PSG za 80 milijonov evrov pripeljal portugalskega upa

Portugalski nogometni napadalec Goncalo Ramos je podpisal pogodbo s PSG na posojo do konca naslednje sezone z možnostjo odkupa, so danes sporočili iz francoskega prvaka. Dvaindvajsetletni veliki up portugalskega nogometa se v Pariz seli iz lizbonske Benfice, prestop pa je ocenjen na skupno 80 milijonov evrov, poročajo agencije.

Le Paris Saint-Germain est ravi d’accueillir Gonçalo Ramos. L’attaquant portugais de 22 ans est prêté, avec option d’achat, jusqu’à la fin de la saison.



🔴🔵 #WelcomeGonçaloRamos — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 7, 2023

Z odhodom Ramosa je trener Benfice Roger Schmidt izgubil enega najbolj učinkovitih igralcev. Ramos je v lanski sezoni dosegel 19 prvenstvenih golov.

Na svetovnem prvenstvu v Katarju je v osmini finala proti Švici iz prve enajsterice izrinil tudi prvega zvezdnika Cristiana Ronalda in nato dosegel tri zadetke za zmago s 6:1.

Ramos je osmi poletni novinec v taboru PSG.

Mourinho zbodel Ibaneza

Italijanska nogometna prvoligaša Napoli, ki bo branil naslov državnega prvaka v novi sezoni, in Roma sta razkrila nove kadrovske spremembe. Roger Ibanez se iz Rima seli v Savdsko Arabijo, Napoli pa je pripeljal Natana Bernarda De Souzo.

Roger Ibanez se iz Rima seli v Savdsko Arabijo, Jose Mourinho je njegovo selitev pospremil z zgovornim zapisom na družbenem omrežju. Foto: Guliverimage

Roma se je 24-letnemu branilcu Ibanezu odrekla za 25 milijonov evrov in še tri dodatne milijone bonusov ter ga poslala v Savdsko Arabijo k Al Ahliju, sta poročala Gianluca Di Marzio in Football Italia.

Ibanez, ki je v prejšnji sezoni pod trenerjem Josejem Mourinhom sodeloval na skupno 48 tekmah, pomagal pa ji je tudi do naslova v konferenčni ligi 2021/22, je podpisal štiriletno pogodbo, pri čemer bo Roma dobila deset odstotkov denarja od naslednje njegove prodaje.

Posebej slikovito se je na Ibanezovo selitev v Savdsko Arabijo odzval Mourinho. "Bodi srečen. Vem, da me boš pogrešal. Zdaj boš lahko plačal pravo večerjo meni in mojemu osebju. Uživaj v Savdski Arabiji," je med drugim na Instagramu zapisal Mourinho.

Italijanski prvak se je okrepil z Brazilcem

Napoli pa je uradno objavil, da se je okrepil s srednjim branilcem, Brazilcem Natanom Bernardom De Souzo, iz kluba RB Bragantino. Za 22-letnika, ki je podpisal petletno pogodbo in ki je leta 2020 pomagal Flamengu do naslova brazilskega prvaka, so Neapeljčani odšteli deset milijonov evrov in upajo, da bo zapolnil vrzel po odhodu Korejca Kim Min-Jaeja k Bayernu za 50 milijonov evrov.

Ob tem pa bo Napoli najverjetneje prodal Poljaka Piotra Zielinskija, kot je poročal Calciomercato, se bo ta tako kot Ibanez preselil k Al Ahliju. Za prestop, ki naj bi bil vreden približno 20 milijonov evrov, manjka le še Poljakova odločitev. To bi mu lahko olajšalo dejstvo, da mu savdski klub ponuja med 14 in 15 milijonov evrov neto na sezono.

Al Ahli je pred tem pripeljal tudi Riyada Mahreza in Roberta Firmina.

Maitland-Niles prestopil v Lyon

Angleški nogometni reprezentant Ainsley Maitland-Niles je podpisal štiriletno pogodbo s francoskim prvoligašem Lyonom, so danes sporočili iz Olympiqua. Nogometaš je v Francijo prišel kot prost igralec iz Arsenala, v Lyonu pa bo ostal do 30. junija 2027.

Official: Ainsley Maitland-Niles joins OL on free deal, contract until 2027 🔵🔴 pic.twitter.com/COy0icPUyo — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2023

Maitland-Niles, ki ima za seboj več kot 200 profesionalnih tekem, je prvi angleški igralec, ki bo igral v dresu lyonskega kluba.

To poletje pa je 25-letnik postal četrta okrepitev tega francoskega kluba.

Mura in Zličić sta se sporazumno razšla

Slovenski nogometni prvoligaš Mura je objavil, da se je sporazumno razšel z Lazarjem Zličićem. Šestindvajsetletni vezist je za črno-bele odigral 15 tekem ter prispeval dva zadetka in asistenco.

Lazar Zličić z današnjim dnem ni več član Mure. 26-letni vezist je z Muro sporazumno prekinil pogodbo. Zličić je za Muro v petnajstih tekmah dosegel dva zadetka in prispeval eno asistenco.



Lazarju se zahvaljujemo za njegov doprinos in mu želimo uspešno nadaljevanje kariere! pic.twitter.com/7E9jcFJ4GD — NŠ Mura (@nsmura_ms) August 7, 2023

Zličić je pred prihodom v Mursko Soboto igral za Aksu v Kazahstanu, pred tem pa za Kisvardo na Madžarskem ter Voždovac, Vojvodino in Proleter v Srbiji.

Scamacca po novem v Bergamu

Italijanski nogometni prvoligaš Atalanta je potrdil, da se je okrepil z napadalcem Gianluco Scamacco. Zdaj že nekdanji igralec londonskega West Hama je nekdanji klub Josipa Iličića stal vsaj 25 milijonov evrov, vsota pa se z dodatki lahko poveča še za pet milijonov.

Italijanski reprezentant Gianluca Scamacca je novi član Atalante. Foto: Reuters

Štiriindvajsetletni nogometaš, ki je z Atalanto podpisal štiriletno pogodbo, je v karieri zamenjal že kar nekaj klubov, med njimi je igral tudi za Zwolle, Sassuolo, Ascoli in Genoo.

Ekipa iz Bergama je pred Scamacco med drugim poleti pripeljala še El Bilala Toureja (28 milijonov evrov), Mitchela Bakkerja (10) in Seada Kolašinca.

Veliko kapitala za nakupe si je zagotovila s prodajami, predvsem napadalca Rasmusa Hoejlunda, ki je šel k Manchester Unitedu za vsaj 75 milijonov evrov.

Za Jeremieja Bogaja je dobila 18 milijonov, za Mattea Pessino 12, za Ruslana Malinovskija pa 10 milijonov evrov.