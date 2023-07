Katastrofa v Domžalah, jalova premoč Maribora

Začela se je nova sezona konferenčne lige oziroma kvalifikacije zanjo. Maribor in Domžale v prvem krogu igrajo proti tekmecema z Malte. Štajerci so imeli terensko premočno, a so zadeli samo z bele točke in imajo pred povratno tekmo aktiven izid 1:1. Domžalčani pa so doživeli pravo katastrofo, saj jih je Balzan premagal s 4:1. Tretji slovenski klub v tem tekmovanju, Celje, se bo tekmovanju pridružil v drugem krogu, ko ga čaka portugalska Vitoria Guimaraes.

Četrtek, 13. julij:

Tretja izvedba konferenčne lige

Začela se tretja izvedba konferenčne lige. V krstni sezoni je naslov osvojila Roma, prejšnji mesec pa se je do lovorike dokopal West Ham. Od slovenskih klubov je največji uspeh dosegla Mura, ki je v sezoni 2021/22 zaigrala v skupinskem tekmovanju in v Ljudskem vrtu presenetila Tottenham (2:1). V tej sezoni se za vstop v skupinski del potegujejo vsaj trije slovenski klubi. V poštev bi lahko prišla tudi Olimpija, če bo neuspešna v kvalifikacijah za ligo prvakov oziroma evropsko ligo. Mariborčani in Domžalčani so začeli pot v uvodnem krogu kvalifikacij, v katerem se merijo s kluboma z Malte.

Katastrofalen že prvi polčas Domžal

Foto: Vid Ponikvar/Sportida Proti peti ekipi malteškega nogometna prvenstva Balzanu so Domžale veljale za izrazitega favorita, zato je bil prvi polčas še toliko večje razočaranje. Žogo so imele več časa v svoji posesti, a nobene zares nevarne priložnosti za gol. Na drugi strani pa je Srb Aleksa Andrejić za vodstvo z 1:0 zadel že v osmi minuti. Pred koncem prvega polčasa so si Domžalčani zakuhali še 11-metrovko (šlo je za nespameten prekršek Benjamina Markuša) in malteški nogometaš Jake Grech je z bele točke premagal Gašperja Tratnika. Dolgoletni prvi vratar Domžal Ajdin Mulalić je pred kratkim prestopil v Željezničar.

Utrinki s tekme v Domžalah (foto: Vid Ponikvar/Sportida):

Ko je v 53. minuti zadel še Nigerijec Peter Olawale, se je Domžalam že zgodila mala katastrofa (0:3). Z menjavami je trener Simon Rožman sicer vnesel nekoliko več življenja v igro in v 57. minuti so tudi njegovi varovanci dobili strel z bele točke. Uspešno ga je unovčil hrvaški napadalec Franko Kovačević (1:3). Tri minute pozneje je nemogoče z glavo zapravil domžalski Nigerijec Abraham Nwankwo, a to so bile tudi edine pozitivne minute Domžal, nato so Maltežani njihovo igro znova omrtvili. Za piko na i je bil pred koncem tekme izključen Zeni Husmani. V sodnikovem dodatku je za končni izid 4:1 zabil še Srb Nikola Žerjal. Upanje ostaja, povratna tekma bo že v torek

To je najvišja evropska zmaga katerekoli malteške ekipe po 52 letih.

Poškodba Soudanija, Maribor na odmor z 0:1

Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Drugouvrščena ekipa malteškega prvenstva Birkirkara pa je nasprotnik Maribora. Štajerci so imeli v prvem polčasu terensko premoč (73-odstotna posest žoge), Ivan Brnić pa priložnost že na začetku tekme. A Birkirkara je bila tista, ki realizirala že svojo prvo in tudi edino priložnost, ko je v 31. minuti z več kot 30 metrov gol zabil 21-letni malteški napadalec Paul Mbong. Malo zatem je zunanji del mreže zadel Martin Milec. Alžirski novinec v dresu Maribora El Arbi Soudani je moral zaradi poškodbe v slačilnico še pred koncem prvega polčasa. Po 45 minutah je bilo tako 0:1.

Štajerci so v drugem polčasu krenili še bolj odločno proti malteškemu golu. V prvih 20 minutah so imeli žogo kar 86-odstotkov igre, pa tudi dva strela v okvir gola. Premoč so pred 5.600 svojimi navijači sicer kronali šele s strelom z bele točke. Enajstmetrovko je v 67. minuti za 1:1 uspešno izvedel Brnić. Tudi končne številke govorijo o mariborski premoči: 11:2 v strelih proti golu, 8:1 v kotih, 76-odstotna posest žoge. A to je bila bolj jalova premoč, saj gola iz igre niso dali. Pred povratno tekmo naslednji četrtek je tako izid 1:1.

Utrinke s prve letošnje evropske tekme v Ljudskem vrtu (foto: Blaž Weindorfer/Sportida):

