

Pred Livramentom, ki ima po očetu portugalske korenine, je Newcastle poleti pripeljal še nekaj okrepitev, predvsem vezista Sandra Tonalija za 64 milijonov evrov in krilnega igralca Harveyja Barnesa za 44 milijonov.

