Francoski prvak PSG je pred kratkim ostal brez Lionela Messija. Argentinec ni podaljšal pogodbe s Parižani, kariero pa bo nadaljeval pri Interju iz Miamija. Bogati klub iz Pariza, ki ga napaja katarski kapital, pa bo v bližnji prihodnosti ostal še brez enega velikana svetovnega nogometa. Francoski napadalec Kylian Mbappe, nogometaš z najvišjo tržno vrednostjo na svetu, je obvestil vodstvo kluba, da leta 2024, ko mu bo potekla pogodba s PSG, ne bo podaljšal sodelovanja. Savdijci so se ogreli za prihod Romeluja Lukakuja, Arsenal pa je tik pred sklenitvijo dogovora z West Hamom o prestopu Declana Rica. Domžale so pripeljali zveznega igralca iz Hrvaške, Matic Vrbanec pa je podaljšal sodelovanje s Celjem do leta 2025.

Po poročanju francoskega športnega dnevnika L'Equipe bo Kylian Mbappe najpozneje prihodnje leto zapustil PSG. Leta 2024 mu poteče pogodba z bogatim francoskim klubom, ki si na vse pretege želi osvojiti evropski naslov, a mu kljub zvezdniški zasedbi, v prejšnji sezoni so v napadu sodelovali Mbappe, Lionel Messi in Neymar, to še ni uspelo.

Nekdaj sta bila tekmeca, pri Interju iz Miamija pa bosta Lionel Messi in David Beckham sodelavca. Foto: Reuters

Navijači PSG v zadnjih mesecih niso skrivali nezadovoljstva s predstavami Messija in Neymarja. Argentinec, ki je lani domovino popeljal do naslova svetovnega prvaka, je po koncu sezone že zapustil Park princev. Potem ko mu je potekla pogodba s Parižani, se je odločil, da bo kariero nadaljeval v ligi MLS, pri klubu Inter Miami, za katerega skrbi nekdanji angleški nogometni zvezdnik David Beckham. Parižane bi lahko zapustil tudi Neymar, za katerega se zanima kar nekaj evropskih klubskih velikanov, tako da bi lahko Mbappe v novi sezoni ostal brez obeh zvenečih južnoameriških soigralcev.

Prvi mož PSG Nasser Al-Khelaifi je drago plačal prihod Mbappeja, zdaj pa mu grozi, da bi lahko zapustil klub kot prosti igralec. Foto: Getty Images

Bo Mbappe zapustil PSG brez odškodnine?

Pri PSG razpada atomski napad, ki so ga sestavljali Mbappe, Messi in Neymar. Foto: Reuters Če sklepamo po poročanju dnevnika L'Equipe, bo Park princev v bližnji prihodnosti zapustil tudi Mbappe. Francoski as, ki je lani v finalu svetovnega prvenstva dosegel kar tri zadetke, je pri 24 letih že najboljši strelec v zgodovini kluba. Če leta 2024 ne bo podaljšal sodelovanja, bo zapustil PSG kot prosti igralec, takrat pa bi lahko prišla do izraza njegova želja, ki jo je v preteklosti večkrat izražal, da bi nekoč zastopal barve madridskega Reala. Z morebitnimi snubci bi se lahko začel pogajati že januarja 2024.

Tako se je vodstvo PSG znašlo v težavah, saj bi lahko najboljšega igralca, čigar tržna vrednost po oceni Transfermarkta znaša 180 milijonov evrov, prihodnje leto izpustilo iz rok brez odškodnine. Ni izključena možnost, da bi zato francoskega napadalca, ki leta 2024 ni pripravljen podaljšati sodelovanja, prodali že to poletje.

PSG, ki je leta 2018 za prihod Mbappeja Monacu plačal okrog 180 milijonov evrov, je v lasti Qatar Sports Investments. Kylian Mbappe je bil v pred kratkim končani sezoni najboljši strelec francoskega prvenstva. Foto: Reuters

Madridski Real bo v poletnem prestopnem roku najbolj osredotočen na prihod novega napadalca, saj je bele baletnike po dolgih letih zapustil Francoz Karim Benzema, ki je šel po stopinjah Cristiana Ronalda in se preselil v Savdsko Arabijo. Parižane zapušča tudi nekdanji kapetan Reala, izkušeni španski branilec Sergio Ramos.

Mbappe: To je laž Na namigovanje francoskega časnika Le Parisien, da bo francoski zvezdnik zapustil vrste francoskih prvakov že letos, se je odzval sam Kylian Mbappe in v sporočilu za javnost sporočil, kako to poletje nikakor ne namerava zapustiti Pariza. ''Že večkrat sem povedal, da bom v prihodnji sezoni igral za PSG, kjer sem zelo srečen,'' je označil za laž navajanje omenjenega časnika, češ da bo že v tem prestopnem roku zapustil Park princev. Če pa bi Mbappe resnično ostal pri PSG tudi v sezoni 2023/24, obenem pa ne bi podaljšal sodelovanja še za eno leto, bi to resnično pomenilo poslovni polom za vodstvo PSG, saj bi Mbappe po koncu prihodnje sezone zapustil pariški klub brez odškodnine. MENSONGES…❌

En même temps plus c’est gros plus ça passe. J’ai déjà dis que je vais continuer la saison prochaine au PSG où je suis très heureux. https://t.co/QTsoBQvZKU — Kylian Mbappé (@KMbappe) June 13, 2023

Savdijci snubijo Lukakuja, Rice kmalu v dresu Arsenala?

Bo Romelu Lukaku nadaljeval kariero v Aziji? Foto: Reuters Danes ne manjka govoric o novih odmevnih prestopih. Belgijski napadalec Romelu Lukaku, osmoljenec zadnjega finala lige prvakov, kjer je kot posojen nogometaš Chelseaja nastopil za Inter, naj bi tako po poročanju Goal prejel mikavno ponudbo iz Savdske Arabije. Klub Al Hilal, ki je pred tem ponujal ogromno denarja Lionelu Messiju, a je Argentinec izbral možnost selitve v ligo MLS (Inter Miami), ponuja 30-letnemu Belgijcu za dve leti 50 milijonov evrov.

Zvezdnik West Hama Declan Rice, ki je kot kapetan londonskega moštva prejšnji teden dvignil pokal, namenjem zmagovalcu konferenčne lige, je vse bližje selitvi k Arsenalu.

Kapetan West Hama Declan Rice je prejel pokal iz rok predsednike Uefe Aleksandra Čeferina, po tekmi pa napovedal, da zapušča kladivarje. Foto: Reuters

Za angleškega reprezentanta se zanima tudi Bayern München, topničarji pa so vse bližje sklenitvi dogovora s kladivarji. Prestop naj bi bil vreden več kot 100 milijonov evrov.

ESPN: Guardiola razmišlja o slovesu od Manchester Cityja Josep Guardiola je osvojil tretjič ligo prvakov kot trener. Dvakrat je vodil Barcelono, enkrat pa je na vrh popeljal Man City. Foto: Reuters Katalonski trener Josep Guardiola očitno razmišlja o tem, da bi se poslovil po izteku pogodbe poleti 2025 od zmagovalca lige prvakov Manchester Cityja, poroča ameriški ESPN. Skladno s tem bi lahko Španec nato prevzel reprezentanco, v preteklosti se je že ugibalo o vodenju rekordnih svetovnih prvakov Brazilcev ali reprezentance ZDA. Guardiola je Man City v soboto popeljal do zmage nad milanskim Interjem z 1:0 in s tem angleškim klubom prvič osvojil ligo prvakov. Skupno je to sezono dosegel trojček po zmagi v prvenstvu in pokalu FA. Španec je pri Cityju že sedem let, kar je več od načrtovanega. Pred tem je 52-letni trener tri leta vodil Bayern, še prej pa je v štirih letih z Barcelono osvojil vse, kar se da osvojiti v nogometu, med drugim kar šest trofej v enem koledarskem letu. Vir: STA

Domžalčani našli okrepitev na Hrvaškem

Hrvaški zvezni igralec Edin Julardžija, otrok zagrebškega Dinama, ki je star 22 let, poleg Dinama pa nabiral izkušnje pri hrvaški Gorici, Šibeniku in Slaven Belupu je sklenil sodelovanje z Domžalami. "V Slovenijo prihajam lačen uspeha. Rad bi se dokazal v prvenstvu, ki zame predstavlja novo izkušnjo oziroma novo zgodbo," je povedal mladi Hrvat, ki bo z Domžalami nastopal tudi v Evropi. Z dvakratnim slovenskim prvakom je sklenil dveletno pogodbo.

V najmočnejšem hrvaškem prvenstvu je nekdanji član Dinama, na Maksimiru je od šestega leta dalje sprva nastopal v nogometni šoli, nato drugi ekipi in dvakrat tudi prvi, vpisal 33 nastopov, hkrati je 11-krat oblekel reprezentančni dres številnih mladih izbranih vrst. Za HNK Gorico je v lanski sezoni igral na 13 tekmah.

"Edin je bil želja mnogih, vendar hitro se je odločil za nas. Zelo smo veseli ob tem dogovoru, ki bo trajal naslednji dve sezoni. Iskali smo vezista, ga dobili že takoj na začetku priprav in tako dodatno okrepili osrčje zvezne vrste. Kljub mladosti ima za seboj že kar nekaj tekem v 1. HNL, konec koncev gre za produkt Dinamove nogometne šole. Mislim, da bo v našem okolju uspel nadaljevati z razvojem. Prihaja odločen, motiviran in takšne igralce pred začetkom zahtevne sezone tudi potrebujemo v našem moštvu," je dejal športni direktor Domžal Senijad Ibričić.

Vrbanec ostaja v knežjem mestu

Zvezni igralec Matic Vrbanec je sodelovanje s Celjem, ki bi se izteklo konec meseca, podaljšal še za dve leti. "Vesel sem, da smo z vodstvom našli skupen jezik za novo sodelovanje. V treh letih sem v klubu doživel zares veliko in prepričan sem, da bomo zgodbo v prihodnosti uspešno peljali proti vrhu v skladu z ambicijami," je ob podpisu pogodbe dejal 26-letni nogometaš, ki je za NK Celje v treh sezonah zbral 101 nastop v vseh tekmovanjih.

Najboljši podajalec Prve lige Telemach v sezoni 2021/22 se bo danes s soigralci pomeril z romunskim klubom FC Universitatea Cluj. To bo prva pripravljalna tekma Celjanov, ki bodo letos nastopili tudi v Evropi.