Uradno: potres v Domžalah, Rožman in Ibričić zapustila klub

V nogometnem klubu Domžale so se po neprepričljivem vstopu v sezono zgodile ogromne spremembe. Dvakratne državne prvake sta zapustila trener Simon Rožman in športni direktor Senijad Ibričić, so danes popoldne potrdili pri Domžalah. Njun novi delodajalec je FK Sarajevo, ki ju je že predstavil na novinarski konferenci. Za rumeno zasedbo, ki je prejšnji mesec nepričakovano hitro izpadla iz Evrope proti tekmecu z Malte, pa ne bo več igral napadalec Franko Kovačević, saj se seli v Nemčijo.

Da se bosta Simon Rožman in Senijad Ibričić, ki sta donedavno tesno sodelovala pri Domžalah, preselila v glavno mesto Bosne in Hercegovino, je že danes dopoldne poročal bosanski portal Klix.Ba, popoldne pa so novico uradno potrdili tudi pri Domžalah. "Nogometni klub Domžale sporoča, da Simon Rožman in Senijad Ibričić z današnjim dnem nista več del strokovnega vodstva kluba. Pred nadaljevanjem sezone odhajata na lastno željo, dosedanji glavni trener tudi v zameno za odškodnino," so sporočili iz Domžal in dodali, da bo novi trener imenovan v najkrajšem možnem času, sobotno ligaško tekmo proti Rogaški pa bo vodil Matej Podlogar. "Klub se Simonu in Senijadu iskreno zahvaljuje za celoten prispevek in jima želi vse dobro na novi poti," so še zapisali.

Slovenski trener in bosanski funkcionar naj bi Domžale zapustila, potem ko je prišlo do spora z vodstvom kluba, sta v četrtek poročala Nogomania in Ekipa SN. Že dopoldne so na Klix.BA poročali, da naj bi mladi slovenski strateg postal prvi trener Sarajeva, nekdanji reprezentant Bosne in Hercegovine pa naj bi pri klubu, ki nastopa na olimpijskem stadionu Koševo in je, podobno kot Domžale, izpadel iz Evrope že na začetku sezone, skrbel za kadrovsko politiko. Oboje se je popoldne izkazalo za resnično, njun novi delodajalec pa ju je že predstavil na novinarski konferenci.

Senijad Ibričić kot nekdanji reprezentant Bosne in Hercegovine v svoji domovini uživa veliko priljubljenost. Foto: AP / Guliverimage

Rožman že ima izkušnje z delom v tujini. Pred leti je prevzel odgovoren položaj pri hrvaški Rijeki in jo popeljal do pokalnega naslova ter nastopa v skupinskem delu lige Europa. V igri za novega trenerja Sarajeva je bil tudi Ante Šimundža, a nekdanji trener Ludogorca, Mure in Maribora ni našel skupnega jezika z vodstvom kluba.

"Simon je mlad trener, vendar ima izkušnje iz lig, ki so močnejše od naše. Igral je tudi v Evropi, navdušila pa nas je njegova delovna etika. Njegova vizija se sklada z našo. Ko se pogovarjate z igralci, ki jih je vodil, je jasno, za kakšnega trenerja gre," je besede predsednika kluba Ismirja Mrvića z novinarske konference povzel Radio Sarajevo.

Kovačević odšel v Nemčijo: Čas je za nov izziv

Domžalčani bodo nadaljevali sezono tudi brez Franka Kovačevića. Hrvat, ki je bil v prejšnji sezoni najboljši strelec Domžal, bo kariero nadaljeval v drugi nemški ligi v klubu Wehen Wiesbaden, kjer si bo delil slačilnico z rojakom, nekdanjim napadalcem ljubljanske Olimpije, Ivanom Prtajinom.

Franko Kovačević je v Domžalah preživel sijajno eno leto. Nase je opozoril že ob debiju, ko je po vsega devetih minutah zatresel mrežo Maribora. Za rumeno družino je v vseh tekmovanjih zbral 16 golov in šest asistenc. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"Najlepša hvala Domžalam za vse! Pred enim letom sem se odločil za prihod v Slovenijo in s tem zadel v polno. Tukaj sem naredil korak naprej, dvignil osebno formo in posledično tudi ekipno. Postal sem še boljša oseba. Nabral sem veliko izkušenj, lepih spominov. Hvala vsem soigralcem, trenerjem in ostalim klubskim ljudem. Imeli smo se lepo, bili kot prava družina, sedaj pa je čas za nov izziv. Mislim, da sem v Domžalah dobil vse, kar potrebujem za uspešno nadaljevanje kariere na tujem," je ob slovesu sporočil hrvaški napadalec.

Kovačević ne bo prvič nastopal v Nemčiji. V preteklosti se je že dokazoval pri Hoffenheimu. Nekdanji član Pafosa, Cincinnatija, Rudeša, Hajduka, Rijeke, Bjelovarja in Varaždina je z novim delodajalcem sklenil dolgoročno pogodbo.