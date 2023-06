Pri Realu potrdili prihod angleškega zvezdnika

Kaj se je na nogometni tržnici dogajalo včeraj?

Real Madrid je danes uradno potrdil prihod angleškega zvezdnika Juda Bellinghama, ki je belemu baletu obljubil šestletno zvestobo do leta 2029. "V četrtek bomo Juda tudi uradno predstavili javnosti," so zapisali pri Realu. Ob tem so se od 19-letnega Angleža poslovili pri Borussii Dortmund. "Vsi v Dortmundu želimo Judu vse najboljše in veliko sreče na novi pustolovščini," so zapisali pri nemških podprvakih.

Ekipi sta že pred časom dosegli dogovor o prestopu, ki je vreden 103 milijone evrov. To pa je le začetna vrednost, saj bi lahko z različnimi bonusi ob morebitnih uspehih v prihodnjih šestih sezonah ta vsota narasla na 130 milijonov evrov.

Bellingham je bil v pravkar končani sezoni, v kateri je sicer njegov klub v zadnjem krogu zapravil dve točki prednosti in naslov nemškega prvaka prepustil Bayernu, najboljši igralec po izboru sindikata nogometašev nemške lige. V glasovanju je prehitel Randala Kola Muanija (Frankfurt) in Jamala Musialo (Bayern). Kljub mladosti, 20 let bo dopolnil ta mesec, velja Belligham za enega najbolj ključnih igralcev pri Dortmundu, pogosto je bil tudi kapetan moštva.

Lani se je na svetovnem prvenstvu dobro uveljavil tudi v dresu angleške izbrane vrste. Še pred odprtjem tržnice je bil Bellingham eden najbolj zaželenih nogometašev pri številnih evropskih velikanih, na koncu pa se je odločil za prestop k španskemu velikanu.

Preberite še: