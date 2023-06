Nacho podaljšal z Realom, novinec pri Romi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nacho, ki je v tej sezoni za madridski klub zbral 44 nastopov, pogodba pa se mu izteče konec meseca, bo vsaj še eno leto ostal pri Realu.

"Bilo je nekaj ponudb, a sem se odločil, da ostanem še eno sezono, veselim se že novih izzivov," je dejal 33-letnik za TVE. Za nogometaša, ki je član madridskega kluba od leta 2011, pa sezone še ni konec. Izkušeni branilec je dobil vabilo za špansko izbrano vrsto za finalni turnir lige narodov, potem ko je zaradi poškodbe odpadel David Garcia.

Roma pa je danes potrdila, da je sklenila pogodbo z alžirskim vezistom Houssemom Aouarjem, ta je vso kariero igral za Lyon. Za prvo ekipo je nastopal od leta 2017, zbral je 179 nastopov v francoski ligi in ima v statistiki 30 golov in 24 podaj.

"Vesel sem, da sem podpisal za Romo, to je velik klub z bogato zgodovino. To bo zame pravi izziv, pripravljen sem," je za spletno stran kluba dejal 24-letni Alžirec. Pogodbo je sklenil do leta 2028.

