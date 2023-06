Noro, obeta se zgodovinska kupčija! Hrvaška dobiva svetovnega rekorderja.

Imata zelo podobna priimka, v novi sezoni pa bosta kot kaže postala še sodelavca. Katalonski strateg Josep Guardiola, ki je pred dvema tednoma popeljal Manchester City na evropski vrh in osvojil ligo prvakov, se že dalj časa zanima za prihod enega najbolj opevanih branilcev na svetu.

Manchester City ne skriva namere, da bi branilsko vrsto okrepil 21-letni Hrvat. Foto: Reuters

Kot kaže, o tem poroča tudi vedno dobro obveščeni novinar Fabrizio Romano, guru za največje nogometne prestope, se na Otok odpravlja nihče drug kot Joško Gvardiol. Ima komaj 21 let, a že predstavlja obrambni steber hrvaške reprezentance kot tudi enega najboljših nemških klubov RB Leipzig. Lani se je dokazal na svetovnem prvenstvu v Katarju, kjer je slovenskim južnim sosedom pomagal do odmevnega tretjega mesta, zaradi neverjetne zrelosti in telesnih sposobnosti, ki jih kaže za svojo mladost, pa je hitro postal želja številnih evropskih klubskih velikanov. Kot kaže, bo bitko za naklonjenost mladega Hrvata dobil aktualni evropski prvak.

Understand Manchester City have now agreed personal terms with Joško Gvardiol 🚨🔵 #MCFC



Pep Guardiola rates Joško highly.



Talks will take place between clubs; RB Leipzig hope to keep Gvardiol, won’t sell for less than €100m.



Leipzig want Joško to be most expensive CB ever. pic.twitter.com/aRpzjKnzHb