V živo: Olimpija in Maribor predstavila odmevni okrepitvi, nova moč tudi pri Muri

Nova moč pri Olimpiji in Mariboru

Danes so v vrstah Olimpije predstavili novo moč. "Napovedana odmevna okrepitev je tu! V Zmajevo gnezdo prihaja Nemanja Motika," so zapisali pri slovenskih prvakih. Nekdanji 20-letni član Crvene zvezde in Bayerna bo v Ljubljano pripotoval tekom jutrišnjega dne, ko bo tudi uradno postal Zmaj. Motika je nazadnje igral v avstrijskem prvenstvu, kjer je kot posojeni član Crvene zvezde branil barve Austrie Lustenau.

Tretjo okrepitev pa so naznanili pri Mariboru. To je postal dolgoletni reprezentant Alžirije (54 nastopov, 24 golov) El Arabi Hilal Soudani, ki je med drugim v preteklosti igral za Vitoria de Guimaraes, Dinamo Zagreb, Nottingham Forest, Olympiacos. V Savdski Arabiji, ki doživlja popolno nogometno preobrazbo, je igral in zabijal v preteklih dveh letih in pol (Al-Fateh, Damac), zdaj pa se je po izteku pogodbe z Damac FC odločil sprejeti izziv v vijoličastem, so sporočili iz Maribora.

"Zelo sem vesel, da sem podpisal pogodbo in postal igralec Maribora. Vem, da gre za velik klub, o Mariboru sem imel veliko informacij že prej, ko sem bil pri Dinamu. Zahvaljujem se vodstvu kluba za zaupanje in upam, da bomo imeli odlično sezono. Rad bi, da postanemo prvaki in se borimo za največje dosežke. Tukaj se bom počutil kot doma, zelo pomembno je zame tudi spoznanje, da bom blizu Zagreba, kjer imam družino in prijatelje. Velike zasluge za moj prihod ima tudi Damir Krznar, zelo, zelo dobro se poznava. Dolgo sva se pogovarjala in odločil sem se sprejeti povabilo. Leta so samo številke, pomembno je, kaj pokažeš na igrišču in kako skrbiš zase ter treniraš. Tukaj sem, da pomagam ekipi in prispevam svoj delež," je ob podpisu pogodbe dejal Alžirec. Krilni napadalec, ki je pustil najglobljo sled pri zagrebškem Dinamu (njegove številke so 196 tekem, 86 golov, 54 asistenc), ostaja zvest svoji prepoznavni številki 2. Pogodba je veljavna do poletja 2025, moštvu pa se bo priključil v torek, so še sporočili iz Maribora.

Drugi novinec na Fazaneriji je izkušeni branilec

Pri slovenskem nogometnem prvoligašu iz Murske Sobote Muri so v poletnem prestopnem roku predstavili še drugega novinca. Na Fazaneriji bo zaigral 30-letni izkušeni branilec Gaber Dobrovoljc, ki je večino kariere preživel v Domžalah. Nazadnje je bil član Radomelj. Pogodbo z Muro je podpisal do 31. decembra 2024, so potrdili "čarno-bejli".

Doslej se je dvakrat preizkusil tudi na tujem, v sezoni 2019/20 je bil član turškega Fatih Karagümrük Spor Kulübü, v Islandiji pa je igral za KA Akureyri. Dobrovoljc je v Prvi ligi Telemach doslej zbral 215 nastopov in ob tem dosegel 16 zadetkov, zaigral pa je tudi na 21 tekmah slovenskega pokala in se dvakrat vpisal med strelce.

Gaber Dobrovoljc bo oblekel dres Mure. Foto: Žiga Zupan/Sportida

"Takoj, ko sem izvedel, da se Mura zanima zame, sem bil vesel in zadovoljen, ker vem, da gre za enega največjih klubov v Sloveniji. Predvsem si želim doživeti to atmosfero Fazanerije. Vsakič, ko sem prišel sem, sem se počutil dobro. Navijači res znajo narediti pravo vzdušje in to je bil zagotovo eden od razlogov, da sem se odločil za prihod v Muro. Mislim, da je to en korak naprej v moji karieri in se že zelo veselim," pa je za spletno klubsko stran dejal Dobrovoljc.

Guerreiro se seli k Bayernu

Raphael Guerreiro je za Borussio Dortmund igral sedem let, v Münchnu pa bo spet nastopal pod taktirko trenerja Thomasa Tuchela, ki ga je leta 2016 iz Lorienta pripeljal v Porurje.

Raphael Guerreiro Foto: Guliverimage

Obe selitvi (klubu se je v petek pridružil tudi Konrad Laimer iz Leipziga) Bayern ne bosta stali nič, saj gre za nogometaša, ki sta se jima iztekli pogodbi. Vse to kaže na spretno strategijo prenovljenega vodstva kluba, iz katerega sta po sezoni odšla finančni in športni vodja Oliver Kahn in Hasan Salihamidžić, nadomestila pa sta ju Rummenigge in Jan-Christian Dreesen.

Rummenigge ne skriva, da v klub še vedno iščejo rešitve v napadalni konici, a kot pravi, nogometaši potrebujejo predvsem empatijo, saj je kakovost nesporna.

Pri nemških prvakih so konec tedna potrdili tudi, da nameravajo podaljšati pogodbo s francoskim branilcem Lucasom Hernandezom, ki se je klubu pridružil pred štirimi leti in za katerega so morali madridskemu Atleticu odšteti rekordnih 80 milijonov evrov.

Francozu se prihodnje leto izteče pogodba, vse pogostejši pa so namigi o nogometaševi selitvi k francoskem PSG. Pri Bayernu so konec tedna napovedali, da želijo s Hernandzom podpisati dolgoročno pogodbo.

Belgijec Tielemans v Aston Villo

Belgijski nogometni reprezentant Youri Tielemans se seli iz angleškega Leicestra k Aston Villi. Šestindvajsetletnemu Belgijcu se konec meseca izteče štiriletna pogodba, kar je izkoristil za selitev v nov klub, so konec tedna potrdili v klubu. "Aston Villa z veseljem sporoča, da je klub dosegel dogovor o podpisu z Yourijem Tielemansom," je klub zapisal na spletni strani.

Aston Villa is delighted to announce that the club has reached an agreement to sign Youri Tielemans. — Aston Villa (@AVFCOfficial) June 10, 2023

Tielemans je v Leicester prišel 1. julija 2019 in na 195 tekmah dosegel 28 golov. Med njimi tudi odločilni gol, s katerim je klubu pomagal do zmage v finalu pokala FA leta 2021 z 1:0 nad londonskim Chelseajem.

Pred tem je Belgijec igral za Monaco, v domači ligi pa je zablestel v dresu Anderlechta. Za Belgijo je med drugim igral na svetovnih prvenstvih 2018 in 2022 ter na evropskem prvenstvu 2020.

Van Nistelrooya bo zamenjal Bosz

Peter Bosz bo novi trener nogometašev PSV Eindhovna, pišejo nizozemski mediji. Časnik Eindhovens Dagblad in televizija NOS poročata, da je dogovor do leta 2026 že sklenjen in da bo Bosz v prihodnjih dneh nasledil Ruuda van Nistelrooya, ki se je poslovil po letošnji sezoni.

Our new head coach, Peter Bosz! 🔴⚪️ pic.twitter.com/tUGOFVQgcu — PSV (@PSV) June 12, 2023

Bosz ima bogate trenerske izkušnje doma, kjer je v sezoni 2016/17 nazadnje vodil Ajax, nato pa se je preselil v Nemčijo, kjer je bil trener Borussie Dortmunda in Bayer Leverkusena. Nazadnje je vodil francoski Olympique Lyon, od jeseni pa je brez kluba.

PSV Eindhovnu se mudi, saj je bil odhod van Nistelrooya konec maja nepričakovan.

Toppmöller novi trener Eintracht Frankfurta

Nemec Dino Toppmöller je postal novi trener nemškega nogometnega prvoligaša Eintrachta iz Frankfurta. Dvainštiridesetletnik je nasledil Avstrijca Oliverja Glasnerja in ima pogodbo do junija 2026, so danes sporočili iz nemškega prvoligaša.

💬🎙️

"Er will bei Eintracht Frankfurt die nächsten Steps mit uns gehen."



Sportvorstand Markus Krösche über Dino Toppmöller: Bisherige Stationen, Stärken, Ziele ⤵️#SGE pic.twitter.com/3ucHrYBSkN — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) June 12, 2023

"Dolgo časa sem spremljal Dinovo pot in v Leipzigu sem lahko dobil predstavo o njegovem načinu dela, za katerega je značilna visoka stopnja taktičnega razumevanja in analitičnih sposobnosti," je v izjavi za javnost povedal športni direktor Markus Krösche.

Za Toppmöllerja, ki je bil pomočnik Juliana Nagelsmanna pri RB Leipzigu in Bayernu, je to prvi položaj na mestu glavnega trenerja v bundesligi.

