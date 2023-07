Maribor navdušil, kakšna evropska generalka v Ljudskem vrtu

Nogometaši Maribora so se v zadnji pripravljalni tekmi znesli nad sosedi iz Varaždina. Hrvaškega prvoligaša so v evropski generalki pred tekmo z Birkirkaro odpravili s kar 6:2, nov hat-trick v vijoličnem dresu pa je dosegel Arnel Jakupović. Celjani so v spopadu med slovenskim in srbskim podprvakom doživeli prvi poraz v poletnem obdobju. Bačka Topola je zmagala z 2:1

Mariborčani so nastopili prvič, odkar so tudi uradno ostali brez najboljšega strelca Žana Vipotnika. V Ljudskem vrtu so se pomerili proti Varaždinu, pri katerem ne manjka znancev 1. SNL (častni zadetek za goste je dosegel nekdanji nogometaš Olimpije Marin Pilj), in ga ponižali s teniškim rezultatom 6:2.

Kar trikrat je v polno zadel Arnel Jakupović, mrežo hrvaškega prvoligaša pa sta zatresla še Ivan Brnić (hitronogi Dalmatinec je bil uspešen dvakrat) in Japonec Itsuki Urada, ki je tako dočakal strelski prvenec v dresu Maribora. Za potezo srečanja je v 18. minuti poskrbel Brnić, ki je zatresel mrežo Varaždina neposredno iz kota, ter navdušil 1.500 gledalcev. Mariborčani so prvi polčas dobili kar s 5:1.

Trener Damir Krznar se je proti Varaždinu odločil za postavo Jug, Milec (od 62. Žinič), Watson (od 62. Mitrović), Uskoković (od 62. Šoštarič Karić), Urata (od 62. Strajnar), Antolin (od 62. Vrhovec), Repas (od 62. Lorber), Laušić (od 62. Božić), Brnić (od 62. Ishaq Rafiu), Soudani (od 62. Iličić) in Jakupović (od 62. Kolar). Prvi dvoboj uvodnega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo proti malteški Birkirkari se bo prihodnji četrtek v Ljudskem vrtu začel ob 21. uri.

Prvi poletni poraz Celja

Celjani niso več neporaženi v pripravljalnem obdobju. Proti srbskemu podprvaku TSC iz Bačke Topole, ki bo letos nastopil v kvalifikacijah za ligo prvakov, so na stadionu Z'dežele izgubili z 1:2. Trener Roman Pilipčuk je poslal v ogenj najmočnejšo zasedbo Celja. Zaigrali so Obradović (od 60. Jurhar), Karničnik, Zec, Vuklišević, Ajhmajer, Kouter, Bandaogo (od 45. Vrbanec), Popović (od 68. Svetlin), Bobičanec, Matko in Bajde.

Prvi poraz v pripravljalnem obdobju. Proti predstavniku Srbije v 3. krogu kvalifikacij za ligo prvakov poraženi z zadetkom v 91. minuti. 👑⚽️



Strelec za Celje: Bobičanec#gremocele #mojemestomojklub pic.twitter.com/6XlZgJU7KP — NK Celje (@NKCelje) July 6, 2023

Celjani so po prvem polčasu zaostajali z 0:1, nato je Luka Bobičanec v 53. minuti z mojstrskim strelom izenačil na 1:1. Dolgo časa je kazalo, da se bo dvoboj končal brez zmagovalca, a je nato v sodnikovem podaljšku Dušan Cvetinović premagal Metoda Jurharja in popeljal TSC do zmage.

Olimpija

Datum Tekma Strelci za Olimpijo 19. 6. Olimpija : Radomlje (Slo/1) 3:2 Florucz, Maksimović, Stojanovski 24. 6. Olimpija : TWL Elektra (Avt/3) 4:0 Karamatić, Jakupović, Bristrić, Posavec 27. 6. Olimpija : Slovan Bratislava (Slk/1) 1:2 Florucz 2. 7. Olimpija : Hajduk Split (Hrv/1) 1:0 Ne. Motika 5. 7. Olimpija : Primorje (Slo/2) 4:2 Posavec 2, Bristrić, Ne. Motika 5. 7. Olimpija : Rudar Velenje (Slo/2) 4:1 Nukić 2, Rui Pedro, Jakupović

Celje

Datum Tekma Strelci za Celje 13. 6. Celje : Universitatea Cluj (Rom/1) 1:1 Bizjak 17. 6. Celje : Rudar Trbovlje (Slo/4) 12:0 Ikwuemesi 2, Popović 2, Bajde, Vuklišević, Bizjak, Špeljak, Džumhur, Bobičanec, Matko, Mačak 22. 6. Celje : Lokomotiva Zagreb (Hrv/1) 1:0 Špeljak 26. 6. Celje : Makedonija GjP (SMk/1) 2:1 Bobičanec, Matko 2. 7. Celje : Slaven Belupo (Hrv/1) 2:2 Matko 2 6. 7. Celje : TSC Bačka Topola (Srb/1) 1:2 Bobičanec 12. 7. Celje – MTK Budimpešta (Mad/1)

Maribor

Datum Tekma Strelci za Maribor 19. 6. Limbuš-Pekre (Slo/4) : Maribor 0:5 Jakupović 3, Mitrović, Skuka 23. 6. Maribor : Makedonija GjP (SMk/1) 3:1 Banić, Soudani, Milec 26. 6. Maribor : CSKA Sofija (Bol/1) 1:1 Soudani 2. 7. Maribor : Otelul Galati (Rom/1) 0:0 / 4. 7. Maribor : Slaven Belipo (Hrv/1) 2:0 Pihler, Skuka 6. 7. Maribor : Varaždin (Hrv/1) 6:2 Jakupović 3, Banić 2, Urada

Domžale

Datum Tekma Strelci za Domžale 18. 6. Lokomotiva Zagreb (Hrv/1) : Domžale 2:0 / 24. 6. ŠD Leskovec (Slo/4) : Domžale 0:11 Kovačević in Šturm 2, Husmani, Hasanbegović, Černe, Markuš, Krstovski, Topalović, avtogol 28. 6. Domžale : Rijeka (Hrv/1) 1:0 Hasanbegović 30. 6. Domžale : Varaždin (Hrv/1) 2:3 Topalović, Duranović 7. 7. Domžale – Jadran Dekani (Slo/2)

Mura

Datum Tekma Strelci za Muro 21. 6. Mura : Zrinjski Mostar (BiH/1) 1:0 Kasalo 28. 6. Beltinci (Slo/2) : Mura 2:3 Petković 2, Dobrovoljc 1. 7. Mura : Sturm Gradec (Avt/1) 0:3 / 7. 7. Mura – Bistrica (Slo/2) 8. 7. Mura – GAK Gradec (Avt/2) 13. 7. Mura – Al Tai (Sav/1) 14. 7. Mura – Vojvodina (Srb/1)

Koper

Datum Tekma Strelci za Koper 24. 6. Jadran Dekani (Slo/2) : Koper 0:2 Barišić, Mulahusejnović 29. 6. Koper : Dinamo Zagreb (Hrv/1) 2:2 Krajinović, Kočar 2. 7. Koper : Istra 1961 (Hrv/1) 2:4 Nkada, Kebba Suso 7. 7. Rijeka (Hrv/1) – Koper 10. 7. Koper - Mornar Bar (ČG/1) 15. 7. Koper - Istra 1961 (Hrv/1)

Radomlje

Datum Tekma Strelci za Radomlje 19. 6. Radomlje : Olimpija (Slo/1) 2:3 Štorman, Nadarević 24. 6. Radomlje : Lokomotiva Zagreb (Hrv/1) 1:4 Jerin 28. 6. Jadran Dekani (Slo/2) : Radomlje 0:3 Malenšek 2, Vrhovac 29. 6. Radomlje : Makedonija GjP (SMk/1) 3:3 Kukovec 2, Malenšek 3. 7. Radomlje : Mornar Bar (ČG/1) 5:2 Davidović in Kukovec 2, Malenšek 7. 7. Radomlje – Hajduk Split (Hrv/1) 15. 7. Radomlje – Budafoki (Mad/2) 16. 7. Primorje (Slo/2) - Radomlje

Bravo

Datum Tekma Strelci za Bravo 1. 7. Bravo : Rijeka (Hrv/1) 0:3 / 7. 7. Bravo – MTK Budimpešta (Mad/1) 11. 7. Bravo – Mornar Bar (ČG/1) 15. 7. Bravo – Budafoki (Mad/2)

Rogaška

Datum Tekma Strelci za Rogaško 19. 6. Rogaška : Ferencvaroš (Mad/1) 0:0 / 26. 6. Rogaška : Shkendija (SMk/1) 0:1 / 30. 6. Rogaška : Panathinaikos (Grč/1) 1:3 Zdunić 4. 7. Dravinja (Slo/2) : Rogaška 2:5 Haljeta, Marcius, Gradišar, Pavlović, Thallison 8. 7. Rogaška – Istra 1961 (Hrv/1) 15. 7. Rijeka (Hrv/1) – Rogaška

Aluminij