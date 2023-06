Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pri slovenskem državnem prvaku in pokalnem zmagovalcu NK Olimpija so pred dobrima dvema tednoma z zapisom, da se zeleno-belemu taboru pridružuje Srb Nemanja Motika in da bo nosil dresu s številko sedem, dvignili ogromno prahu.

Ljubljanski klub je namreč po smrti Danila Popivode svoji legendi v spomin septembra 2021 upokojil sedmico.

2021➡️Na današnji dan pred letom dni je Olimpija upokojila dres s številko 7. Milan Mandarić pa je predal spominski dres družini Danila Popivode. pic.twitter.com/ADAwoNERBe — OptaŽabar (@Opta_Zabar) September 18, 2022

Pri Olimpiji so zdaj sporočili, da Motika vendarle ne bo nosil dresa s številko sedem, pač pa bo imel na njem številko 20.

"Iz spoštovanja do pokojne legenda kluba, Green Dragonsov in preostalih navijačev, sem se odločil spremeniti številko. V novi sezoni bom nosil dres s številko 20. Danilo Popivoda, počivajte v miru," je v videu ob tem dejal Motika.