Mbappe zapušča Pariz, padel bo svetovni rekord

Kylian Mbappe mora odločitev o tem, ali bo podaljšal sodelovanje s PSG ali ne, vodstvu kluba javiti do konca meseca. Foto: Reuters

Vse bolj je verjeten scenarij, da bo Kylian Mbappe PSG že zapustil to poletje, svet pa bo dočakal največji prestop v zgodovini nogometa. Francoski zvezdnik je prejel ultimat vodstva pariškega kluba, ki ga poganja katarski kapital. Do konca meseca mora podaljšati pogodbo s PSG vsaj do leta 2025, drugače bo moral zapustiti Park princev. Mbappe naj bi po poročanju francoskih medijev Katarcem že sporočil, da po letu 2024 noče več igrati za PSG. Tako je bolj ali manj jasna njegova usoda, navijači Reala si že lahko manejo roke.

Leto 2023 prinaša številne selitve najboljših nogometašev na svetu. Poleti bo očitno padel tudi rekord, kar zadeva najdražji prestop v zgodovini nogometa. Aktualni rekorder je Brazilec Neymar, za katerega je PSG pred šestimi leti Barceloni plačal 222 milijonov evrov. Brazilcu se je leto dni pozneje na Parku princev v atomskem napadu pridružil še Kylian Mbappe, PSG je zanj Monacu odštel 180 milijonov evrov.

Kylian Mbappe je v šestih letih za PSG odigral 260 tekem. Dosegel je 212 zadetkov, prispeval pa še 98 asistenc. Postal je najboljši strelec PSG vseh časov. Foto: AP / Guliverimage

To sta še do danes najdražja prestopa na svetu, kmalu pa bi se lahko francoski zvezdnik povzpel na prvo mesto, saj je vse bolj verjeten scenarij, po katerem bi se že to poletje preselil k madridskemu Realu, beli baletniki pa bi zanj plačali 200 milijonov evrov. Obenem se francoskim prvakom obeta dodaten zaslužek v obliki bonusa, ki bi znašal okrog 50 milijonov evrov. Če bi se scenarij uresničil, bi tako svet dočakal najdražji prestop v zgodovini nogometne igre.

🚨🚨🚨EXCLU @PSGCOMMUNITY_



Kylian Mbappé et le PSG, c’est TERMINÉ! ❌



L’attaquant va rejoindre le Real Madrid dès cet été. L’Émir et Florentino Perez se sont mis d’accord pour un transfert de 250M€ (dont 50M€ de bonus).



Toutes les infos exclusives: https://t.co/fTyJEHSpRx ◀️ pic.twitter.com/qWbTkvA5LG — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) June 22, 2023

Ta možnost je po tem, ko je 24-letni Mbappe klubskemu lastniku, katarskemu emirju Tamimu bin Hamadu Al Thaniju, javil, da po letu 2024 ne namerava več igrati v Parizu, še toliko bolj realna. Mbappe je s tem dal vedeti, da pogodbe, ki mu poteče poleti 2024, ne želi podaljšati vsaj za eno leto.

V zadnji sezoni, v kateri je v napadu sodeloval tudi z Lionelom Messijem, je na 43 tekmah za PSG dosegel 41 zadetkov in deset asistenc. Foto: Reuters

Ker pa ga vodstvo kluba po koncu sezone 2023/24 noče izpustiti praznih rok, saj bi takrat Mbappe francosko prestolnico lahko zapustil brez odškodnine, mu je dalo ultimat. Ali bo še podaljšal pogodbo ali pa zapustil PSG že v tem prestopnem roku. V tem primeru bi Parižani lahko računali na velik zaslužek, saj je madridski Real zanj pripravljen plačati kar četrt milijarde evrov. O tem poroča PSG Community, o tem poroča tudi italijanski novinarski guru Fabrizio Romano, ki je tesno vpet v svet nogometne tržnice.

🚨🗣️ “PSG want to sell Kylian Mbappé IMMEDIATELY.”



(🎙️ Fabrizio Romano - Radio MARCA) pic.twitter.com/pI3e2RvgGb — 𝗟𝗲𝗴𝗶𝘁 𝗙𝗼𝗼𝘁𝗯𝗮𝗹𝗹 𝗨𝗽𝗱𝗮𝘁𝗲𝘀 (@LegitKingJosh) June 23, 2023

Želja, da bi prihodnjo sezono odigral v dresu PSG, nato pa zapustil bogati francoski klub, se Mbappeju tako ne bo uresničila, v prihodnjih dneh, zlasti po koncu junija, pa velja pričakovati odmeven dogovor, sklenjen med PSG in madridskim Realom. V francoskih medijih je že zaslediti govorice, da se Parižani ozirajo po novih zvezdniških napadalcih, ki bi lahko zapolnili vrzel po odhodih Lionela Messija in Mbappeja. Zanimiva naj bi bila zlasti Argentinca Lautaro Martinez (Inter) in Julian Alvarez (Manchester City), ki sta se letos srečala v finalu lige prvakov, evropski naslov, nekaj, o čemer že dolgo sanja vodstvo PSG, pa je romal v roke angleških prvakov.