Hrvat za visoko odškodnino na pragu angleškega velikana

Hrvaški nogometni reprezentant Joško Gvardiol bo v naslednjih dneh postal nov del obrambe angleškega prvaka Manceshter Cityja. Kot je poročala nemška tiskovna agencija dpa, sta se City in zdajšnji Gvardiolov klub, nemški prvoligaš Leipzig, dogovorila za višino odškodnine. Ta bo znašala 90 milijonov evrov.

Leipzig, za katerega igrata zdajšnji in nekdanji slovenski reprezentant Benjamin šeško in Kevin Kampl, je za 21-letnega Hrvata sprva zahteval 100 milijonov evrov, a sta se kluba dogovorila za deset milijonov manjšo vsoto.

