Modrić podaljšal z Realom, Olimpiji se je pridružil Portugalec

Hrvaški nogometaš Luka Modrić je podaljšal zvestobo Real Madridu za eno sezono, kar pomeni, da bo v španski prestolnici ostal do konca junija 2024.

Sedemintridesetletni Modrić, ki je v Madrid prišel leta 2012 iz Tottenhama, je v tem času petkrat osvojil ligo prvakov in trikrat špansko prvenstvo. Ob tem je Hrvaško 2018 popeljal v finale svetovnega prvenstva, za kar je isto leto prejel zlato žogo za najboljšega nogometaša na svetu. Modrić, ki je v dresu Real Madrida odigral 488 tekem, bo drugi kapetan moštva za Nachom.

Portugalski branilec v dresu Olimpije

Nogometnemu moštvu Olimpije se je na pripravah v Avstriji pridružil desni bočni branilec Jorge Silva. Sedemindvajsetletni Portugalec, ki je bil nazadnje član Pacos Ferreire, je zmagovalcem dvojne krone iz Ljubljane obljubil zvestobo do leta 2025.

Jorge Silva je novi član Olimpije Foto: NK Olimpija Ljubljana

"Prihod v Ljubljano mi veliko pomeni. Vesel sem, da sem se pridružil dvojnim prvakom in da bom dve sezoni lahko nosil zeleno-beli dres. Glavnega trenerja že poznam, zato vem, kakšen nogomet želi igrati. To mi ustreza. Tudi z nekaterimi igralci se poznam že od prej, saj smo skupaj igrali na Portugalskem. Sualehe in Rui Pedro sta mi o klubu in mestu povedala veliko lepega. Čeprav je ekipa s pripravami že začela, mislim da ne zamujam ničesar. Veselim se prvega treninga in spoznavanja fantov. Vem, da so bili v prejšnji sezoni precej uspešni in mislim, da nam z dobrim delom lahko uspe tudi letos. V kvalifikacijah za konferenčno ligo sem sam že igral in nabiral izkušnje. Poznam torej raven tekmovanja. Čez dva tedna nas čaka prva tekma v Latviji, ki bo še kako pomembna. Dal bom vse od sebe, da pomagam ekipi in se na koncu skupaj veselimo," je v klubski mikrofon povedal Silva.

Celjani pripeljali hrvaškega napadalca

V barvah Celja bo v prihodnji sezoni nastopal krilni napadalec Karlo Špeljak, klub poroča na svojih spletnih straneh. Tretji novinec v knežjem mestu to poletje, 20-letni Špeljak, ki je v minuli sezoni branil barve Šibenika, bo v Celju ostal naslednje tri sezone.

Tretji novinec v knežjem mestu to poletje je krilni napadalec Karlo Špeljak!



20-letni nogometaš, ki je v lanski sezoni branil barve Šibenika, je s klubom sklenil triletno pogodbo.



— NK Celje (@NKCelje) June 26, 2023

Uradno: Gündogan v Barcelono

Nemški nogometni reprezentant Ilkay Gündogan se iz vrst angleškega prvaka in aktualnega zmagovalca lige prvakov Manchester Cityja kot prost igralec seli k španskemu prvaku Barceloni.

Kapetan ManCityja je s španskimi prvaki podpisal dveletno pogodbo do junija 2025 z možnostjo še za leto dni, poroča Marca, ki ob tem dodaja, da pogodba vsebuje odkupno klavzulo v višini 400 milijonov evrov.

Ilkay Gündogan se seli v Barcelono. Foto: Guliverimage

Gündogan je z Manchester Cityjem preteklo sezono osvojil trojno krono, saj je zmagal v ligi prvakov, domačem prvenstvu in pokalu. Skupno je v sedmih letih s Cityjem enkrat osvojil ligo prvakov, petkrat je bil prvak in dvakrat osvojil pokal.

Jagić z Aluminijem tudi v prvi ligi

Tomislav Jagić ostaja član NK Aluminij, ki mu je v lanski sezoni kot posojen nogometaš NK Varaždina pomagal nazaj k vrnitvi v prvo ligo. Šestindvajset letni vezni nogometaš se najboljše znajde na poziciji zadnjega veznega igralca, kjer je v lanski drugoligaški sezoni zabeležil 28 nastopov.

Tomislav Jagić ostaja član Aluminija. Foto: NK Aluminij

"Zelo sem vesel, da so bili vsi zadovoljni z mojimi igrami, ko sem bil tukaj na posoji. Tudi sam sem se v Kidričevem počutil izjemno. Pogoji za delo so izjemni, strokovni štab je dober, poznam ga in nisem imel veliko pomislekov, ali bi ostal ali ne. Nedvomno verjamem, da bomo skupaj z ekipo zadovoljili željam strokovnega štaba, navijačev, predvsem pa našim željam. Prva liga je nagrada za lansko sezono in verjamem, da bom tudi sam dal pomemben mozaik k temu, da Aluminij v novi sezoni potrdi, da je prvoligaški klub," je v klubski mikrofon dejal Jagić.

Vombergar na Bližnji vzhod

Občasni slovenski nogometni reprezentant Andres Vombergar bo kariero nadaljeval v Združenih arabskih emiratih. Tamkajšnji prvoligaš Itihad Kalba je na družbenih omrežjih potrdil prestop 28-letnega napadalca.

Andres Vombergar bo kariero nadaljeval v Združenih arabskih emiratih. Foto: Grega Valančič/Sportida

V predstavitvenem videu so prizori iz njegovega rodnega Buenos Airesa, Bovca, na koncu pa njegove najnovejše postojanke, mesta Kalbe, kjer domuje Itihad.

Vombergar, ki je po Transfermarktu vreden 2,2 milijona evrov, je nazadnje igral za argentinski San Lorenzo, pred tem pa v Mehiki za San Luis, v Rusiji za Ufo, v Sloveniji za Olimpijo in še prej za argentinske nižjeligaše.

V prvi ligi Združenih arabskih emiratov bo imel Vombergar slovensko družbo, saj klub Banijas vodi Darko Milanič, za Ajman pa igra Miral Samardžić.