Maribor sklenil sodelovanje z Dončićem

Pri Mariboru, najtrofejnejšemu slovenskemu klubu, se dogaja na polno. Žan Vipotnik je tik pred sklenitvijo sporazuma s snubcem iz tujine, najresneje se omenja francoski Bordeaux. Mladi Konjičan je v preteklosti izstopal v mlajših kategorijah vijolic, od katerih pričakujejo v Ljudskem vrtu v prihodnosti še veliko. V želji, da bi bil njihov podmladek čim boljši, so vodenje zasedbe do 19 let prepustili slovenskemu strategu, ki ima s tem bogate izkušnje. To je Dejan Dončić.

Mariborčani bodo ta teden odigrali še dve pripravljalni tekmi. Danes bo v Ljudskem vrtu, ki bo zaprt za občinstvo, gostoval hrvaški prvoligaš Slaven Belupo iz Koprivnice. Trener vijolic Damir Krznar ga pozna zelo dobro, proti njemu pa bodo večinoma zaigrali nogometaši, ki v dozdajšnjem delu pripravljalnega obdobja niso prejeli večje minutaže.

Najmočnejša zasedba vijolic, v kateri, kot kaže, v tej sezoni ne bo več strelskega kralja 1. SNL Žana Vipotnika, se bo navijačem predstavila v četrtek. Takrat se bo na stadionu pod Kalvarijo ustavil še en hrvaški prvoligaš Varaždin, dvoboj, ki bo postregel kot evropska generalka, saj čaka Maribor prihodnji četrtek že prva tekma uvodnega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo proti malteški Birkirkari, pa se bo začel ob 20. uri.

Dončić: Čast, a tudi odgovornost

Leta 2020 je Dejan Dončić popeljal drugoligaško Nafto v finale pokalnega tekmovanja. Foto: Grega Valančič/Sportida Danes bi lahko trener Krznar zaupal priložnost tudi številnim nadarjenim najstnikom, ki pri Mariboru trkajo na vrata prve ekipe. V prihodnje bo nad njihovim razvojem v Mariboru bedel nov trener. Vodenje zasedbe do 19 let je namreč prevzel Dejan Dončić. Pred leti je navduševal z delom v mladinski akademiji Domžal, se nato preizkusil tudi kot trener članske ekipe, deloval je pri kranjskem Triglavu in lendavski Nafti, ki jo je leta 2020 popeljal v finale pokala, nazadnje pa je bil vodja nogometne šole v Novi Gorici. Vrsto let je bil Maribor njegov tekmec, zdaj pa bo Dončić po svojih najboljših močeh skrbel za dobrobit kluba.

"Vsi vemo, kaj pomeni Maribor v slovenskem prostoru. Vesel in zadovoljen sem, da sem postal del vijol’čne zgodbe. Prepričan sem, da sem se odločil pravilno. Seveda pa se dobro zavedam, da delovanje v Ljudskem vrtu pomeni čast, a hkrati v enaki meri tudi odgovornost. Zmeraj stremim k temu, da je močno izražena tudi ambicioznost kluba, to je tisto dodatno vodilo, da delo opravljaš na najboljši način. Celotna organizacija kluba in nogometne šole je na najvišji ravni, tako da pomeni prihod v Maribor velik delovni izziv," je po prvem treningu v Ljudskem vrtu za klubsko stran poudaril 50-letni Ljubljančan.

V tej sezoni bo vodil mladinsko zasedbo Maribora tudi v kvalifikacijah za mladinsko ligo prvakov. Foto: Vid Ponikvar

V sezoni 2023/24 mu ne bo manjkalo izzivov, saj bo z mladimi vijolicami nastopal tudi v kvalifikacijah za mladinsko ligo prvakov. Zaživele bodo tudi spremembe tekmovalnega sistema v državnem prvenstvu. "Liga U19 bo zdaj kot tekmovanje klubske druge ekipe, fantje bodo potovali samostojno na tekme in ne več z dvojnim programom skupaj s kadeti, občutki bodo nedvomno drugačni. Šlo bo še za en korak k preskoku v članski nogomet tudi v tem pogledu. Uefa Youth League vedno pomeni edinstveno izkušnjo, veselim se izzivov, ki so pred nami. Storili bomo vse, da oddelamo uspešno pripravljalno obdobje in bomo v želeni podobi do otvoritve sezone," je še dejal Dončić. Za zdaj s člansko ekipo trenirajo štirje njegovi varovanci (Čuk, Horvat, Lorber in Tavares), ki bi lahko danes zaigrali tudi proti Slaven Belupu.

Olimpija

Datum Tekma Strelci za Olimpijo 19. 6. Olimpija : Radomlje (Slo/1) 3:2 Florucz, Maksimović, Stojanovski 24. 6. Olimpija : TWL Elektra (Avt/3) 4:0 Karamatić, Jakupović, Bristrić, Posavec 27. 6. Olimpija : Slovan Bratislava (Slk/1) 1:2 Florucz 2. 7. Olimpija : Hajduk Split (Hrv/1) 1:0 Ne. Motika 5. 7. Olimpija – Primorje (Slo/2) 5. 7. Olimpija – Rudar Velenje (Slo/2)

Celje

Datum Tekma Strelci za Celje 13. 6. Celje : Universitatea Cluj (Rom/1) 1:1 Bizjak 17. 6. Celje : Rudar Trbovlje (Slo/4) 12:0 Ikwuemesi 2, Popović 2, Bajde, Vuklišević, Bizjak, Špeljak, Džumhur, Bobičanec, Matko, Mačak 22. 6. Celje : Lokomotiva Zagreb (Hrv/1) 1:0 Špeljak 26. 6. Celje : Makedonija GjP (SMk/1) 2:1 Bobičanec, Matko 2. 7. Celje : Slaven Belupo (Hrv/1) 2:2 Matko 2 6. 7. Celje - Bačka Topola (Srb/1) 12. 7. Celje – MTK Budimpešta (Mad/1)

Maribor

Datum Tekma Strelci za Maribor 19. 6. Limbuš-Pekre (Slo/4) : Maribor 0:5 Jakupović 3, Mitrović, Skuka 23. 6. Maribor : Makedonija GjP (SMk/1) 3:1 Banić, Soudani, Milec 26. 6. Maribor : CSKA Sofija (Bol/1) 1:1 Soudani 2. 7. Maribor : Otelul Galati (Rom/1) 0:0 / 4. 7. Maribor - Slaven Belipo (Hrv/1) 6. 7. Maribor - Varaždin (Hrv/1)

Domžale

Datum Tekma Strelci za Domžale 18. 6. Lokomotiva Zagreb (Hrv/1) : Domžale 2:0 / 24. 6. ŠD Leskovec (Slo/4) : Domžale 0:11 Kovačević in Šturm 2, Husmani, Hasanbegović, Černe, Markuš, Krstovski, Topalović, avtogol 28. 6. Domžale : Rijeka (Hrv/1) 1:0 Hasanbegović 30. 6. Domžale : Varaždin (Hrv/1) 2:3 Topalović, Duranović 6. 7. Domžale – Jadran Dekani (Slo/2)

Mura

Datum Tekma Strelci za Muro 21. 6. Mura : Zrinjski Mostar (BiH/1) 1:0 Kasalo 28. 6. Beltinci (Slo/2) : Mura 2:3 Petković 2, Dobrovoljc 1. 7. Mura : Sturm Gradec (Avt/1) 0:3 / 7. 7. Mura – Bistrica (Slo/2) 8. 7. Mura – GAK Gradec (Avt/2) 13. 7. Mura – Al Tai (Sav/1) 14. 7. Mura – Vojvodina (Srb/1)

Koper

Datum Tekma Strelci za Koper 24. 6. Jadran Dekani (Slo/2) : Koper 0:2 Barišić, Mulahusejnović 29. 6. Koper : Dinamo Zagreb (Hrv/1) 2:2 Krajinović, Kočar 2. 7. Koper : Istra 1961 (Hrv/1) 2:4 Nkada, Kebba Suso. 7. 7. Rijeka (Hrv/1) – Koper 10. 7. Koper - Mornar Bar (ČG/1) 15. 7. Koper - Istra 1961 (Hrv/1)

Radomlje

Datum Tekma Strelci za Radomlje 19. 6. Radomlje : Olimpija (Slo/1) 2:3 Štorman, Nadarević 24. 6. Radomlje : Lokomotiva Zagreb (Hrv/1) 1:4 Jerin 28. 6. Jadran Dekani (Slo/2) : Radomlje 0:3 Malenšek 2, Vrhovac 29. 6. Radomlje : Makedonija GjP (SMk/1) 3:3 Kukovec 2, Malenšek 3. 7. Radomlje : Mornar Bar (ČG/1) 5:2 Davidović in Kukovec 2, Malenšek 6. 7. Radomlje – Hajduk Split (Hrv/1) 7. 7. Radomlje – Krka (Slo/2) 15. 7. Radomlje – Budafoki (Mad/2) 16. 7. Primorje (Slo/2) - Radomlje

Bravo

Datum Tekma Strelci za Bravo 1. 7. Bravo : Rijeka (Hrv/1) 0:3 / 7. 7. Bravo – MTK Budimpešta (Mad/1) 11. 7. Bravo – Mornar Bar (ČG/1) 15. 7. Bravo – Budafoki (Mad/2)

Rogaška

Datum Tekma Strelci za Rogaško 19. 6. Rogaška : Ferencvaroš (Mad/1) 0:0 / 26. 6. Rogaška : Shkendija (SMk/1) 0:1 / 30. 6. Rogaška : Panathinaikos (Grč/1) 1:3 Zdunić 8. 7. Rogaška – Istra 1961 (Hrv/1) 15. 7. Rijeka (Hrv/1) – Rogaška

Aluminij