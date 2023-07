Zdaj se bo videlo, ali je Marko Šuler pretiraval

''Vem, da so ljudje na počitnicah, uživajo ob morju. Tisti, ki so v Mariboru, pa verjamem, da bodo prišli v velikem številu in nam bodo v podporo. Potrebujemo navijače, da nas priganjajo naprej, ob tem pa tudi tekmec občuti pritisk našega stadiona," poziva Soudani navijače Maribora, da zvečer napolnijo v Ljudski vrt.

''Vem, da so ljudje na počitnicah, uživajo ob morju. Tisti, ki so v Mariboru, pa verjamem, da bodo prišli v velikem številu in nam bodo v podporo. Potrebujemo navijače, da nas priganjajo naprej, ob tem pa tudi tekmec občuti pritisk našega stadiona," poziva Soudani navijače Maribora, da zvečer napolnijo v Ljudski vrt. Foto: Sportida

Nogometaši Maribora vstopajo v evropsko sezono z velikimi pričakovanji. Navijačem, ki so bili v preteklosti vajeni spremljanja spektaklov v Ljudskem vrtu, želijo ponuditi bistveno več od tistega, kar so ponudili lansko kaotično poletje, ko v Evropi niso dosegli zadetka neverjetnih šest tekem zapored. Neslaven niz še traja, vodstvo vijolic pa verjame, da bo zvečer proti malteški Birkirkari prekinjen. Razlog več za optimizem ponuja poletni novinec El Arabi Hilal Soudani, ki prinaša izkušnje, pa tudi znanje, kako zabijati v Evropi. Marko Šuler ga je predstavil z veličastnimi besedami, ko se je spraševal, ali je v 1. SNL sploh že igral tujec takšnega kova kot 35-letni Alžirec.

V mariborskem taboru pred začetkom evropske sezone vlada pozitivna energija. Trener Damir Krznar je v šali dejal, da ga zadnja predstava, evropska generalka proti Varaždinu (6:2) malce skrbi, saj so njegovi varovanci, prvi polčas so dobili kar s 5:1, odigrali nad njihovimi zmožnostmi. ''Atomska'' predstava je navdušila navijače v Ljudskem vrtu in le še povečala prepričanje, kako bi moral Maribor danes proti Birkirkari upravičiti vlogo favorita. Pri tem naj bi mu bil v veliko pomoč izkušeni alžirski napadalec El Arabi Hilal Soudani.

Alžirec želi pomagati Mariboru do odmevnejših rezultatov v Evropi. Foto: Sportida

Pri 35 letih je še vedno vrhunsko pripravljen, po oceni Marka Šulerja pa predstavlja dodano vrednost, kakršno v 1. SNL težko srečaš. Če sploh. ''Soudani pomeni veliko okrepitev, tujih nogometašev takšnega kova v slovenski ligi ni veliko, če so sploh kdaj bili. Gre za igralca z izjemno kakovostjo, najboljšega tujca, ki je igral za Dinamo in ima za seboj bogato mednarodno kariero,'' je športni direktor Maribora, ko je javnosti predstavljal novopečenega napadalca, popihal na dušo Afričanu, s katerim želi zakrpati luknje v napadu po odhodu Žana Vipotnika.

Marko Šuler je prepričan, da bo Soudani izjemna pridobitev za "evropski" Maribor. Foto: Vid Ponikvar

Čeprav bo Soudani jeseni dopolnil že 36 let, po mnenju Šulerja ni potrebno skrbeti za tovrstne pomisleke, da bi zaradi tega trpele njegove predstave. Še več, ker pozna Alžirec zelo dobro trenerja Krznarja, s katerim je sodeloval pri zagrebškem Dinamu, kjer si je v petih letih zgradil status enega najbolj hvaležnih tujcev v zgodovini serijskih hrvaških prvakov, je rade volje pristal na ponudbo Maribora. Zaveda se svoje vloge, zaradi svojega bogatega življenjepisa in izkušenj bo predstavljal eno najpomembnejših orožij Maribora, na katerega naj bi se mlajši soigralci zanesli, zlasti takrat, ko bo potrebno na igrišču loviti ali naskakovati rezultat, bo moral dokazati dodano vrednost.

Neporažen le še Maribor

Slovenski prvak je v pripravljalnem obdobju izgubil proti Slovanu. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Za zdaj je na pripravljalnih tekmah dosegel dva zadetka. Ravno toliko, kolikor znaša njegova igralna številka na dresu. Odkar igra za Maribor, vijolice sploh še niso izgubile. V bistvu so edini slovenski prvoligaš, ki v pripravljalnem poletnem obdobju ni doživel poraza.

Neporaženi so le Mariborčani, vsi ostali so izgubili vsaj enkrat. Tudi Olimpija (1:2 proti Slovanu) ali Celje (1:2 proti Bački Topoli). Maribor želi niz nadaljevati, hkrati pa čimprej zatresti mrežo in s tem končati norijo, ki se je lani dogajala nesposobnim vijolicam v Evropi, ko niso dosegel zadetke na kar sedmih in osmih tekem. Od tega šestih zadnjih.

V goste prihaja malteška Birkirkara, ki so jo Mariborčani pred leti v Evropi že z lahkoto izločili. Maltežani že dolgo niso odigrali uradne tekme, s prvenstvom so končali konec aprila, pred kratkim pa odigrali dve pripravljalni tekmi, a proti sosedom Gziri United (0:4) in Hamrun Spartans (0:2) niso navdušili. Daleč od tega.

Birkirkara je na zadnjem evropskem gostovanju, pred dvema letoma je gostovala v Šiški proti Olimpiji, drago prodala kožo. Olimpija je zmagala "le" z 1:0. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

''Tekma proti Birkirkari ne bo lahko. Zavedamo se, da ne smemo podcenjevati nasprotnikov. Dobro smo oddelali priprave, to želimo prenesti v sezono. Prva tekma je vedno nehvaležna, moramo imeti ustrezen pristop,'' izkušeni Alžirec pričakuje, da bo Maribor že na evropski uverturi pokazal dovoljšno mero borbenosti in želje. Soudani komaj čaka, da po treh letih znova odigra tekmo v evropskem tekmovanju. Slačilnica ga je hitro sprejela, k temu so pripomogli tudi prijatelji, s katerimi je sodeloval pri zagrebškem Dinamu. S soigralci se dobro razume in se jim zahvaljuje, da so mu v pomoč od prvega dne.

Zanimivo je, da je Birkirkara zadnjo tekmo v Evropi odigrala prav proti slovenskemu klubu. Lani je ni bilo v Evropi, predlani pa ni manjkalo veliko, pa bi skoraj izločila Olimpijo. Klonila je šele po izvajanju 11-metrovkah. Zmajem se je po zaslugi Nejca Vidmarja posrečilo napredovati skozi šivankino uho na stadionu Ta'Qali, kjer bodo prihodnji četrtek gostovali tudi Mariborčani. Začetek tekme bo že ob 17. uri, tako da jih čaka peklenska vročina.

Navijači Gzire United se še kako radi spominjajo čudežne zmage v Splitu. Takrat je Gziro vodil zdajšnji strateg Birkirkare. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Ne gre prezreti tudi podatka, kako vodi Birkirkaro italijanski strateg Giovanni Tedesco, ki je pred štirimi leti poskrbel za senzacijo in na Poljudu osramotil splitski Hajduk. Vodil je Gziro United in po zmagi s 3:1 izločil Dalmatince, ki so prvo tekmo na Malti dobili z 2:0. Zato besede Soudanija, kako se Maltežanov ne sme podcenjevati, Maribor pa se mora zavedati, da se igrata dve tekmi, ne le današnja v Ljudskem vrtu, v teh dneh še kako odmevajo v mestu ob Dravi.

Skoraj pokvaril nemško pravljico na SP 2014

Soudani ima v nogometnem svetu velik ugled. Vešč je doseganja zadetkov v Evropi. Samo v dresu Dinama jih je dosegel 13 in je peti najboljši strelec na klubski večni lestvici. Izstopal je tudi v dresu alžirske reprezentance, kjer je na 56 tekmah dosegel 24 golov in je osmi najboljši strelec vseh časov. Reprezentančni vrhunec je doživel na SP 2014, ko je z Alžirijo v osmini finala skoraj prekrižal načrte bodočim svetovnim prvakom Nemcem. Redni del ni ponudil zadetkov, nato so Nemci po podaljšku zmagali z 2:1.

Sprehod skozi bogato kariero Soudanija:

Med letoma 2011 in 2013 je igral na Portugalskem za Vitorio Guimaraes, z letošnjim evropskim tekmecem Celjanov. Nato je prestopil k zagrebškemu Dinamu, kjer je ostal pet let, postal strup zlasti za največjega tekmeca, splitski Hajduk, kateremu je pogosto polnil mrežo na hrvaških derbijih.

V zadnjih letih je trpel njegov tekmovalni ritem zaradi pogostih zdravstvenih težav. Foto: AP / Guliverimage

V Zagrebu je pustil velik pečat, nato sprejel ponudbo iz Anglije, kjer pa mu je pri Nottingham Forestu nagajalo zdravje. Podobno se mu je godilo v Grčiji, kjer je bil član Olympiakosa iz Pireja. Leta 2021 se je odpravil na Arabski polotok v Savdsko Arabijo. Najprej k Al Fatehu, nato še k Damaku, pri katerem ni manjkalo hrvaških prijateljev. Letos se je odločil za vrnitev v Evropo in izbral ponudbo Maribora. Z njim pa ne namerava loviti zgolj slovenskih lovorik, ampak pustiti dober vtis tudi v Evropi. Tam, kjer je ponavadi z Zagrebčani nastopal redno, pogosto tudi v ligi prvakov.