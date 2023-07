Maribor v drugi krog kvalifikacij

Nogometaši Maribora so se uvrstili v 2. krog kvalifikacij za evropsko konferenčno ligo. Na današnji povratni tekmi so na Malti premagali Birkirkaro z 2:1 (0:1). Na prvi tekmi v Mariboru je bil izid 1:1.

Mariborčani so kot druga slovenska ekipa v tem tednu gostovali na Malti na stadionu Centenary v Ta'Qualiju. Domžalčani so pred dvema dnevoma zapravili priložnost za veliki preobrat in proti Balzanu klonili po podaljšku, Mariborčani pa so danes sicer zaostajali do 80. minute, a nato naredili preobrat za skupno zmago.

Birkirkara si je na prvi tekmi priigrala zelo dobro izhodišče pred današnjo povratno tekmo. Strateg Maribora Damir Krznar je namesto poškodovanega Hilala Soudanija v začetno postavo uvrstil Ishaqa Rafiuja, v primerjavi s prvo tekmo pa so bili novinci v začetni enajsterici še Marko Kolar, Marcel Lorber in Marko Božič.

Maltežani so na svojem terenu hitro prevzeli pobudo. Že v uvodnih minutah je bilo dvakrat napeto pred vrati Ažbeta Juga, a takrat še ne posebej nevarno. Ob strelu Mbonga v 14. minuti pa je žogo v kot odbil Watson.

So pa nogometaši Birkrikare do vodstva prišli po dogajanju v 17. minuti; po strelu Andreija Ciolacuja je z drsečim startom žogo skušal ustaviti Watson, a je pri tem igral z roko, sodnik pa je pokazal na belo točko. Izvedel jo je Yannick Yankam, Jug je bil sicer blizu, toda žoga je končala v mreži.

Mariborčani so imeli v prvem delu le dve polpriložnosti. V 27. minuti je Rafiu podal pred gol, Martin Milec je žogo podaljšal do Kolarja, ki pa ni bil dovolj hiter. V sodnikovem dodatku pa je imel priložnost še Jan Repas, a tudi ni bil najbolj natančen.

Drugi polčas je bil za slovensko ekipo vendarle nekoliko boljši. V 64. minuti je terensko premoč gostov izkoristil Itsuki Urata, po njegovem predložku je Kolar streljal z glavo, vendar so domači branilci žogo izbili v kot. Deset minut pozneje pa sta kombinirala Repas in Watson, a spet ni bilo pravega zaključnega strela.

Vijoličasti so si lahko oddahnili v 80. minuti, ko je po dolgi podaji Ivana Brnića z leve strani pred vrati Arnel Jakupović prehitel domačega vratarja Marcela Zapytowskega in žogo iz bližine poslal v mrežo.

Za popoln preobrat je nato poskrbel Juliano Skuka. V 88. minuti je Milec dobro podal, Skuka pa je spretno preigral branilce in vratarja ter zadel za 2:1.

Gostje so zdržali še zadnji nalet Maltežanov v sedemminutnem dodatku in eno nevarno priložnost Birkrikare ter si tako priigrali 2. krog kvalifikacij. Tekmec Mariborčanov bo luksemburški Differdange.