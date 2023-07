Domžalčani uprizorili prvovrsten preobrat, a se po pirovi zmagi poslavljajo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Balzan je do napredovanja prišel v podaljšku. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Nogometaši Domžal so na povratni tekmi 1. kroga kvalifikacij evropske konferenčne lige v gosteh nadoknadili visok zaostanek s prve domače tekme proti malteškemu Balzanu, ko so izgubili z 1:4. Redni del so zaključili z vodstvom 3:0 in si izborili 30-minutni podaljšek, napredovanje pa jim je preprečil Brazilec Fausto z golom v 94. minuti.

Domžalčani na povratnem dvoboju v "nehumanih razmerah" in zunanjo temperaturo 37 stopinj Celzija prikazali veliko boljšo predstavo kot pred tednom dni. Izbranci 40-letnega Simona Rožmana so bili na revanši na nacionalnem stadionu v Ta' Qaliju v rednem delu dvoboja na umetni travi veliko boljši in aktivnejši od Maltežanov.

V deseti minuti so si "priigrali" prvo priložnost, po predložku Mirka Mutavčića z desne strani je nerodno posredoval domači vratar iz Srbije Danilo Golović, žoga pa je končala v kotu.

V 26. minuti je po kotu z desne strani zagrozil tudi hrvaški napadalec Franko Kovačević, njegov strel z enajstih metrov pa je končal prek vrat malteške ekipe.

Še lepšo priložnost so imeli dve minuti kasneje, po globinski podaji je Kovačević žogo lepo podal do Žige Repasa, njegov strel pa je bil prav tako premalo natančen, žoga je ponovno zletela prek vrat.

V 32. minuti je aktivni Kovačević znova "premešal" domačo obrambo in podal do Danijela Šturma, njegov strel pa je po dobrem posredovanju zaustavil Golović.

Abraham Nwankwo je načel mrežo domačih. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

V končnici prvega polčasa so Domžalčani le kronali terensko premoč, po predložku Šturma z leve strani se v kazenskem prostoru odlično znašel 21-letni Nigerijec Abraham Nwankwo ter po strelu z glavo žogo spravil v mrežo Balzana.

V drugi polovici tekme so se Domžalčani trudili po svojih najboljših močeh in skušali doseči drugi gol, ki bi še bolj načel moralo domačih nogometašev. Svoj cilj so dosegli v 63. minuti: po prostem strelu z leve strani je oster predložek poslal Jošt Pišek, žoga je pri tem preletela vse igralce in končala v mreži Balzana.

Domžalčani so v zadnjem delu tekme iskali še tretji gol, ki bi jim prinesel podaljšek. Zelo blizu zadetku so bili v 71. minuti, ko je Kovačević lepo "serviral" žogo do napadalca iz Severne Makedonije, Mario Krstovski pa je iz lepega položaja streljal mimo vrat.

Le dve minuti kasneje pa se je na semaforju zasvetil izid 0:3. Po globinski podaji Repasa je Kovačević preigral celotno obrambo in hladnokrvno premagal Golovića. Rozmanovi izbranci so bili tudi v nadaljevanju aktivnejši, strnjene in organizirane obrambe domače ekipe pa niso več premagali.

Varovanci Simona Rožmana so bili blizu preobratu, a se poslavljajo od Evrope. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

V sami končnici rednega dela so se po sijajem posredovanju vratarja Gašperja Tratnika po strelu Črnogorca Nikole Braunovića rešili iz kočljivega položaja in si priigrali 30-minutni podaljšek. Tega so bolje pričeli gostitelji, že v drugi minuti je Tratnik znova dobro posredoval po strelu Jake Grecha, v četrti pa je bil nemočen po strelu Fausta iz neposredne bližine.

Ta je zaradi pretiranega veselja po golu prejel rumeni karton, v 98. minuti pa še drugega po prekršku nad Piškom. Domžalčani številčne premoči niso izkoristili, lovljenje tekmeca v hudi vročini jim je vzelo preveč moči za nov preobrat na Malti, po porazu s 4:5 pa se je tudi končala njihova evropska pot.

V konferenčni ligi nastopajo tudi nogometaši Maribora in Celja. Ekipa iz štajerske prestolnice je na prvi domači tekmi proti malteški Birkirkari igrala neodločeno 1:1, povratna pa jo čaka v četrtek. Slovenski podprvak Celje bo nastope začel v drugem krogu, ko se bo pomeril proti portugalski Vitorii.