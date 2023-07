Slovenski nogometni prvak Olimpija je v generalki za Evropo pred kar pet tisoč gledalci v Stožicah premagal splitski Hajduk (1:0). Zmaji so se predstavili v novih dresih, edini zadetek na srečanju je dosegel rezervist Nemanja Motika. Celjani so remizirali s hrvaškim Slavenom (2:2), Maribor z romunskim Otelulom (0:0), Koprčani pa so v festivalu zadetkov ostali praznih rok proti puljski Istri (2:4).

Nogometaši Olimpije, ki v tej sezoni branijo dvojno krono, a se v sezono 2023/24 podajajo z nekoliko spremenjeno zasedbo, namesto španskega trenerja Alberta Riere pa zeleno-bele vodi Portugalec Joao Henriques, so se predstavili domačemu občinstvu. V nedeljo so v Stožicah v prijateljskem srečanju gostili starega znanca, splitskega Hajduka, hrvaškega velikana, ki ima v svojih vrstah kar nekaj znanih imen, najbolj pa izstopa Marko Livaja.

Fotogalerija s tekme v Stožicah (foto: Nik Moder/Sportida):

Zmaji so se predstavili v novih dresih, iz zvočnikov je pred srečanjem zadonela nova klubska himna, v Stožicah pa je prvič zaigralo kar nekaj novincev, med njimi tudi Pedro Lucas, Ahmet Muhamedbegović, Raul Alexander Florucz ter brata Motika.

Med tednom navdušil s plemenito potezo, zdaj odločil zmagovalca

Nemanja Motika, ki je za razliko od brata Nikole že sklenil pogodbo z zmaji, je odigral drugi polčas in z zadetkom v 74. minuti, ko je smelo izkoristil ogromno napako ožjega dela splitske obrambe na čelu z mladim vratarjem Tonijem Silićem, sprejel darilo in poslal žogo v nebranjen del vrat, odločil zmagovalca. Nekdanji napadalec Crvene zvezde, ki se je v mladih letih okušal tudi pri Bayernu in berlinski Herthi, je tako postal prvi junak srečanja.

V srca navijačev se je vpisal že med tednom, ko se je odločil za plemenito potezo, s katero je popravil nenačrtovan spodrsljaj klubskega vodstva. Motiki so namreč ob sklenitvi sodelovanja z zmaji zaupali dres z igralno številko 7, ki pa jo je ljubljanski klub, takrat mu je predsedoval še Milan Mandarić, leta 2021 upokojil v čast preminulega velikana Olimpije, slovenskega in jugoslovanskega nogometa Danila Popivode.

Slovenski nogometni prvaki so nastopili v novih dresih. Foto: Nik Moder/Sportida

Olimpija je tako premagala splitski Hajduk z 1:0 in si dvignila samozavest pred evropsko uverturo, ki sledi 11. julija, ko bo v prvi tekmi uvodnega kroga kvalifikacij za ligo prvakov v Stožicah gostovala latvijska Valmiera. Za Olimpijo so začeli dvoboj Vidovšek, Lasickas, Krefl, Muhamedbegović, Ratnik, Doffo, Elšnik, Posavec, Sešlar, Rui Pedro in Bristrić. Na začetku drugega polčasa je prišlo do številnih menjav, v igro so vstopili Ne. Motika, Florucz, Jorge Silva, Karamatić, David Sualehe in Nukić, nekoliko pozneje Pintol, Pedro Lucas in Gavrić, proti koncu srečanja pa še Jakupović, Janković in Ni. Motika.

Del izkupička od prodanih kart, dvoboj je spremljalo okrog pet tisoč gledalcev, bo namenjen projektu "Rešimo življenje mali Karolini", ki ga organizira društvo Viljem Julijan. Foto: Nik Moder/Sportida

Čeprav so si gostje iz Dalmacije priigrali večje število zrelih priložnosti, v prvem polčasu se je tako Matevž Vidovšek izkazal ob strelu Leona Dajakuja, v drugem delu pa se je izkazal rezervni vratar Olimpije Denis Pintol s posredovanjem ob veliki priložnosti Livaje. Za Splitčane, ki jih je na severni tribuni Stožic bodrilo ogromno navijačev, največ iz Slovenije, saj so sodeč po pomanjkanju transparentov izostali člani organizirane navijaške skupine Torcida iz Hrvaške, je 60 minut zaigral slovenski reprezentant Jan Mlakar.

Vijolice prvič brez zadetka, Matko zadel ekspresno dvakrat

Mariborčani so prvič v pripravljalnem srečanju končali dvoboj brez prejetega zadetka. Dvoboj v avstrijskem mestecu Wildon se je razpletel brez zadetkov (0:0). Vijolice so proti romunskemu prvoligašu Otelul Galati, katerega vodi nekdanji reprezentant Dorinel Munteanu, zaigrali v postavi Jug (od 46. Bergsen), Milec (od 46. Žinič), Mitrović (od 46. Watson), Šoštarič Karič (od 46. Uskoković), Strajnar (od 46. Urata), Vrhovec (od 46. Antolin), Repas (od 46. Laušić), Jakupović (od 60. Skuka), Soudani (od 46. Božić), Brnić (od 60. Lorber) in Kolar (od 46. Ishaq Rafiu). V prvem polčasu se je zatresla prečka Maribora, v 76. minuti pa je Xkuliano Skuka, poletni novinec v vrstah Maribora, zapravil najlepšo priložnost za vijolice, ko je izgubil dvoboj ''ena na ena'' z vratarjem Otelula.

Celjani ostajajo neporaženi v pripravljalnem obdobju. Tokrat je dišalo po nadaljevanju zmagovitega niza, saj je Aljoša Matko zadel v polno kar dvakrat v uvodnih 14 minutah. Celje je proti Slavenu, hrvaškemu prvoligašu iz Koprivnice, tako hitro povedlo z 2:0, a so tekmeci s Hrvaške do konca srečanja le izenačili.

V nedeljo je odigral pripravljalno srečanje tudi Koper in naletel na razigrano zasedbo puljske Istre. Prvi polčas se je končal brez zmagovalca (1:1), za kanarčke je v 44. minuti zadel v polno Francoz Timothee Nkada, v drugem delu pa je hrvaški prvoligaš ušel Primorcem in na koncu zmagal s 4:2. Drugi gol za Koper je v 62. minuti postavil Gambijec Kebba Suso, ki se pri Kopru nahaja na preizkušnji.

Olimpija

Datum Tekma Strelci za Olimpijo 19. 6. Olimpija : Radomlje (Slo/1) 3:2 Florucz, Maksimović, Stojanovski 24. 6. Olimpija : TWL Elektra (Avt/3) 4:0 Karamatić, Jakupović, Bristrić, Posavec 27. 6. Olimpija : Slovan Bratislava (Slk/1) 1:2 Florucz 2. 7. Olimpija : Hajduk Split (Hrv/1) 1:0 Ne. Motika 5. 7. Olimpija – Primorje (Slo/2) 5. 7. Olimpija – Rudar Velenje (Slo/2)

Celje

Datum Tekma Strelci za Celje 13. 6. Celje : Universitatea Cluj (Rom/1) 1:1 Bizjak 17. 6. Celje : Rudar Trbovlje (Slo/4) 12:0 Ikwuemesi 2, Popović 2, Bajde, Vuklišević, Bizjak, Špeljak, Džumhur, Bobičanec, Matko, Mačak 22. 6. Celje : Lokomotiva Zagreb (Hrv/1) 1:0 Špeljak 26. 6. Celje : Makedonija GjP (SMk/1) 2:1 Bobičanec, Matko 2. 7. Celje : Slaven Belupo (Hrv/1) 2:2 Matko 2 6. 7. Celje - Bačka Topola (Srb/1) 12. 7. Celje – MTK Budimpešta (Mad/1)

Maribor

Datum Tekma Strelci za Maribor 19. 6. Limbuš-Pekre (Slo/4) : Maribor 0:5 Jakupović 3, Mitrović, Skuka 23. 6. Maribor : Makedonija GjP (SMk/1) 3:1 Banić, Soudani, Milec 26. 6. Maribor : CSKA Sofija (Bol/1) 1:1 Soudani 2. 7. Maribor : Otelul Galati (Rom/1) 0:0 / 6. 7. Maribor - Varaždin (Hrv/1)

Domžale

Datum Tekma Strelci za Domžale 18. 6. Lokomotiva Zagreb (Hrv/1) : Domžale 2:0 / 24. 6. ŠD Leskovec (Slo/4) : Domžale 0:11 Kovačević in Šturm 2, Husmani, Hasanbegović, Černe, Markuš, Krstovski, Topalović, avtogol 28. 6. Domžale : Rijeka (Hrv/1) 1:0 Hasanbegović 30. 6. Domžale : Varaždin (Hrv/1) 2:3 Topalović, Duranović 6. 7. Domžale – Jadran Dekani (Slo/2)

Mura

Datum Tekma Strelci za Muro 21. 6. Mura : Zrinjski Mostar (BiH/1) 1:0 Kasalo 28. 6. Beltinci (Slo/2) : Mura 2:3 Petković 2, Dobrovoljc 1. 7. Mura : Sturm Gradec (Avt/1) 0:3 / 7. 7. Mura – Bistrica (Slo/2) 8. 7. Mura – GAK Gradec (Avt/2) 13. 7. Mura – Al Tai (Sav/1) 14. 7. Mura – Vojvodina (Srb/1)

Koper

Datum Tekma Strelci za Koper 24. 6. Jadran Dekani (Slo/2) : Koper 0:2 Barišić, Mulahusejnović 29. 6. Koper : Dinamo Zagreb (Hrv/1) 2:2 Krajinović, Kočar 2. 7. Koper : Istra 1961 (Hrv/1) 2:4 Nkada, Kebba Suso. 7. 7. Rijeka (Hrv/1) – Koper 10. 7. Koper - Mornar Bar (ČG/1) 15. 7. Koper - Istra 1961 (Hrv/1)

Radomlje

Datum Tekma Strelci za Radomlje 19. 6. Radomlje : Olimpija (Slo/1) 2:3 Štorman, Nadarević 24. 6. Radomlje : Lokomotiva Zagreb (Hrv/1) 1:4 Jerin 28. 6. Jadran Dekani (Slo/2) : Radomlje 0:3 Malenšek 2, Vrhovac 29. 6. Radomlje : Makedonija GjP (SMk/1) 3:3 Kukovec 2, Malenšek 3. 7. Radomlje – Mornar Bar (ČG/1) 6. 7. Radomlje – Hajduk Split (Hrv/1) 7. 7. Radomlje – Krka (Slo/2) 15. 7. Radomlje – Budafoki (Mad/2) 16. 7. Primorje (Slo/2) - Radomlje

Bravo

Datum Tekma Strelci za Bravo 1. 7. Bravo : Rijeka (Hrv/1) 0:3 / 7. 7. Bravo – MTK Budimpešta (Mad/1) 11. 7. Bravo – Mornar Bar (ČG/1) 15. 7. Bravo – Budafoki (Mad/2)

Rogaška

Datum Tekma Strelci za Rogaško 19. 6. Rogaška : Ferencvaroš (Mad/1) 0:0 / 26. 6. Rogaška : Shkendija (SMk/1) 0:1 / 30. 6. Rogaška : Panathinaikos (Grč/1) 1:3 Zdunić 8. 7. Rogaška – Istra 1961 (Hrv/1) 15. 7. Rijeka (Hrv/1) – Rogaška

Aluminij