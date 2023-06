Po Messiju k Interju še njegov nekdanji trener in selektor?

Argentinski športni časopis Ole se je v objavi skliceval na več virov, ki so potrdili dogovor z Gerardom Martinom. Tudi oddaja TyC Sports je poročala, da manjkajo le še zadnje podrobnosti podpisa pogodbe, da pa je Martino že dosegel dogovor z Interjem.

Martino je bil nazadnje selektor mehiške reprezentance, a po predčasnem izpadu s svetovnega prvenstva v Katarju se je moral posloviti. Barcelono je treniral od poletja 2013 do poletja 2014, ko je Messi še igral za Katalonce. Zatem je Martino, ki tako kot Lionel Messi prihaja iz Rosaria, za dve leti prevzel tudi vodenje argentinske reprezentance.

Lionel Messi bi lahko v dresu Interja iz Miamija debitiral 21. julija. Foto: Reuters

Medtem pa je solastnik in izvršni direktor Miamija Jorge Mass potrdil, da so se v klubu z Messijem dogovorili o zadnjih pogojih pogodbe in so v procesu dokončanja papirologije in vizuma. K Messijevi odločitvi za pot čez lužo naj bi prispevali tudi ključni sponzorji severnoameriške profesionalne lige o dodatnih zaslužkih in delitvi dobička, kar so Messiju zagotovili pri velikanu športne opreme Adidasu in Apple TV.

Messijeva prva tekma v dresu Interja iz Miamija je na sporedu 21. julija na uvodni tekmi ligaškega pokala v Miamiju proti mehiškemu Cruz Azulu. Kot je zapisal Miami Herald, ki se sklicuje na vir, seznanjen s pogajanji, naj bi šlo za dveinpolletno pogodbo z možnostjo podaljšanja z vrhuncem na mundialu 2026, ki bo v ZDA, Mehiki in Kanadi.

Messi naj bi prejel 60 milijonov ameriških dolarjev (približno 54,9 milijona evrov) na leto. Mas je podpis pogodbe z Messijem označil za "pionirski trenutek v zgodovini ameriškega nogometa".