Vrača se nekdanji najboljši strelec prve lige

25-letni napadalec iz Bosne in Hercegovine je bil najboljši strelec državnega prvenstva v sezoni 2020/21.

Pri Kopru je bil zdaj 25-letni napadalec iz Bosne in Hercegovine najboljši strelec državnega prvenstva v sezoni 2020/21. V Sloveniji je Mulahusejnović igral še za Maribor in Muro. Skupaj je v Prvi ligi Telemach odigral 76 tekem in dosegel 22 golov.

Mulahusejnović bo na Bonifiki ostal najmanj dve sezoni, so zapisali pri Kopru.

