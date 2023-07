Slovensko "romanje" na Malto, Domžalčani lovijo čudež

Torek, 18. julij:

To je tretja izvedba konferenčne lige. V krstni sezoni je naslov osvojila Roma, v pretekli sezoni pa se je do lovorike dokopal West Ham. Od slovenskih klubov je največji uspeh dosegla Mura, ki je v sezoni 2021/22 zaigrala v skupinskem tekmovanju in v Ljudskem vrtu presenetila Tottenham (2:1). V tej sezoni se za vstop v skupinski del potegujejo vsaj trije slovenski klubi. V poštev bi lahko prišla tudi Olimpija, če bo neuspešna v kvalifikacijah za ligo prvakov oziroma evropsko ligo. Mariborčani in Domžalčani so začeli pot v uvodnem krogu kvalifikacij, v katerem se merijo s kluboma z Malte.

Domžale lovijo veliki preobrat

Četrtouvrščena ekipa zadnje domače sezone Domžale je pred uvodnim dvobojem s četrto ekipo zadnjega malteškega prvenstva veljala za favorita, a tega na terenu ni upravičila in na koncu klonila s tremi goli razlike. Kljub rahli terenski premoči rumenih so bili gostje nevarnejši pri zaključnih strelih, predvsem pa zelo učinkoviti. Poleg rezultatskega neuspeha težje delo Domžalčane čaka še zaradi prejetega rdečega kartona Zenija Husmanija.

V Domžalah se ni izšlo po željah domačih. Kako bo na Malti? Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Kljub vsemu Rožman s svojo zasedbo verjame, da jim lahko uspe veliki preobrat. "Absolutno verjamemo. S tem namenom smo takoj po prvi tekmi misli usmerili v jutrišnji dvoboj. Iz sebe želimo potegniti, kar nas je krasilo vse leto. Zaslužili smo si preboj v Evropo, in da bi ta nagrada trajala še kakšen krog, potrebujemo življenjsko tekmo," je za klubsko stran dejal trener domžalske ekipe Simon Rožman.

Če bo Domžalčanom uspel preobrat na Malti, jih v drugem krogu kvalifikacij čaka Vaduz iz Liechtensteina ali Neman Grodno iz Belorusije.

Maribor je na prvi tekmi remiziral. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

V prvem krogu kvalifikacij za konferenčno ligo proti malteškemu tekmecu nastopajo tudi Mariborčani. Prva tekma v Ljudskem vrtu se je končala neodločeno z 1:1, povratna tekma bo v četrtek na Malti, kamor bodo Mariborčani odpotovali v sredo dopoldne. Tja pa ne bo odpotoval Hilal Soudani, ki si je med prvo tekmo v Ljudskem vrtu poškodoval ramo, potem ko je po dvoboju z nasprotnim branilcem nesrečno padel. Prav tako ga ne bo na nekaterih naslednjih tekmah.

V primeru napredovanja Maribor v naslednjem krogu čaka luksemburški Differdange.

V kvalifikacijah konferenčne lige bo igral še slovenski podprvak Celje, a bo ta tekmovanje začel v drugem krogu proti portugalski Vitorii 27. julija.

